139-й день войны России против Украины: главные события

На 139-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 12 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Генштаб ВСУ сообщает об обстрелах Харькова и Бахмута

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, на большей части линии соприкосновения на востоке и юге страны продолжаются интенсивные обстрелы и боевые столкновения. В частности, вновь подвергся ожесточенным обстрелам Харьков. По данным местных властей, не менее пяти человек получили ранения. Российская артиллерия и авиация наносили удары по Бахмуту, а также в районе Авдеевки и Краматорска. На юге, в Херсонской и Запорожской областях, украинские войска проводят ограниченные наступательные операции, российские - обороняются. В Черном море "в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия", отмечает руководство украинской армии.

Семь человек погибли после удара ВСУ по Новой Каховке

В результате удара ВСУ по оккупированному Россией городу Новая Каховка в Херсонской области не менее семи человек погибли, десятки пострадали, сообщили оккупационные власти Херсонской области. "На настоящий момент 90 человек обратились за медицинской помощью", - сказал "Интерфаксу" назначенный Россией глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, атака была проведена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS, которую США поставляют Украине. Украинские военные подтверждают нанесение удара по Новой Каховке, сообщая, что был атакован склад с боеприпасами.

Из российского плена в ходе спецоперации в Херсонской области удалось освободить пятерых украинцев, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Согласно заявлению ведомства, операция была проведена на оккупированной территории, из плена спасены военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое мирных жителей. Один из бывших пленных был тяжело ранен в бою, но в данный момент передан врачам.

Удар по Часову Яру: число жертв превысило 40 человек

Число жертв ракетного удара российских войск по городу Часов Яр в Донецкой области выросло до 45 человек, среди них ребенок. Как сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, вечером 12 июля из-под руин жилой пятиэтажки были извлечены еще четыре тела. Живыми были найдены 9 человек.

Ракетный удар по городу был нанесен вечером 9 июля. Минобороны России 10 июля заявило, что в результате удара по Часову Яру уничтожен "пункт расположения 118-й бригады территориальной обороны ВСУ" и "более 300 националистов".

Беларусь начала военные учения вблизи границы с Украиной

Минобороны Беларуси начало учения вблизи границы с Украиной. В ходе маневров, которые завершатся 14 июля, будут отработаны меры охраны "объекта территориальной обороны" и "несение службы на контрольно-пропускном пункте" во время военного положения, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По ее данным, в учениях задействованы только воинские части из Жлобинского района Гомельской области Беларуси. Украина ранее заявила, что не относится к учениям белорусской армии как к возможной угрозе.

Зерно в украинских портах

В Черном море возле устья Дуная образовался затор почти из сотни иностранных судов, прибывших за украинским зерном, следует из данных сервиса marinetraffic, которые приводит "Корреспондент.net". В Мининфраструктуры Украины сообщили, что уже 16 торговых судов прошли устье Быстрое и еще более 90 ждут на рейде Сулинского канала в Румынии.

Между тем 13 июля в Стамбуле ожидаются переговоры о вывозе зерна из украинских портов. Консультации проведут представители министерств обороны Турции, России и Украины, а также делегация ООН, сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

США предоставили Украине еще один грант

США предоставили Киеву очередной грант, его размер составляет 1,7 млрд долларов. "Это уже второй грант за две недели" на общую сумму 3 млрд долларов, сообщил в своем микроблоге Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, эти средства должны "помочь демократическому правительству Украины оказывать необходимые услуги населению".

Тем временем совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи. "Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных потребностей и обеспечения работы критической инфраструктуры", - сказал министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станъюра.

Германия объяснилась по поставке турбины для "Северного потока"

Передача России турбины Siemens для газопровода "Северный поток" не попадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии. При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, объяснила она. Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", которая находилась в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее России, поскольку это нарушило бы введенные против страны санкции. Соглашение по возвращению турбины вызвало острую критику Киева.

ESA прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars

Европейское космическое агентство (ESA) не будет возобновлять сотрудничество с российской госкорпорацией "Роскосмос" по марсианской программе ExoMars, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава агентства Йозеф Ашбахер. "Обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с "Роскосмосом" - война в Украине и связанные с ней санкции - продолжают существовать", - объяснил Ашбахер.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что даст команду российским космонавтам прекратить работу с Европейским манипулятором ERA. "Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем (верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем. - Ред.) летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", - написал Рогозин на своей странице в Telegram. В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили ТАСС, что пока не получали официального уведомления от ESA об окончательном прекращении сотрудничества.

СМИ: в России начали вербовать безработных на войну

Российским гражданам, состоящим на учете как безработные, предлагают вступить в батальоны, которые отправятся на юг России и в Украину, сообщило издание "Важные истории" со ссылкой на жителя Казани, получившего такое предложение. По словам собеседника издания, с ним и еще несколькими мужчинами провели беседу в отдельной комнате в местном центре занятости - соискателям предложили зарплату 300 тысяч рублей в месяц и пообещали, что "резервный батальон" не будет участвовать в боевых действиях.

Жертвами войны стали более пяти тысяч мирных украинцев

По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в Украине с 24 февраля в ходе военной агрессии было убито как минимум 5024 мирных жителя, а еще 6520 - получили различные травмы. Ведомство отмечает, что в реальности количество жертв и пострадавших, скорее всего, еще больше.

Ранее УВКПЧ опубликовало доклад, в котором отметило, что, хотя большинство военных преступлений в Украине совершают российские военные, украинские войска также нарушают нормы международного гуманитарного права.

ЕС заблокировал активы российских олигархов почти на 14 млрд евро

Страны ЕС заблокировали активы российских бизнесменов на сумму 13,8 млрд евро с начала войны, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс на встрече глав МВД стран ЕС в Праге. Он отметил, что подавляющую часть из арестованных активов выявили службы лишь пяти стран из 27, входящих в Евросоюз, и призвал остальных "сделать то же самое". Всего в мире на конец июня были арестованы активы россиян на сумму около 30 млрд долларов.

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