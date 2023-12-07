В Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе
В Брянске ученица восьмого класса открыла стрельбу в одной из школ, сообщили в четверг, 7 декабря, российские СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах. Стрельба произошла в гимназии № 5.
"Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", - сообщил источник. По информации РИА Новости, оружие принадлежало отцу школьницы.
В администрации Брянска сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека, пострадали четверо. Среди погибших, по предварительным данным, может быть сама стрелявшая.
Между тем источник РИА "Новости" сообщил, что пришедшая в школу девочка ранила четырех мальчиков и покончила с собой.
Телеграм-канал Baza пишет, что ученица открыла стрельбу во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет и начала стрелять. По данным канала, девочка стреляла из дробовика.
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