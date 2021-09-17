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1939 год

Нападение нацистской Германии на Польшу стало началом Второй мировой войны.

1 сентября 1939 года нацисты напали на Польшу. Началась Вторая мировая война - самая жестокая за всю историю человечества, приведшая не только к крушению нацистского режима Германии, но и к изменению политических режимов во многих странах Европы и Азии.

A view of the Monument to the Fallen and Murdered in the East in Warsaw, Poland, 17 September 2020. Poland commemorates the 81st anniversary of the country's invasion by the Soviet Union, which occurred on 17 September 1939, shortly after Poland was invaded by Nazi Germany. The Red Army's attack on Poland came in line with a secret protocol included in the Soviet-German Treaty of August 23, 1939, referred to as the Ribbentrop-Molotov pact. The consequence of the alliance of the two totalitarian systems was the division of Poland.

Польский поход Красной армии 1939 года: современное осмысление 17.09.2021

17 сентября 1939 года Советский Союз ввел свои войска на территорию Польши. Ранее в Польшу вошел вермахт. Как оценивают события тех лет современные историки?
Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 rücken Truppen der deutschen Wehrmacht weiter ins Landesinnere vor (3. September 1939) / deutsche Geschichte, german history, Zweiter Weltkrieg, world war II, 2, two, Nationalsozialismus, Drittes, Dritte Reich, third, NS-Regime, Faschismus, Panzer

Вторая мировая война: как все начиналось 01.09.2021

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу.

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, spricht zu den Premierministern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten während eines Treffens. Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist Lukaschenko am Nachmittag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. +++ dpa-Bildfunk +++

Объединит ли белорусов День народного единства, и что с ним не так?  16.06.2021

Александр Лукашенко объявил 17 сентября Днем народного единства в Беларуси. Опрошенные DW эксперты уверены, выбор даты неслучаен, Минск в очередной раз решил досадить западным соседям.
United States Holocaust Memorial Desig #509.120 W/S #50893 Museum Photo Archives CD # 0812 A ten-year-old Polish girl named Kazimiera Mika, mourns the death of her older sister, who was killed in a field in Warsaw during a German air raid. In the words of photographer Julien Bryan, 'As we drove by a small field at the edge of town we were just a few minutes too late to witness a tragic event, the most incredible of all. Seven women had been digging potatoes in a field. There was no flour in their district, and they were desperate for food. Suddenly two German planes appeared from nowhere and dropped two bombs only two hundred yards away on a small home. Two women in the house were killed. The potato diggers dropped flat upon the ground, hoping to be unnoticed. After the bombers had gone, the women returned to their work. They had to have food. But the Nazi fliers were not satisfied with their work. In a few minutes they came back and swooped down to within two hundred feet of the ground, this time raking the field with machine-gun fire. Two of the seven women were killed. The other five escaped somehow. While I was photographing the bodies, a little ten-year old girl came running up and stood transfixed by one of the dead. The woman was her older sister. The child had never before seen death and couldn't understand why her sister would not speak to her... The child looked at us in bewilderment. I threw my arm about her and held her tightly, trying to comfort her. She cried. So did I and the two Polish officers who were with me...' [Source: Bryan, Julien. 'Warsaw: 1939 Siege; 1959 Warsaw Revisited.' Warsaw, Polonia, 1959, pp.20-21.]

Фотография, которая ужаснула мир 03.11.2020

13 сентября 1939 года. Две девочки собирают картофель в поле под Варшавой. Над ними - немецкие самолеты. Обстрел. Андзя падает на землю. Рядом с ней опускается на колени сестра Казя...
Guderian und Kriwoschein in Brest-Lito. 2. Weltkrieg / Polenfeldzug September 1939 / Uebergabe der von deutschen Trup- pen eroberten Festung Brest-Litowsk an die Rote Armee, 22. September. - Parade deutscher und sowjetischer Einheiten vor General der Panzertruppen Heinz Guderian und dem sowj.Brigadege- neral S.M.Kriwoschein in Brest-Litowsk anlaesslich der Uebergabe. - Foto (Gutjahr) |

Парад вермахта и Красной армии в Бресте: как это было (фотогалерея) 12.08.2020

22 сентября 1939 года в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной армии. Или этого не было? Судите сами.
9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года 12.08.2020

22 сентября 1939 года в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной армии. Или этого не было?

Коронавирус в США: куда податься безработному архитектору (22.05.2020) 22.05.2020

Миллионы американцев лишились рабочих мест из-за локдауна, вызванного эпидемией коронавируса. Безработица в США достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. В беде оказались и бедные слои населения, но и многие люди среднего достатка.

Как экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина (29.01.2020) 29.01.2020

В российских СМИ много шума наделали слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове в 1939 году встрече Гитлера и Сталина. Мы обратились к немецким историкам, а также к самому Кравчуку.
Links: An Aug. 5,1941 photo of Adolf Hitler, fuhrer of Germany. (AP Photo) | picture alliance/AP Rechts: ARCHIV - Josef Stalin (undatierte Aufnahme). Foto: dpa (zu dpa Russlands Geister der Vergangenheit - Stalin noch nicht entzaubert vom 24.02.2016, nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/Heritage Images/Ann Ronan Pictures

Гитлер и Сталин: немецкие историки о заявлении Кравчука 29.01.2020

Гитлер и Сталин не встречались никогда, - по словам немецких историков, тезис Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер виделись во Львове в 1939 году, не имеет под собой никаких оснований.
Guderian und Kriwoschein in Brest-Lito. 2. Weltkrieg / Polenfeldzug September 1939 / Uebergabe der von deutschen Trup- pen eroberten Festung Brest-Litowsk an die Rote Armee, 22. September. - General der Panzertruppen Heinz Gude- rian und der sowjet. Brigadegeneral S.M. Kriwoschein (rechts) vor dem Wojewod- schaftsgebaeude waehrend der Parade. - Foto (Gutjahr).

Виктор Ерофеев: Путин против Европарламента, СССР против России 13.12.2019

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы.
From left: Friedrich Gaus from Germany, Joachim von Ribbentrop, German Foreign Minister, Joseph Stalin, Soviet head of state and his Foreign Minister Vyacheslav Molotov pose 23 August 1939 in Kremlin in Moscow after signing the Soviet-German Non-Aggression Pact, making the outbreak of a European war virtually inevitable. After the ceremony, Stalin proposed a toast: I know how much the German people love their Fuehrer (Hitler), he said. I should therefore like to drink to his health. AFP PHOTO (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

Магазин не взял журнал в продажу из-за карикатуры на Гитлера и Сталина 24.10.2019

Карикатура на обложке журнала "Дилетант" изображает "свадьбу" Гитлера и Сталина. Впервые она была опубликована в октябре 1939 года в газете Washington Star.
Guderian und Kriwoschein in Brest-Lito. 2. Weltkrieg / Polenfeldzug September 1939 / Uebergabe der von deutschen Trup- pen eroberten Festung Brest-Litowsk an die Rote Armee, 22. September. - General der Panzertruppen Heinz Gude- rian und der sowjet. Brigadegeneral S.M. Kriwoschein (rechts) vor dem Wojewod- schaftsgebaeude waehrend der Parade. - Foto (Gutjahr).

Удар в спину: как СССР напал на Польшу 17.09.2019

80 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вступили на территорию Польши. В самом начале Второй мировой Польшу разделили два тоталитарных государства.
U.S. President Donald Trump listens to Poland's President Andrzej Duda answer a question about the status of Democracy in Poland during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., June 12, 2019. REUTERS/Leah Millis

Отмена визита Трампа в Варшаву - удар для польских властей 31.08.2019

Из-за урагана "Дориан" президент США не приедет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Решение Трампа вызвало в Варшаве сильное разочарование.
Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 rücken Truppen der deutschen Wehrmacht weiter ins Landesinnere vor (3. September 1939) / deutsche Geschichte, german history, Zweiter Weltkrieg, world war II, 2, two, Nationalsozialismus, Drittes, Dritte Reich, third, NS-Regime, Faschismus, Panzer

Когда действительно началась Вторая мировая война? 30.08.2019

Ответ очевиден не для всех. Некоторые историки склонны считать, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го. Другие - что 23 августа 1939-го.
ARCHIV - Touristen am 25.05.2016 am Strand von Barcelona (Spanien). Die Touristenzahlen brechen in Spanien derzeit alle Rekorde. Die Kassen klingeln. Doch das schlechte Benehmen vieler Besucher und die explodierenden Immobilienpreise bringen viele auf die Palme. («Tourist go home!»: Proteste in Spanien werden immer aggressiver vom 02.08.2017) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Барселоне вблизи пляжа обнаружено взрывное устройство 25.08.2019

Взрывчатка, обнаруженная на глубине 3 метров в 25 метрах от пляжа Сан-Себастьян, лежит, предположительно, со времен гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.
ARCHIV - Am 24. August 1939 unterzeichneten der Außenminister des Deutschen Reiches, Joachim von Ribbentrop (l) und der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow (vorn) in Moskau den deutsch-russischen Nichtangriffspakt. Hinten neben Ribbentrop Josef Stalin, ganz rechts Friedrich Gaus, daneben U. Pavlov. Der Hitler-Stalin-Pakt bleibt auch 70 Jahre nach seinem Abschluss am Vorabend des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 für Polen ein nationales Trauma. Das Bündnis zwischen den beiden mächtigeren Nachbarn Polens, Deutschland und Russland steht im kollektiven Bewußtsein für die «vierte Teilung» des Landes. Der Einmarsch der Roten Armee am 17. September in Ostpolen - eine direkte Folge des Vertrages - sei ein «Dolchstoß Foto: dpa (zu dpa-Korr Hitler-Stalin-Pakt bleibt für Polen ein Trauma vom 19.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Пакт Молотова - Риббентропа - факт, признанный Москвой 04.06.2019

РФ признала существование секретного протокола к договору о ненападении 1939 года. Его публикация утверждает новую версию истории войны и оправдывает Кремль, считает Константин Эггерт.
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