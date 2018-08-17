 10 советов от экологов на каждый день (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.08.2018

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Культура и стиль жизни

10 советов от экологов на каждый день (фото)

Любой из нас может внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды. Вот несколько полезных советов для повседневной жизни.

  • Выключайте кран

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте кран

    На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

  • Принимайте душ

    За что природа поблагодарит вас

    Принимайте душ

    Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

  • Устройте сквозняк

    За что природа поблагодарит вас

    Устройте сквозняк

    Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

  • Откажитесь от батареек

    За что природа поблагодарит вас

    Откажитесь от батареек

    Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

  • Выключайте электроприборы

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте электроприборы

    Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

  • Закрывайте посуду крышками

    За что природа поблагодарит вас

    Закрывайте посуду крышками

    Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

  • Кипятите воду в чайниках

    За что природа поблагодарит вас

    Кипятите воду в чайниках

    Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не катрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

  • Сушите волосы без фена

    За что природа поблагодарит вас

    Сушите волосы без фена

    Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

  • Обойдитесь без кофе с собой

    За что природа поблагодарит вас

    Обойдитесь без "кофе с собой"

    Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

  • Пластиковые пакеты вредят экологии

    За что природа поблагодарит вас

    Пластиковые пакеты вредят экологии

    Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды!

    Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц


  • Выключайте кран

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте кран

    На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

  • Принимайте душ

    За что природа поблагодарит вас

    Принимайте душ

    Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

  • Устройте сквозняк

    За что природа поблагодарит вас

    Устройте сквозняк

    Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

  • Откажитесь от батареек

    За что природа поблагодарит вас

    Откажитесь от батареек

    Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

  • Выключайте электроприборы

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте электроприборы

    Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

  • Закрывайте посуду крышками

    За что природа поблагодарит вас

    Закрывайте посуду крышками

    Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

  • Кипятите воду в чайниках

    За что природа поблагодарит вас

    Кипятите воду в чайниках

    Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не катрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

  • Сушите волосы без фена

    За что природа поблагодарит вас

    Сушите волосы без фена

    Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

  • Обойдитесь без кофе с собой

    За что природа поблагодарит вас

    Обойдитесь без "кофе с собой"

    Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

  • Пластиковые пакеты вредят экологии

    За что природа поблагодарит вас

    Пластиковые пакеты вредят экологии

    Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды!

    Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц


Смотрите также:
В каких продуктах есть микропластик

  • Микропластик в питьевой воде

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

  • Микропластик - мельчайшие частички пластмассы в пилинге

    В каких продуктах есть микропластик

    Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

  • Микропластик в зубной пасте

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

  • Пластмасса в косметике

    В каких продуктах есть микропластик

    Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

  • Микропластик вымывается из синтетических волокон

    В каких продуктах есть микропластик

    Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

  • Микропластик в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

  • Пластиковые отходы в море разлагаются очень долго

    В каких продуктах есть микропластик

    Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

  • Пластиковые отходы в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

  • Пластиковые стаканчики на дороге во время марафона в Берлине

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас.

    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


Побежали за мусором!

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02:36 мин

Побежали за мусором!

Контекст

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В каких продуктах есть микропластик

Пластмасса покоряет мир. Но есть и другая сторона этого прогресса: микрочастицы пластика содержатся в одежде, краске, косметике и даже в питьевой воде.  

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Побежали за мусором!  

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