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Мигранты регистрируются в баварском ЭрдингеФото: CHRISTOF STACHE/AFP
МиграцияГермания

40 процентов жителей ФРГ не считают ее страной мигрантов

Дарья Постнова
30 мин. назад

Менее половины опрошенных жителей Германии не считают ФРГ страной мигрантов. Большинство из них - сторонники правопулистской партии АдГ.

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40 процентов жителей Германии не согласны с утверждением, что ФРГ является страной с большим притоком мигрантов. Более половины - 51%, напротив, согласились с этим утверждением. 9% не определились с ответом. Таковы результаты социологического опроса, проведенного институтом Civey по заказу группы изданий Funke Media Group.

Наибольшая доля несогласных - среди избирателей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 76 процентов. Наименьшая - среди сторонников партии "Союз-90"/"зеленые" - 12 процентов.

Жители густонаселенных регионов считают Германию страной мигрантов

Всего в период с 8 по 10 декабря были опрошены 5000 жителей Германии старше 18 лет. Чаще всего с утверждением соглашались респонденты из густонаселенных регионов. Среди возрастных групп разница оказалась незначительной: среди лиц в возрасте от 18 до 29 лет с утверждением согласились 52%, а среди лиц старше 65 лет - 50%.

В конце ноября министерство внутренних дел ФРГ вынесло на межведомственное согласование законопроект о либерализации права на предоставление немецкого гражданства, предусматривающий в том числе снижение срока натурализации с 8 до 5 лет и позволяющий заявителям не отказываться от второго гражданства. Также в 2023 году правительство намерено значительно упростить миграционные правила для специалистов из стран, не входящих в Европейский Союз.

Смотрите также:

Нехватка специалистов: в ФРГ упростят миграционные правила

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