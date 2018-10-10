100 книг, которые непременно стоит прочитать

Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.
DW представляет новый проект под названием "100 хороших книг". Это список, состоящий из ста книг, написанных на немецком языке и переведенных на английский. Поскольку объять необъятное невозможно, решено было сконцентрироваться на литературе XX и XXI веков, причем речь идет исключительно о беллетристике. Список есть как на немецком, так и на английском языке. То есть совершить беглое знакомство с вершинами немецкоязычной литературы последних десятилетий смогут и те, кто не знает немецкого языка, зато знает язык Шекспира.
Помимо того, что у заинтересованных лиц есть возможность ознакомиться со списком, после чего купить или скачать тот или иной текст, можно также прочитать статью о привлекшей внимание книге и посмотреть короткий видеосюжет, в игровой форме описывающий суть того или иного произведения. Мы сумели вас заинтересовать? Тогда жмите нассылки и изучайте список!
Список немецких книг, переведенных на русский язык
Но и это еще не все! В самое ближайшее время мы подготовим аналогичный список, который будет включать в себя книги из данного немецко-английского списка, которые были когда-либо качественно переведены на русский язык.
Фотогалерею ниже можно воспринимать как своего рода "затравку". Из большого списка, составленного DW, мы выбрали 12 книг немецких писательниц и писателей. Все эти книги были переведены на русский язык профессиональными переводчиками и издавались в СССР или в России. В списке хотя бы одним названием представлено каждое десятилетие прошлого и нынешнего веков. Выбор, возможно, не всегда очевиден, но мы хотели, помимо всего прочего, привлечь внимание к мало известным среди русскоязычных читателей произведениям. Итак - знакомьтесь!
Жюри высоко оценило новый роман немецкой писательницы "Архипелаг". Ее предыдущее произведение вошло в шорт-лист премии в 2015 году. (08.10.2018)
Внешне семья нобелевского лауреата Томаса Манна была олицетворением благополучия: талантливая, успешная, богатая. Но на самом деле счастья там было мало. (18.09.2018)
22 июня исполнилось 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка, который остается самым популярным немецким писателем в России. Это был необыкновенный человек. (22.06.2018)
21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Белля. Одним из самых близких ему людей был Лев Копелев. (21.12.2017)
Немецкая писательница венгерского происхождения Мора посвящает свои работы "аутсайдерам и бездомным, существованию на грани и людям, находящимся в состоянии поиска", сообщила Академия немецкого языка и литературы. (03.07.2018)
16 октября 1927 года родился выдающийся немецкий писатель Гюнтер Грасс, чье литературное мастерство отмечено Нобелевской премией. Жизнь этого могучего интеллектуала сродни яркой книге. (16.10.2017)
Эта немецкая детская писательница популярна во всем мире, в том числе и в России. На выставке в Оберхаузене Корнелия Функе представлена как иллюстратор. (21.01.2013)
Спектакль "Чик" о дружбе подростка-переселенца из России с немецким мальчиком "из хорошей семьи" побил по популярности драмы Шекспира и оказался сильнее "Фауста" Гете. (09.09.2014)
В Берлине скончалась известная немецкая писательница Криста Вольф, чье творчество хорошо знакомо российским читателям. Интересно, что она, оставаясь членом СЕПГ до лета 1989 года, выступала против объединения Германии. (01.12.2011)
Deutscher Buchpreis ("Немецкая литературная премия") - немецкий аналог знаменитого "Букера". Это одна из самых престижных литературных премий Германии. В этом году ее получил роман родившегося на Урале Ойгена Руге. (11.10.2011)