10 советов от экологов на каждый день (фото)

Любой из нас может внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды. Вот несколько полезных советов для повседневной жизни.
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Побежали за мусором!
Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это. (03.05.2018)
Бодрящий кофе с собой - удобное изобретение для современного человека и большая проблема для экологии. Как с ней борются в Германии и при чем тут фрайбургская кружка? (18.05.2018)
Сколько мусора производят болельщики за один матч, куда его отвозят и как получилось, что на стадионах ЧМ-2018 есть раздельный сбор, а во всей России - только местами, выясняла DW. (22.06.2018)