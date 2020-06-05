300 евро на ребенка и снижение НДС: новые меры для выхода из кризиса

Надо ли в разгар кризиса раздавать населению деньги? В Германии коалиционное правительство, состоящее из консерваторов и социал-демократов, решило: надо. Во всяком случае, семьям с детьми. Так что теперь на каждого ребенка в стране выплатят по 300 евро. Государство потратит на это 4,3 млрд евро.

С организационной точки зрения - это очень простая мера. Дополнительные деньги автоматически переведут всем получателям пособия на детей. Оно выплачивается одному из родителей на каждого живущего в Германии ребенка (иметь гражданство для этого не требуется), причем до тех пор, пока он не закончит учебу, иными словами - и после достижения совершеннолетия.

Антикризисная программа на 2020-2021 годы

Одноразовая выплата в 300 евро станет одной из самых ощутимых, а также самых дорогостоящих мер, предусмотренных новой антикризисной программой правительства ФРГ на 2020-2021 годы объемом в 130 миллиардов евро. Программу представили в Берлине лидеры правительства и участвующих в коалиции партий вечером 3 июня после длительной подготовки и двух дней интенсивных переговоров.

Канцлер Ангела Меркель и вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц на пресс-конференции 3 июня

Если предыдущая антикризисная программа, принятая в конце марта в обстановке нараставшей пандемии коронавируса, имела целью помочь бизнесу, особенно малому, просто продержаться во время карантина, то теперь цель уже иная: обеспечить быстрый выход экономики из кризиса, дав ей мощный импульс, и направить ее развитие в желаемом направлении, поддержав инновационные, экологичные, многообещающие технологии.

Соответственно, и средства достижения цели теперь иные. Импульс немецкой экономике должно дать, прежде всего, стимулирование потребительского спроса. Отсюда раздача денег тем, у кого есть дети. Отсюда и самая дорогостоящая мера, которую должен почувствовать просто каждый житель страны.

Спешите покупать! НДС снизят на полгода

На шесть месяцев, с 1 июля по 31 декабря 2020 года, в Германии снижается налог на добавленную стоимость (НДС). Регулярная ставка составит 16% вместо обычных 19%, льготная - 5% вместо 7%. В данном случае государство отказывается от налоговых поступлений примерно в 20 млрд евро.

Полгода в Германии на чеках будут указывать вместо 19% НДС лишь 16%

Иначе говоря, оставляет эти деньги в карманах потребителей и на счетах предприятий. Ведь НДС - это тот налог, который начисляют почти на каждый товар и услугу. Его снижение должно, по идее, привести к снижению всевозможных розничных и оптовых цен, и правительство призвало немецкий бизнес соответствующим образом поменять свои ценники.

Правда, домашние хозяйства при покупке продуктов питания и товаров повседневного спроса вряд ли почувствуют существенные изменения. Совсем другое дело - товары длительного пользования: одежда и обувь, в том числе, кстати, детские; бытовая электроника, кухонная техника, мебель и, конечно же, автомобили. Тут снижение НДС может обеспечить потребителям уже реальную экономию.

Скидка на электромобиль составляет теперь 9 000 евро

Ограниченная полугодом мера правительства ФРГ на то и рассчитана, что жители Германии захотят воспользоваться этим временным окном, чтобы выгодно обзавестись товарами, покупку которых они до сих пор откладывали. И тем самым в сжатые сроки окажут ощутимую поддержку отечественным производителям (или импортерам) и розничной торговле.

Кстати, об автомобилях. В ходе подготовки антикризисной программы в Германии разгорелась бурная дискуссия о том, следует ли прицельно помогать такой важнейшей отрасли немецкой экономики, как автомобилестроение, следуя примеру Франции? Раздавались серьезные возражения: неужели правительство направит деньги налогоплательщиков на поддержку устаревающей технологии - автомобилей с двигателями внутреннего сгорания? Может, оно еще и неэкологичные дизели будет субсидировать?

Электромобиль и зарядная станция в городе Билефельде

Правительство нашло элегантное решение, которое, по большому счету, может устроить всех. Целенаправленную поддержку получат только покупатели инновационных технологических решений - электромобилей и гибридов. Правительство удвоило свою долю в действующей программе стимулирования их продаж.

Так что теперь, к примеру, покупателю автомобиля на электрической тяге по цене не более 40 000 евро до конца 2021 года полагается суммарная скидка в 9 000 евро: 6 000 вместо 3 000 от государства плюс 3 000 от производителя. В то же время снижение НДС с 19% до 16% сделает более доступными и автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, покупатели которых смогут сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч евро в зависимости от цены машины.

Цены на электричество будут снижены

Антикризисная программа предусматривает также выделение дополнительно 2,5 млрд евро на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. А чтобы цены на электричество в 2021 и 2022 годах не выросли, а, наоборот, снизились, правительство возьмет на себя часть тех субсидий возобновляемой энергетике, которые лягут в следующем году на плечи конечных потребителей.

Таковы некоторые ключевые меры новой антикризисной программы правительства ФРГ, касающиеся домашних хозяйств и физических лиц. Всего в программе 57 пунктов.

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