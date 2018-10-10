100 книг, которые непременно стоит прочитать

DW представляет новый проект под названием "100 хороших книг". Это список, состоящий из ста книг, написанных на немецком языке и переведенных на английский. Поскольку объять необъятное невозможно, решено было сконцентрироваться на литературе XX и XXI веков, причем речь идет исключительно о беллетристике. Список есть как на немецком, так и на английском языке. То есть совершить беглое знакомство с вершинами немецкоязычной литературы последних десятилетий смогут и те, кто не знает немецкого языка, зато знает язык Шекспира.

Помимо того, что у заинтересованных лиц есть возможность ознакомиться со списком, после чего купить или скачать тот или иной текст, можно также прочитать статью о привлекшей внимание книге и посмотреть короткий видеосюжет, в игровой форме описывающий суть того или иного произведения. Мы сумели вас заинтересовать? Тогда жмите нассылки и изучайте список!

Список немецких книг, переведенных на русский язык

Но и это еще не все! В самое ближайшее время мы подготовим аналогичный список, который будет включать в себя книги из данного немецко-английского списка, которые были когда-либо качественно переведены на русский язык.

Фотогалерею ниже можно воспринимать как своего рода "затравку". Из большого списка, составленного DW, мы выбрали 12 книг немецких писательниц и писателей. Все эти книги были переведены на русский язык профессиональными переводчиками и издавались в СССР или в России. В списке хотя бы одним названием представлено каждое десятилетие прошлого и нынешнего веков. Выбор, возможно, не всегда очевиден, но мы хотели, помимо всего прочего, привлечь внимание к мало известным среди русскоязычных читателей произведениям. Итак - знакомьтесь!

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Будденброки. История гибели одного семейства" Роман Томаса Манна 1901 года повествует о жизни и упадке известной и богатой семьи торговцев из Любека. За эту книгу писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1929 году. На снимке - кадр из экранизации романа 2008 года.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Берлин, Александерплац" Жизнь Берлина конца 1920-х годов предстает перед читателем во всем многообразии. Роман Альфреда Дёблина "Берлин, Александерплац" (1929 г.) лег в основу культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера 1980 года. На фото - режиссер (в центре) с исполнителями главных ролей.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Мефистофель. История одной карьеры" Роман, написанный сыном Томаса Манна Клаусом Манном в 1936 году, повествует о жизни Хендрика Хёфгена - преуспевающего актера, режиссера, предающего свой талант ради карьеры и денег. Хёфген становится соучастником преступлений нацистского режима. На фото - репетиции постановки "Мефистофель" в венском "Бургтеатре" (2018 г.)

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Каждый умирает в одиночку" Роман Ганса Фаллады 1947 года считается первой книгой, написанной о Сопротивлении писателем, не эмигрировавшим из нацистской Германии. На фото - съемочная группа фильма "Одни в Берлине", снятого по книге и вышедшего на экраны в 2016 году. Вторая справа - исполнительница главной женской роли Эмма Томпсон.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Смерть в Риме" Этот роман Вольфганга Кёппена, написанный в 1954 году, критики прозвали "кривым зеркалом" послевоенной западногерманской действительности. Кёппен, в частности, критиковал в нем остатки идеологии и поведения, которые в свое время привели Германию к нацизму и войне. На фото - рабочий стол в доме-музее писателя в Грайфсвальде.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Расколотое небо" Кристу Вольф принято считать самой значимой писательницей ГДР. В ее романе "Расколотое небо" 1963 года речь идет о проблематике разделенной Германии. На фото - репетиция спектакля "Расколотое небо" в берлинском театре "Шаубюне" (2015 г.)

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Потерянная честь Катарины Блюм" В этом романе лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля, написанном в 1974 году, молодая немка по имени Катарина Блюм влюбляется в террориста, они проводят вместе ночь, а утром девушку арестовывают. Роман был экранизован в 1975 году (на фото).

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Открытие медлительности" Мораль Стена Надольного такова: хорош тот, кто не торопится во имя успеха, а держит время в своих руках. Герой книги "Открытие медлительности" (1983 г.) - сэр Джон Франклин, английский мореплаватель, исследователь Арктики. На фото - Стен Надольный.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Animal Triste" "После соития всякая тварь тоскует", - словами из этого латинского изречения названа книга лауреата многих престижных литературных премий Моники Марон (на фото), изданная в 1996 году. Сюжет таков: женщина-палеонтолог, работающая в берлинском музее, страстно влюбляется в своего коллегу. Моника Марон исследует эту страсть, наслаждаясь каждой деталью.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Чернильное сердце" Это - наиболее известный роман самой "тиражной" в мире немецкой писательницы, гранд-дамы немецкого фэнтези Корнелии Функе. Он был впервые издан в 2003 году. По словам Функе, писать для детей - самая замечательная профессия на свете: "Я знаю, каково это - быть маленьким, быть другим".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Гуд бай, Берлин!" Двое подростков-аутсайдеров отправляются путешествовать на старой "Ниве" по берлинским окрестностям. И выясняется, что люди вовсе не так плохи, как о них говорят! Из "романа воспитания" Вольфганга Херрндорфа 2010 года получился симпатичный роуд-муви "Гуд бай, Берлин!", который снял в 2016 году Фатих Акин (на фото - исполнители главных ролей).

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Дни убывающего света" Личные истории, соединенные автором, наглядно иллюстрируют историю ГДР. Дебютный роман Ойгена Руге, изданный в 2011 году, был удостоен Немецкой книжной премии как лучший роман 2011 года на немецком языке. Спектакль по роману "Дни убывающего света" поставили в 2013 году в берлинском Немецком театре (на фото - репетиция). Автор: Дарья Брянцева





