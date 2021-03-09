 40 организаций призвали ООН осудить преследование Любови Соболь | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

40 организаций призвали ООН осудить преследование Любови Соболь

"Единственное преступление госпожи Соболь - это мирный призыв к более справедливой, свободной и демократической России". Правозащитные организации со всего мира призвали ООН принять меры к освобождению оппозиционерки.

Любовь Соболь

Любовь Соболь

40 правозащитных организаций, аккредитованных при ООН, подписали совместное заявление, адресованное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет, с требованием осудить преследование российской оппозиционерки Любови Соболь. Его приводит во вторник, 9 марта, один из подписантов - швейцарская неправительственная организация UN Watch.

"Единственное преступление госпожи Соболь - это мирный призыв к более справедливой, свободной и демократической России. Она должна быть немедленно освобождена", - заявила исполнительный директор UN Watch Хиллель Нойер. В письме указывается на обязанности России по соблюдению прав человека, которые она взяла на себя в качестве члена Совета ООН по правам человека и которые нарушает в ситуации вокруг Любови Соболь.

"Мы призываем вас привлечь российское правительство к выполнению этих обязательств и осудить его за незаконные арест, задержание и судебный процесс над госпожой Соболь за совершение уголовного преступления, единственным содержанием которого были мирные призывы к более справедливой, свободной и демократической России", - говорится в заявлении. Среди подписавших его правозащитных организаций есть организации из США, Франции, Индии, Колумбии и многих африканских стран.

Любовь Соболь находится под домашним арестом до 23 марта по делу об участии в несанкционированной властями акции 23 января в поддержку Навального. Кроме того, после того, как она позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева, против нее возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения".

Смотрите также:

Смотреть видео 02:45

Любовь Соболь судят из-за предполагаемого отравителя Навального (05.03.2021)

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Аудио- и видеофайлы по теме

О фильме Навального и протестных настроениях в российском обществе (21.01.2021)  

Каков план соратников Навального, или Почему Любовь Соболь возлагает вину за протесты на власть в РФ (26.01.201)  

Реклама

Самые читаемые

Nexta выпустил фильм-расследование "о коррупции Лукашенко"  

Хамство и избиения. Как в Беларуси дискриминируют из-за белорусского языка  

Побочное действие вакцинации: "Спутник V" развалит правительство Словакии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно