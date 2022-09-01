190-й день войны России против Украины: главные события

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В Чернигове на 8 лет осужден российский танкист за ограбление местного жителя. Разведка Украины просит крымчан помочь в поиске коллаборантов.

На 190-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 1 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в захваченном российскими войсками Энергодаре. Информацию об этом подтвердил в четверг, 1 сентября, оператор всех украинских атомных электростанций "Энергоатом".

Когда автомобили инспекторов проезжали в "серую" зону между последней линией украинской обороны и местом, где начинается первая линия российских оккупационных сил, были слышны выстрелы со стороны российских военных, сообщил "Интерфакс-Украина". Перед этим участникам миссии пришлось в течение нескольких часов ожидать возможности двигаться дальше на блокпосте в Новоалександровке.

Прибыв на АЭС, участники миссии МАГАТЭ встретились с представителями "Росатома", которые должны были показать делегации станцию, передало РИА "Новости". Глава агентства Рафаэль Гросси рассказал, что за первые часы визита миссии "удалось собрать много важной информации", и он увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть".

Позднее большая часть делегации, включая главу МАГАТЭ Гросси, покинули АЭС. На ней осталось пять представителей миссии, с тем чтобы разгрузить привезенное оборудование и продолжать работу на станции, сообщил украинский "Энергоатом". Ожидается, что они будут находиться на АЭС до 3 сентября. По словам, Рафаэля Гросси, МАГАТЭ намерено создать на станции постоянную миссию.

Утром, еще перед прибытием инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, Украина и Россия обвинили друг друга в обстрелах станции. В результате очередного минометного обстрела на АЭС сработала аварийная защита и около 5 часов утра отключился работающий 5-й энергоблок, сообщил "Энергоатом".

Энергодар подвергся артударам

Город Энергодар, в котором располагается Запорожская АЭС, утром подвергся артиллерийским ударам. В местных Telegram-каналах сообщалось, что российские войска с целью обвинить Украину в обстрелах всю ночь били из артиллерии по жилым районам. По их информации, имеются попадания по объектам инфраструктуры, в том числе по одному жилому дому, в ряде районов отсутствует водоснабжение. В то же время корреспондент "Интерфакса" утверждает, что обстрел вели украинские военные.

Боевые действия

По утверждению Генштаба ВСУ, украинским военным удалось отбить все атаки оккупантов в Донецкой области. В вечерней сводке Генерального штаба указывается, что в течение суток российские войска обстреливали из ствольной артиллерии и РСЗО населенные пункты на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Наступательные действия неприятеля были отбиты, утверждает командование украинской армии.

Вместе с тем замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил, что "противник пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления". По его словам, российский президент Владимир Путин отдал приказ захватить Донецкую область к 15 сентября. По данным Генштаба ВСУ, Россия планирует возобновить наступление силами 3-го армейского корпуса, формирование которого сейчас завершается.

По сведениям спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские зенитчики сбили в Херсонской области авиационную управляемую ракету Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенную из российского истребителя. В эфире телемарафона Игнат также рассказал, что украинская авиация наносит удары по наземным целям врага, особенно на южном направлении.

Минобороны Великобритании пишет в своей ежедневной сводке, что украинские войска продолжают наступательные операции на южном фронте, сопровождая их интенсивными дальними ударами по российским командным и тыловым объектам в оккупированной зоне. Британские военные также обращают внимание на опубликованную ВСУ видеозапись применения украинской авиацией высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Потери российских радаров из-за атак HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России, считают в британском оборонном ведомстве.

Вместе с тем Вашингтон призвал Киев к сдержанности в контрнаступлении, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские и западные официальные лица и источники в Украине.

За полгода войны погибло 900 элитных военных специалистов РФ

За полгода войны в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов, десантников и военных летчиков, подсчитало BBC на основе списка подтвержденных погибших российских военных, составленных журналистами. Так, на войне погибли по крайней мере 151 военнослужащий спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и ГРУ был офицером, отмечает BBC. Во время вторжения также погибли 337 военнослужащих подразделений морской пехоты, 144 десантника, 20 сотрудников ФСБ и ФСО и 67 военных летчиков. Последние относятся к особой категории потерь, отмечает BBC, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов – это "штучные специалисты и элита любой армии мира".

США считают, что Россия испытывает "острую" нехватку военнослужащих для отправки в Украину и ищет новые способы увеличить численность своих войск, сообщили CNN два американских чиновника. "Мы считаем, что российское Минобороны стремится набрать контрактников, чтобы восполнить нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению участия в боевых действиях, задействованию сотрудников частных охранных компаний и выплат бонусов призывникам", - заявил каналу один из сотрудников администрации президента США. По словам другого собеседника, Вашингтон располагает достоверной информацией, что Минобороны России, по всей видимости, начнет вербовать осужденных преступников для участия в боевых действиях в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Пригожин вербует заключенных в российских тюрьмах

Это подтверждает и издание "Вот Так", сообщая о вербовке основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным заключенных еще двух российских колоний для отправки на войну в Украину. По словам собеседника издания в ИК-15 Батайска Ростовской области, Пригожин вместе с руководителем ЧВК Дмитрием Уткиным "на днях" побывали в колонии, где собрали всех на плацу и сообщили, что ищут "убийц и грабителей", пообещав амнистию через полгода службы. По словам заключенного, на запись "выстроилась огромная очередь", а из полутора тысяч осужденных, по его оценке, записаться на войну решила примерно половина. В еще одной колонии Ростовской области из тысячи человек около 300 согласились отправиться на войну, рассказал один из заключенных.

ЕС открыл медицинский центр для украинцев

Евросоюз открыл медицинский центр в польском городе Жешув для оказания помощи украинцам, ожидающим эвакуационных рейсов, сообщает агентство AFP. По словам официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, новый хаб станет "безопасным пространством" для украинцев - как для гражданских лиц, так и для военнослужащих. Здесь им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, а два эвакуационных рейса в неделю, предоставляемые Норвегией, будут доставлять пациентов из центра в больницы по всей Европе, что должно снизить нагрузку на соседние с Украиной Польшу, Словакию и Молдову.

В рамках программы ЕС по эвакуации украинцев, которая действует с 11 марта, 1143 человека были доставлены в больницы 18 европейских стран, пишет AFP.

"Красный крест" имеет данные о 1800 пленных с "Азовстали"

Международный комитет Красного Креста (МККК) во время эвакуации украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе задокументировал личные данные около 1800 военных. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на генерального директора МККК Роберта Мардини. При этом он заметил, что данными об общем числе военнопленных в организации не располагают, и признал, что Красный Крест не может гарантировать безопасность украинских военнопленных после того, как они попали в руки российских военнослужащих.

Из трех портов Украины экспортированы более 1,5 млн тонн продовольствия

Из трех портов Украины, которые возобновили работу благодаря экспортной зерновой инициативе, морским путем экспортировано уже более 1,5 млн тонн продовольствия, сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинские аграрии, портовики, дипломаты, чиновники вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. "23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей - на грани голода", - добавил Зеленский. "Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", - подчеркнул он.

Суд в Чернигове приговорил российского военнослужащего к 8,5 годам тюрьмы за вооруженное ограбление жителя села Халявин под Черниговом. Его действия суд счел нарушением законов и обычаев войны.

Украина конфисковала активы российского бизнесмена Евтушенкова

Украина конфисковала активы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, сообщает центр противодействия коррупции страны. Всего было конфисковано 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. метров и доли в пяти украинских предприятиях, где он владел пакетами акций от 35 до 60 процентов. "Это далеко не единственный российский олигарх, имеющий серьезное состояние в Украине. Ждем новых исков от правительства. На очереди - имущество Дерипаски, Суркова, Ротенберга, Фридмана, Миллера и других путинских олигархов", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции Украины.

Под подсчетам министерства охраны окружающей среды украины, российские оккупанты нанесли ущерб украинской природе почти на 1 триллион гривен (в пересчете около 27,3 млрд евро).

Финляндия ограничивает выдачу виз россиянам

Заработали новые правила получения шенгенских туристических виз Финляндии для граждан России. С 1 сентября число заявок на этот тип виз будет ограничен до 100 в день - против тысячи до введения новых правил. При этом, как ранее сообщил визовый центр Финляндии, заявки на туристическую визу будут приниматься только по понедельникам. Одновременно около 400 заявок в день будет рассматриваться при подаче на визы других типов - для журналистов, активистов и диссидентов, которые стремятся покинуть Россию, пишет агентство dpa.

Финляндия предоставит военную помощь Украине на сумму в 8,3 миллиона евро. "Украина продолжает оборонительную борьбу, потребность в помощи остается высокой", заявил министр обороны Антти Кайкконен. По его словам, конкретная информация о составе помощи не разглашается по соображениям безопасности. С начала войны Финляндия оказала Киеву помощь на 92 миллиона евро.

Прага и Берлин завершили переговоры по передаче чешской армии немецких танков Leopard, передает "Чешское радио". Текст договора передан на подпись министрам обеих стран.

В России завели 100 уголовных дел за "фейки" об армии

Количество уголовных дел, возбужденных в России за "фейки" достигло сотни, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. За последнюю неделю стало известно о семи уголовных делах по статье 207.3 УК РФ . По двум из них фигурантами стали российские военнослужащие. "Больше половины фигурантов - 57 человек - проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии", - написал Чиков.

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