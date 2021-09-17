Гитлер и Сталин: немецкие историки о заявлении Кравчука

Гитлер и Сталин не встречались никогда, - по словам немецких историков, тезис Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер виделись во Львове в 1939 году, не имеет под собой никаких оснований.