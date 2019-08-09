19-летняя воспитательница детского сада стала королевой пустоши (фото)

Амелингхаузен • Недавно мы уже публиковали фотографию цветущего вереска из Люнебургской пустоши - популярного немецкого туристического региона и уникального природного ландшафта. В прошедшие выходные здесь в самый разгар летнего сезона выбрали и короновали новую королеву пустоши (нем. Heidekönigin). В ближайший год эти почетные представительские обязанности будет исполнять 19-летняя воспитательница детского сада Леони Лари (Leonie Laryea).

Леони Лари во время праздничного шествия

Выборы состоялись на очередном традиционном празднике Цветения вереска в нижнесаксонском Амелингхаузене. Предшественница новой королевы Мона Отте (Mona Otte) за год своего правления прияла участие более чем в семидесяти разных мероприятиях по всей Германии - презентациях, шествиях, выставках и туристических ярмарках. Своих вересковых королев Люнебургской пустоши также избирают в некоторых других районах этого региона. Например, в городе Шнефердинген это сделают в следующее воскресенье - 25 августа. О достопримечательностях Люнебургской пустоши вы можете узнать, посмотрев фоторепортажи ниже.

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По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Достопримечательности пустоши Люнебургская пустошь раскинулась между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Вереск, луговые цветы, можжевельник... Помимо природных красот, здесь много памятников архитектуры Средних веков, например, полностью сохранившийся лепрозорий. По пути к нему мы также заглянем в монастырь и остановимся у деревенского… собора.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий В эпоху неолита Свое название пустошь получила от Люнебурга. Возникла она в эпоху неолита, когда древние леса в результате хозяйственной деятельности человека стали вытесняться полями и лугами. До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части Германии, но позже их площадь существенно сократилась. Пустошь - место далеко не пустое…

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Женская обитель Монастырь Люне (Kloster Lüne) расположен всего в двух километрах от Люнебурга. За пару часов до захода солнца посетителей встречает хрестоматийная монастырская тишина. Туристов здесь бывает много, но сегодня уже все опустело. Эта женская обитель была основана в 1172 году. До Реформации принадлежала католическому Ордену Святого Бенедикта.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Готический памятник В первые два века своего существования монастырь несколько раз горел. В 1372 году его практически заново отстроили. Нынешние готические здания относятся к XV-XVI векам. Сохранилось все в отличном состоянии, так как жизнь в этих стенах не прекращалась, хотя обитель давно перестала быть католическим монастырем. Таким его в 1654 году увидел Матиас Мериан.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Протестантская вера Реформация, охватившая Северную Германию, не обошла монастырь стороной. Первая служба на немецком языке вместо латыни состоялась в 1528 году, но окончательно новую веру и правила здесь приняли только через тридцать с лишним лет. Самостоятельность монастырю удалось сохранятьдо начала XVIII века

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Для благородных девиц В 1711 году по распоряжению герцога Георга Ганноверского монастырь закрыли, а вместо него создали протестантский женский институт для незамужних дочерей из местных дворянских семей. Сам герцог, кстати сказать, через несколько лет станет первым представителем Ганноверской династии на британском троне - королем Георгом I.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Современный монастырь Сейчас обитель принадлежит евангелической женской общине во главе с аббатисой, то есть является своего рода протестантским монастырем, что не противоречит учению Лютера в современной его интерпретации. Первые такие общины появились в середине XIX века. Причиной их возникновения стали социальные и общественные проблемы в ходе индустриализации.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Протестантские обеты Сейчас в Германии действует около 120 евангелических орденских общин. Каждая третья живет по правилам, схожим с теми, которые действуют в католических монастырях, включая обеты бедности, целомудрия, послушания. Первое евангелическое сообщество со строгим уставом было основано в 1947 году в Дармштадте.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Экскурсии Помещения монастыря можно посетить только в рамках экскурсии. Гостей встречает зал с фонтаном, далее - обходная галерея с витражами XIV-XVII веков. Особый интерес представляют трапезная и кельи с настенными росписями, обустроенные после Реформации, а также монастырская церковь 1410 года с готическим алтарем и барочным органом.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Дополнительная информация Монастырь можно посетить с 1-го апреля по 15-е октября - во все дни недели кроме понедельника и Страстной пятницы. Экскурсии продолжительностью 75 минут начинаются в 10:30, 14:30 и 15:30. По воскресеньям и в праздники - в 11:30 и 14:30 и 15:30.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий При монастыре В 1995 году при монастыре открылся Текстильный музей. В экспозиции представлены произведения швейного искусства и рукоделья из его мастерской. При обители работает кафе, а в одном из фахверковых зданий расположен ресторан, правда, не с монастырской, а с итальянской кухней.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Собор без епископства Всего в шести километрах от монастыря Люне расположен Бардовик (Bardowick), около тысячи лет назад являвшийся одним из важнейших торговых центров Северной Германии. Бардовик должен был стать центром католического епископства. Здесь даже успели построить свой соборный храм - Bardowicker Dom.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Здесь был город Но этим планам не суждено было сбыться. Начало заката Бардовика положил Генрих Лев (Heinrich der Löwe), разрушивший этот город за непокорность в 1189 году. Не тронули только церковь и часовни. В XIV веке Бардовик называли деревней, а затем - местечком. При этом городские права он получил в 972 году, а периметр его земляного вала составлял когда-то 1700 на 750 метров.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Торговля Первое письменной упоминание Бардовика датировано вообще 795 годом. По одной из версий, его название происходит от племени лангобардов. В IX веке он стал главным центром торговли со славянами, форпостом их христианизации. Позже лодочники из Бардовика по реке Ильменау перевозили в Любек соль из Люнебурга, участвуя в экономической жизни Ганзейского союза.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Лепрозорий Именно в ганзейские времена в Бардовике появилась эта кирпичная готическая церквушка - храм при подворье Святого Николая, да и само подворье - St.-Nikolaihof. Расположено оно, скажем так, на отшибе, окружено лесом и производит впечатление просто райского тихого уголка даже на фоне общего спокойствия Люнебургской пустоши. Сначала здесь располагался лепрозорий, а затем - приют для бедных.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Уникальный памятник Лепрозорий принадлежал Люнебургу. Среди попечителей были члены городского совета и даже бургомистры. Первое упоминание датировано 1251 годом. Уникальность подворья в том, что оно сохранилось со всеми постройками и инфраструктурой. От других лепрозориев в Германии остались, в лучшем случае, церкви.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий У большой дороги Лепрозорий был богадельней, но богадельней самоокупаемой. Эти госпитали, по своему уставу и строгому распорядку напоминавшие монастыри, часто строили около важных дорог. В данном случае - возле водного пути по Ильменау и дороги из Любека через Гамбург во Франкфурт. Больные лепрой собирали подаяния с проходивших купцов, но это был не единственный источник доходов госпиталя.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Доходы и правила Лепрозорию принадлежали пахотные земли и пастбища, которые сдавались в аренду. Он также владел долями соляного промысла в Люнебурге. Больные лепрой жили по строгому распорядку, с общими трапезами и молитвами. Прокаженные не имели права без разрешения покидать территорию, а при поступлении в госпиталь давали обет воздержания.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Общежития Лепрозорий делился на мужскую и женскую половины. Массивный кирпичный дом с высокой крышей - Старое мужское общежитие 1316 года. Крыша сохранилась в оригинальном состоянии, как и само это средневековое здание. Небольшая фахверковая постройка слева - Новое мужское общежитие, возведенное в XVII веке, когда в бывшем лепрозории уже работал приют для бедных.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Пасторат В этом доме, построенном в 1672 году, находилась квартира пастора и жил органист. За ним расположено несколько одноэтажных зданий с комнатами для бедных. Свой социальный характер подворье Святого Николая сохранило и в наши дни. Квартиры сдаются по низким ценам нуждающимся, некоторые помещения используются для экуменических церковных проектов.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Переходный период Число больных лепрой в регионе стало сокращаться, начиная с XVI века. Болезнь постепенно перестала представлять угрозу для общества, а карантинный госпиталь получил новые функции. Причем, так сказать, в переходный период в его стенах проживали как больные лепрой, так и здоровые, но нуждавшиеся в приюте бедняки и пожилые люди.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Женская половина Самая поздняя постройка на территории бывшего лепрозория - Новое женское общежитие. Его возвели уже в эпоху барокко в 1721 году на месте старого здания. Расположено оно сразу за церковью. Вход в женское общежитие охраняет Горгона Медуза на замковом камне, а над ней высечен герб Люнебурга.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий История болезни Лепрозории в средневековой Германии можно было встретить повсюду. О большинстве сейчас напоминают лишь оставшиеся на картах названия, да отдельные сохранившиеся часовни. С отступлением болезни карантинные госпитали сначала пришли в запустение, а потом были снесены, чтобы поскорее забыть о проказе и страхах, которые вызывала эта опасная инфекция.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Памятник Подворье Святого Николая дошло до наших дней без существенных перестроек и изменений благодаря тому, что находится оно в Бардовике, а принадлежало Люнебургу. О нем просто забыли, перестали интересоваться. Подворье включено в список охраняемых памятников. Автор: Максим Нелюбин



Люнебург - город ганзейской соли

Люнебург - город ганзейской соли Город соли Люнебург - уютный немецкий город с ганзейским прошлым. Одну из его школ посещал Бах. Здесь бывал в гостях у своих родителей Гейне. На Рыночной площади стоит одна из самых красивых ратуш Германии, а плотность баров и ресторанов - вторая в Европе после Мадрида. Богатством он обязан соли. "Белое золото" добывали в Люнебурге более тысячи лет, продавали повсюду в Северной Европе, везли даже в Россию.

Люнебург - город ганзейской соли Эпохи и стили Этот город ни разу серьезно не разрушался. Приходили и уходили эпохи: одни фасады оставались, на месте других появились новые, модные, более репрезентативные. Большинство - из кирпича, много фахверка. В Люнебурге сегодня можно увидеть выдающиеся архитектурные памятники самых разных стилей: от готики до барокко, от ренессансных до классицизма, от историзма до кирпичного экспрессионизма.

Люнебург - город ганзейской соли Готика Над городом возвышаются три приходские готические церкви. Храм Святого Николая (St. Nicolai) XV века расположен около Водного квартала (Wasserviertel). Он был церковью нескольких гильдий - лодочников, извозчиков и бочкарей. В Средние века по соседству на пристанях реки Ильменау грузили в лодки соль и торговали селедкой с Балтики и Северного моря. Теперь принимают туристов.

Люнебург - город ганзейской соли Ренессанс Песчаная площадь (Am Sande) в Люнебурге считается одной из самых красивых средневековых площадей Германии. Впрочем, здесь также есть здания эпохи Ренессанса. Самым известным считается бывшая пивоварня 1548 года постройки - "Черный дом". Пивоварен в Люнебурге было много - более 80. Процветали и другие ремесла. В архивах есть сведения о 63 профессиях - солеварах, пекарях, красильщиках…

Люнебург - город ганзейской соли Неоготика Это не рыцарский замок, а водонапорная башня, возведенная в 1907 году в неоготическом стиле. На ее крыше сейчас находится смотровая площадка. Первый же водопровод появился в Люнебурге еще в XVI веке. Резервуар тогда разместили в одной из башен городской стены. Слева - скульптура на одном из домов начала прошлого века, построенных в стиле кирпичного экспрессионизма.

Люнебург - город ганзейской соли Древние корни Первое упоминание Люнебурга датировано 956 годом. Тогдашний германский король и будущий император Оттон I в своей грамоте распорядился передавать налоги с соляного промысла местному монастырю Святого Михаила. Рядом на белой горе Калькберг находился бург маркграфа - замок Lhiuniburc. Таким город в первой половине XVII века увидел швейцарский путешественник Маттеус Мериан.

Люнебург - город ганзейской соли Люнебург и Ганза Расцвет города пришелся на XV-XVI века и совпадает с периодом наивысшего могущества Ганзейского союза, в который он входил. Солью из Люнебурга торговали через Любек. Она была необходима для консервирования рыбы на морских промыслах, а в России - также для выделки шкур. На солеварнях было занято до тысячи человек, а годовой объем добычи достигал 25 тысяч тонн.

Люнебург - город ганзейской соли Легенда Соляная набережная - так можно перевести название этой улочки Salzstrasse am Wasser в центре города. К источнику благосостояния жителей Люнебурга, согласно легенде, привела свинья. Как гласят здешние хроники, однажды местные охотники убили дикого кабана, на щетине которого обнаружили засохшую соль. Отправившись по следу, они нашли болотце с водой - соляным раствором…

Люнебург - город ганзейской соли Пуд соли Какая-то кость якобы того самого легендарного кабана до сих пор хранится в ратуше в качестве своего рода талисмана. Залегала соль на глубине всего 40 метров, а добыча шла семь дней в неделю - круглыми сутками. Вымывали ее, закачивая под землю воду. Раствор доставали из шахт ведрами или откачивали, а затем выпаривали, как это изображено на гравюре XIX века, выполненной Густавом Георгом Ланге.

Люнебург - город ганзейской соли Вода, огонь и соль Для выпаривания соли требовалась древесина. Когда-то город окружали дремучие леса, но за столетия этого промысла они исчезли. В лучшие времена у месторождения бурлило более 200 соляных ванн - площадью около метра и глубиной десять сантиметров. За сутки каждую выпаривали семь-восемь раз.

Люнебург - город ганзейской соли Люнебург и Вельфы Сведения о строительстве первой ратуши Люнебурга датированы 1230 годом. Его городские права были подтверждены в 1247 году, а еще через три года здесь начали строить защитную стену и отсыпать вокруг города земляные валы. История Люнебурга тесно связана с родом Вельфов, о чем напоминают их гербовые львы на кирпичном фасаде ратуши, сохранившем свой облик в этой ее части с готического периода.

Люнебург - город ганзейской соли Свободный город Большую часть соляного промысла в Люнебурге контролировали монастыри. Солевары, арендовавшие у них участки, разбогатев, начали претендовать на власть в городе. В 1371 году, воспользовавшись ослаблением люнебургской линии Вельфов, они изгнали герцогского наместника, а его замок разрушили. После этого Люнебург начал пользоваться правами свободного города, хотя формально их от императора не получил.

Люнебург - город ганзейской соли Новый фасад старой ратуши Власть герцогов над городом была восстановлена лишь в 1562 году. К этому времени Люнебург сильно вырос. Здесь проживало около 14 тысяч человек. В связи с этим ратушу расширили, придав всему комплексу еще более репрезентативный вид. Ее главный Княжеский зал был одним из самых больших в Ганзейском союзе. Более 20 раз в Люнебурге проходили ежегодные съезды Ганзы, обычно собиравшиеся в Любеке.

Люнебург - город ганзейской соли Соль и суд Новый барочный фасад ратуши, законченный в 1720 году, скрыл за собой несколько более ранних частей этого здания. Его украшают изображения германских королей и императоров, сыгравших роль в истории Люнебурга, а также фигуры Фемиды - с повязкой на глазах и без нее. К этому времени город начал становиться важным центром административной и судебной власти, а соль уже не приносила прежней прибыли.

Люнебург - город ганзейской соли Внутренние ценности Украшения фасадов позволяют представить роскошь внутреннего убранства ратуши. Росписи, витражи, резные элементы и мебель, мозаичные полы, кубки и чаши из золота и серебра... Фотографировать, увы, не разрешается. Историческая обстановка сохранилась до мельчайших деталей, а впечатление производит даже более сильное, чем знаменитая ратуша главного города Ганзы - Любека.

Люнебург - город ганзейской соли Луна и Люнебург Покидая Ратушу, остановимся около фонтанчика Луны.Согласно легенде, сам Гай Юлий Цезарь заложил здесь храм, посвященный этой богине. Luna - Lüneburg! Мол, мы ведем свою историю от древних римлян, уверяли его средневековые жители. Есть, правда, неувязка. Римляне дошли до этих мест, когда Цезарь давно умер.

Люнебург - город ганзейской соли "Беременный дом" Этот дом прозвали в городе "беременным" - Das schwangere Haus. "Беременность" длится уже несколько столетий и вызвана естественными процессами. Причина - в бракованном гипсовом кирпиче, который по ошибке слишком долго обжигали. Такой кирпич при контакте с влагой начинает постепенно разбухать. Говорят, если погладить эту стену, например, молодоженам, потомство долго ждать себя не заставит.

Люнебург - город ганзейской соли У Красного петуха Во всех ганзейских городах существовали приюты и больницы для бедных. Купцы, мастера-ремесленники и другие богатые жители жертвовали на эти цели значительные суммы, заботясь о жизни вечной и отпущении грехов. Один из таких приютов XVI века находится на улице Красного петуха. Он был рассчитан на два десятка постояльцев. По ганзейским меркам - приют скромный, но очень уютный.

Люнебург - город ганзейской соли Бах в Люнебурге После распада Ганзы в Люнебурге продолжили поддерживать традиции ганзейской благотворительности. В начале XVIII века здесь при церкви Святого Михаила работал интернат для детей из знатных семей - "Рыцарская академия", с учеников которого не брали плату за обучение. После ранней смерти родителей сюда на два года попал Иоганн Себастьян Бах. Здесь он пел в церковном хоре и участвовал в богослужениях.

Люнебург - город ганзейской соли Старая мельница В Средние века важную роль в жизни этого города играли водяные мельницы. Одну из них мы уже видели со смотровой площадки - высокую кирпичную башню Водного квартала. Она принадлежала монастырю. В ней оборудованы апартаменты для туристов. Соседняя фахверковая мельница Lüner Mühle была построена в 1579 году на средства ратуши, то есть была городской. Сейчас здесь работает ресторан.

Люнебург - город ганзейской соли Старый кран От мельницы рукой подать до главного символа Люнебурга. Первое упоминание о кране на этом месте относится к 1330 году. Нынешний Старый кран (Alter Kran) построили в 1797 году. Так он выглядит на гравюре XIX века, созданной Густавом Георгом Ланге. Слева от крана расположен Старый торговый дом (Altes Kaufhaus), построенный в барочную эпоху. Сейчас в нем работает отель.

Люнебург - город ганзейской соли "Ручной привод" В свое время он принадлежал к числу самых грузоподъемных кранов всей Северной Германии, а приводился в действие человеческой силой: колесо внутри обычно вращали шестеро заключенных. Самым тяжелым грузом, поднятым этим краном, был паровоз, доставленный в Люнебург по воде из Англии в 1840 году. Его вес составил около 9,3 тонны, а колесо крутило 38 человек.

Люнебург - город ганзейской соли Где написана ''Лорелея'' А как же Гейнрих Гейне? Где его следы? Справа - дом на Рыночной площади, в котором в 1823-1826 годах жили его родители, где поэт их регулярно посещал. Люнебург казался ему при этом очень скучным городом, но именно здесь он написал знаменитые строки: "Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет"… Правда, посвящены они не люнебургской средневековой романтике, а рейнской русалке.

Люнебург - город ганзейской соли Ночной эпицентр Остаток вечера, да и большую часть ночи в Люнебурге можно провести на рыбном рынке Stintmarkt, названном так в память о продававшейся здесь когда-то корюшке. Более бойкого туристического места в городе, пожалуй, нет. Автор: Максим Нелюбин



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