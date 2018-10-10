 100 книг, которые непременно стоит прочитать | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.10.2018

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Культура и стиль жизни

100 книг, которые непременно стоит прочитать

Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.

Авторы проекта 100 хороших книг

Авторы проекта "100 хороших книг"

DW представляет новый проект под названием "100 хороших книг". Это список, состоящий из ста книг, написанных на немецком языке и переведенных на английский. Поскольку объять необъятное невозможно, решено было сконцентрироваться на литературе XX и XXI веков, причем речь идет исключительно о беллетристике. Список есть как на немецком, так и на английском языке. То есть совершить беглое знакомство с вершинами немецкоязычной литературы последних десятилетий смогут и те, кто не знает немецкого языка, зато знает язык Шекспира.

Помимо того, что у заинтересованных лиц есть возможность ознакомиться со списком, после чего купить или скачать тот или иной текст, можно также прочитать статью о привлекшей внимание книге и посмотреть короткий видеосюжет, в игровой форме описывающий суть того или иного произведения. Мы сумели вас заинтересовать? Тогда жмите нассылки и изучайте список!

Список немецких книг, переведенных на русский язык

Но и это еще не все! В самое ближайшее время мы подготовим аналогичный список, который будет включать в себя книги из данного немецко-английского списка, которые были когда-либо качественно переведены на русский язык.

Фотогалерею ниже можно воспринимать как своего рода "затравку". Из большого списка, составленного DW, мы выбрали 12 книг немецких писательниц и писателей. Все эти книги были переведены на русский язык профессиональными переводчиками и издавались в СССР или в России. В списке хотя бы одним названием представлено каждое десятилетие прошлого и нынешнего веков. Выбор, возможно, не всегда очевиден, но мы хотели, помимо всего прочего, привлечь внимание к мало известным среди русскоязычных читателей произведениям. Итак - знакомьтесь!

  • Кадр из фильма Будденброки 2008 года

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Будденброки. История гибели одного семейства"

    Роман Томаса Манна 1901 года повествует о жизни и упадке известной и богатой семьи торговцев из Любека. За эту книгу писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1929 году. На снимке - кадр из экранизации романа 2008 года.

  • Съемочная группа фильма Берлин, Александерплац

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Берлин, Александерплац"

    Жизнь Берлина конца 1920-х годов предстает перед читателем во всем многообразии. Роман Альфреда Дёблина "Берлин, Александерплац" (1929 г.) лег в основу культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера 1980 года. На фото - режиссер (в центре) с исполнителями главных ролей.

  • На репетиции постановки Мефистофель в венском Бургтеатре

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Мефистофель. История одной карьеры"

    Роман, написанный сыном Томаса Манна Клаусом Манном в 1936 году, повествует о жизни Хендрика Хёфгена - преуспевающего актера, режиссера, предающего свой талант ради карьеры и денег. Хёфген становится соучастником преступлений нацистского режима. На фото - репетиции постановки "Мефистофель" в венском "Бургтеатре" (2018 г.)

  • На съемках фильма Одни в Берлине

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Каждый умирает в одиночку"

    Роман Ганса Фаллады 1947 года считается первой книгой, написанной о Сопротивлении писателем, не эмигрировавшим из нацистской Германии. На фото - съемочная группа фильма "Одни в Берлине", снятого по книге и вышедшего на экраны в 2016 году. Вторая справа - исполнительница главной женской роли Эмма Томпсон.

  • Рабочий стол писателя в его доме-музее

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Смерть в Риме"

    Этот роман Вольфганга Кёппена, написанный в 1954 году, критики прозвали "кривым зеркалом" послевоенной западногерманской действительности. Кёппен, в частности, критиковал в нем остатки идеологии и поведения, которые в свое время привели Германию к нацизму и войне. На фото - рабочий стол в доме-музее писателя в Грайфсвальде.

  • Репетиция спектакля Расколотое небо в берлинском театре Шаубюне (2015 г.)

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Расколотое небо"

    Кристу Вольф принято считать самой значимой писательницей ГДР. В ее романе "Расколотое небо" 1963 года речь идет о проблематике разделенной Германии. На фото - репетиция спектакля "Расколотое небо" в берлинском театре "Шаубюне" (2015 г.)

  • Кадр из экранизации романа 1975 года

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Потерянная честь Катарины Блюм"

    В этом романе лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля, написанном в 1974 году, молодая немка по имени Катарина Блюм влюбляется в террориста, они проводят вместе ночь, а утром девушку арестовывают. Роман был экранизован в 1975 году (на фото).

  • Писатель Стен Надольный

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Открытие медлительности"

    Мораль Стена Надольного такова: хорош тот, кто не торопится во имя успеха, а держит время в своих руках. Герой книги "Открытие медлительности" (1983 г.) - сэр Джон Франклин, английский мореплаватель, исследователь Арктики. На фото - Стен Надольный.

  • Моника Марон

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Animal Triste"

    "После соития всякая тварь тоскует", - словами из этого латинского изречения названа книга лауреата многих престижных литературных премий Моники Марон (на фото), изданная в 1996 году. Сюжет таков: женщина-палеонтолог, работающая в берлинском музее, страстно влюбляется в своего коллегу. Моника Марон исследует эту страсть, наслаждаясь каждой деталью.

  • Иллюстрация из книги Корнелии Функе

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Чернильное сердце"

    Это - наиболее известный роман самой "тиражной" в мире немецкой писательницы, гранд-дамы немецкого фэнтези Корнелии Функе. Он был впервые издан в 2003 году. По словам Функе, писать для детей - самая замечательная профессия на свете: "Я знаю, каково это - быть маленьким, быть другим".

  • Исполнители главных ролей в фильме Гуд бай, Берлин!

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Гуд бай, Берлин!"

    Двое подростков-аутсайдеров отправляются путешествовать на старой "Ниве" по берлинским окрестностям. И выясняется, что люди вовсе не так плохи, как о них говорят! Из "романа воспитания" Вольфганга Херрндорфа 2010 года получился симпатичный роуд-муви "Гуд бай, Берлин!", который снял в 2016 году Фатих Акин (на фото - исполнители главных ролей).

  • Репетиция спектакля Дни убывающего света в берлинском Немецком театре

    12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

    "Дни убывающего света"

    Личные истории, соединенные автором, наглядно иллюстрируют историю ГДР. Дебютный роман Ойгена Руге, изданный в 2011 году, был удостоен Немецкой книжной премии как лучший роман 2011 года на немецком языке. Спектакль по роману "Дни убывающего света" поставили в 2013 году в берлинском Немецком театре (на фото - репетиция).

    Автор: Дарья Брянцева



 

Контекст

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12 немецких книг, которые должен прочитать каждый

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