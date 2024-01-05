17-летний ученик устроил стрельбу в школе в Айове

Полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри.

Американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, в штате Айова . Огонь в четверг, 4 января, открыл 17-летний ученик той же школы, который был вооружен помповым ружьем и мелкокалиберным пистолетом. О своем намерении устроить в школе стрельбу он сообщил накануне в социальных сетях. В убитом опознали шестиклассника, среди раненых - четверо школьников и один сотрудник школьной администрации. Один из раненых детей находится в тяжелом состоянии.

Стрелявший, по информации СМИ, покончил жизнь самоубийством.

В здании школы полицейские также обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено, сообщил на пресс-конференции представитель управления общественной безопасности штата Митч Мортведт.

Стрельба произошла перед началом первого учебного дня после зимних каникул, из-за чего в школе было сравнительно мало учащихся. Мотив преступления неизвестен.

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