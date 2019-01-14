 22 тысячи евро за письмо с Луны (фото) | Кадр дня | DW | 16.01.2019

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Кадр за кадром

22 тысячи евро за письмо с Луны (фото)

Это письмо побывало на Луне в 1971 году, а сейчас его можно увидеть и даже купить в Германии.

Лунное письмо

16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

Январские кадры из Германии

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


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  • Корвейское аббатство

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    Корвейское аббатство

    Монастырь был основан по воле Карла Великого (747-814). Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных этим императором саксонских земель. На территории Германии осталось лишь немного значительных архитектурных свидетельств далекой каролингской эпохи. Корвейское аббатство - один из таких уникальных памятников.

  • Дворец Сан-Суси
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    На этих марках изображена летняя резиденция Фридриха Великого - дворец Сан-Суси в Потсдаме. Отметим также, что в 1983 году марку, посвященную Сан-Суси, выпустила восточногерманская почта, а в 1990 году он был включен в последнюю памятную серию, выпущенную в ГДР, - за несколько месяцев до воссоединения Германии.

  • Дворец Сан-Суси
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    Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Здесь он отдыхал от повседневной суеты и придворных. Вместе с другими королевскими дворцами и парками Потсдама и Берлина дворец Сан-Суси также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпайерский собор
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    Какие еще немецкие памятники попадали на почтовые марки раньше? Среди архитектурных достопримечательностей романского периода в Германии особое место занимает Имперский собор в Шпайере. В 1990 году этот город, основанный на Рейне древними римлянами, отмечал свой 2000-летний юбилей. Собор был изображен на почтовой марке, выпущенной по этому поводу.

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    История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В Шпайерском соборе проводились службы по случаю более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году этот храм стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бранденбургские ворота
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    Бранденбургские ворота

    Они являются одним из главных архитектурных символов не только немецкой столицы, но и всей Германии. Изображения Бранденбургских ворот уже неоднократно украшали немецкие почтовые марки - не только памятных и юбилейных серий. Эту марку выпустили в 2008 году для продажи через почтовые автоматы.

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    Их построили в тогдашней прусской столице в 1789-1791 годах. Проект был разработан в стиле классицизма. Ворота украшает квадрига - античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, император Наполеон приказал перевезти ее в Париж, однако после поражения французов колесницу вернули на место.

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    Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. В 2012 году немецкая почта выпустила марку, посвященную средневековому замку Кайзербург, расположенному в этом городе. Среди других достопримечательностей Нюрнберга особо следует упомянуть Дом-музей Альбрехта Дюрера и здешний рождественский базар - самый известный в Германии.

  • Кайзербург в Нюрнберге
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    Этот замок был заложен еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в Германии. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

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    Эту марку выпустили по случаю освящения восстановленной церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Храм, построенный в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах, был разрушен во время Второй мировой войны в результате налетов британской и американской авиации. Средства на восстановление поступали не только из Германии. Тираж марки составил 15 миллионов экземпляров.

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    Барочная церковь в центре саксонской столицы стала символом примирения народов. Сейчас здесь бывает около двух миллионов человек ежегодно. За десять лет после восстановления в храме прошло более 1600 богослужений, 800 крещений, 315 бракосочетаний, 1150 концертов и 26 тысяч экскурсий.

  • Айслебен и Виттенберг
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    Следующая почтовая марка была выпущена в специальной серии ООН. Она посвящена памятным местам Мартина Лютера (1483-1546) в Айслебене и Виттенберге, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Виттенберге немецкий церковный реформатор провел большую часть своей жизни. Родился и умер Лютер в Айслебене, находящемся примерно в ста километрах от этого города на Эльбе.

  • Виттенберг
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  • Регенсбургский собор
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    Почтовая марка из специальной серии, посвященной немецким памятникам Всемирного наследия. На ней изображен кафедральный собор Святого Петра в баварском Регенсбурге. История города насчитывает более 1800 лет. Основали его римляне. В городе сохранилось около тысячи домов и других памятников времен Средневековья, что сыграло решающую роль в решении присвоить ему престижный статус ЮНЕСКО.

  • Регенсбургский собор
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    Регенсбургский собор

    Храм был возведен в стиле французской готики в 1275-1634 годах. Он считается главным памятником готического периода в южной Германии. Высота башен превышает сто метров. Первая церковь на этом месте была заложена в начале VIII века. Одна из боковых башен собора относится еще к романскому периоду. Она использовалась при строительстве готического здания для поднятия грузов.

  • Келлервальд-Эдерзе
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    В 2011 году концерн Deutsche Post в своей серии "Немецкие национальные и природные парки" выпустил марку, посвященную заповеднику Келлервальд-Эдерзе в Гессене - одному из старых буковых лесов Германии. В этом же году эти природные достопримечательности, расположенные в четырех землях, были включены в список Всемирного наследия вместе с буковыми лесами в Карпатах на территории Словакии и Украины.

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    Самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году в Бад-Мускау по распоряжению прусского аристократа, генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау. Новый дворец возведен в стиле неоренессанса в середине XIX века. P.S. Если вы хотите, чтобы мы продолжили рассказ о немецких достопримечательностях на марках, напишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com

    Автор: Максим Нелюбин


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