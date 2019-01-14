22 тысячи евро за письмо с Луны (фото)

Это письмо побывало на Луне в 1971 году, а сейчас его можно увидеть и даже купить в Германии.
16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.
Январские кадры из Германии
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