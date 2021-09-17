Нападение нацистской Германии на Польшу стало началом Второй мировой войны.
1 сентября 1939 года нацисты напали на Польшу. Началась Вторая мировая война - самая жестокая за всю историю человечества, приведшая не только к крушению нацистского режима Германии, но и к изменению политических режимов во многих странах Европы и Азии.
Миллионы американцев лишились рабочих мест из-за локдауна, вызванного эпидемией коронавируса. Безработица в США достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. В беде оказались и бедные слои населения, но и многие люди среднего достатка.
В российских СМИ много шума наделали слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове в 1939 году встрече Гитлера и Сталина. Мы обратились к немецким историкам, а также к самому Кравчуку.