 10 лучших мест для влюбленных в Европе (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.08.2019

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Культура и стиль жизни

10 лучших мест для влюбленных в Европе (фотогалерея)

Куда лучше всего отправиться влюбленным? Сегодня мы предлагаем им вместе с нами совершить путешествие - настоящее или виртуальное. Десять советов от DW.

  • Венеция

    Романтические места для влюбленных

    Ночь в Венеции

    Венеция - без сомнения, лучшее место для влюбленных. Не случайно гондольер в оперетте Иоганна Штрауса "Ночь в Венеции" поет: "Радостью пылкою сердце полно до краев..." Романтичны уже фотографии, а какова Венеция в действительности...

  • Фонтан Треви в Риме

    Романтические места для влюбленных

    Бросить монетки в фонтан Рима

    Существует поверье: надо бросить три монеты - одну за другой - в знаменитый римский Фонтан Треви, - и точно выйдешь замуж за своего любимого или женишься на своей любимой. В историю кино вошла сцена из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь", в котором главная героиня в исполнении Аниты Экберг купается в этом фонтане. Что даже влюбленным не советуем: придется заплатить штраф 500 евро.

  • Закат над Парижем

    Романтические места для влюбленных

    Закат над Парижем

    "Увидеть Париж и умереть", - наверняка и вам знакома эта крылатая фраза. Умирать, конечно, не надо. А вот увидеть - надо бы. 37 мостов через Сену соединяют южную и северную части Парижа. С каждого моста открывается неповторимый по красоте вид на город любви.

  • Мост любви во Франкфурте

    Романтические места для влюбленных

    Мост любви во Франкфурте

    Несколько дешевле, чем в Рим, Венецию или Париж, обойдется поездка вдвоем во Франкфурт-на-Майне. Панорамой города лучше всего любоваться с пешеходного моста Eiserne Steg. Влюбленные со всего мира приезжают сюда, чтобы скрепить свою любовь замочком на знаменитом мосту, а ключи бросить в реку Майн.

  • Купание в Исландии

    Романтические места для влюбленных

    Купание в Исландии

    Для тех, кто любит что-то неожиданное, можно посоветовать купание в термальной воде "Голубой лагуны" неподалеку от исландской столицы Рейкьявик. Горячий источник находится на глубине 1600 метров. Но на поверхность воды вода поднимается уже приятной для купания температуры. Кожа после купания - как бархатная...

  • Расслабьтесь в Лисабоне

    Романтические места для влюбленных

    Расслабьтесь в Лисабоне

    Никуда не спешить в Лиссабоне – это как раз для влюбленных! Как и сто лет назад, канатные дороги, фуникулеры и трамвайные линии соединяют нижнюю часть города с его верхней частью. Прокатиться – настоящая романтика!

  • Над Альпами

    Романтические места для влюбленных

    Над Альпами

    Тем, кто предпочитает горы, будет замечательно пройтись рука в руке на высоте 2000 метров, наслаждаясь панорамой на смотровой площадке AlpspiX... Такая прогулка гарантирует учащенное сердцебиение. Подняться на смотровую площадку можно по канатной дороге до скального массива, венчающего пик Альпшпиц. Такое не забывается!

  • Фуэртевентура

    Романтические места для влюбленных

    Прогуляться по лаве на Фуэртевентуре

    На бесконечных пляжах острова Фуэртевентура легко оказаться наедине. Канарский остров Фуэртевентура - вулканического происхождения. Мелкий черный песок - это остатки лавы. Но будьте осторожны: под лучами солнца он становится очень горячим.

  • На фиакре по Вене

    Романтические места для влюбленных

    На фиакре по Вене

    Настоящая романтика - прокатиться на фиакре по Вене! Кстати, и в австрийской столице есть гондолы, как в Венеции. В такой гондоле можно прокатиться по Дунаю.

  • Танго в Хельсинки

    Романтические места для влюбленных

    Танго в Хельсинки

    Любите танцевать? Советуем танго в Хельсинки. Финское танго имеет некоторые преимущества перед классическим аргентинским. Его проще танцевать, и ему проще научиться. Почему бы и вам не научиться финскому танго? Вдвоем, конечно...

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


  • Венеция

    Романтические места для влюбленных

    Ночь в Венеции

    Венеция - без сомнения, лучшее место для влюбленных. Не случайно гондольер в оперетте Иоганна Штрауса "Ночь в Венеции" поет: "Радостью пылкою сердце полно до краев..." Романтичны уже фотографии, а какова Венеция в действительности...

  • Фонтан Треви в Риме

    Романтические места для влюбленных

    Бросить монетки в фонтан Рима

    Существует поверье: надо бросить три монеты - одну за другой - в знаменитый римский Фонтан Треви, - и точно выйдешь замуж за своего любимого или женишься на своей любимой. В историю кино вошла сцена из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь", в котором главная героиня в исполнении Аниты Экберг купается в этом фонтане. Что даже влюбленным не советуем: придется заплатить штраф 500 евро.

  • Закат над Парижем

    Романтические места для влюбленных

    Закат над Парижем

    "Увидеть Париж и умереть", - наверняка и вам знакома эта крылатая фраза. Умирать, конечно, не надо. А вот увидеть - надо бы. 37 мостов через Сену соединяют южную и северную части Парижа. С каждого моста открывается неповторимый по красоте вид на город любви.

  • Мост любви во Франкфурте

    Романтические места для влюбленных

    Мост любви во Франкфурте

    Несколько дешевле, чем в Рим, Венецию или Париж, обойдется поездка вдвоем во Франкфурт-на-Майне. Панорамой города лучше всего любоваться с пешеходного моста Eiserne Steg. Влюбленные со всего мира приезжают сюда, чтобы скрепить свою любовь замочком на знаменитом мосту, а ключи бросить в реку Майн.

  • Купание в Исландии

    Романтические места для влюбленных

    Купание в Исландии

    Для тех, кто любит что-то неожиданное, можно посоветовать купание в термальной воде "Голубой лагуны" неподалеку от исландской столицы Рейкьявик. Горячий источник находится на глубине 1600 метров. Но на поверхность воды вода поднимается уже приятной для купания температуры. Кожа после купания - как бархатная...

  • Расслабьтесь в Лисабоне

    Романтические места для влюбленных

    Расслабьтесь в Лисабоне

    Никуда не спешить в Лиссабоне – это как раз для влюбленных! Как и сто лет назад, канатные дороги, фуникулеры и трамвайные линии соединяют нижнюю часть города с его верхней частью. Прокатиться – настоящая романтика!

  • Над Альпами

    Романтические места для влюбленных

    Над Альпами

    Тем, кто предпочитает горы, будет замечательно пройтись рука в руке на высоте 2000 метров, наслаждаясь панорамой на смотровой площадке AlpspiX... Такая прогулка гарантирует учащенное сердцебиение. Подняться на смотровую площадку можно по канатной дороге до скального массива, венчающего пик Альпшпиц. Такое не забывается!

  • Фуэртевентура

    Романтические места для влюбленных

    Прогуляться по лаве на Фуэртевентуре

    На бесконечных пляжах острова Фуэртевентура легко оказаться наедине. Канарский остров Фуэртевентура - вулканического происхождения. Мелкий черный песок - это остатки лавы. Но будьте осторожны: под лучами солнца он становится очень горячим.

  • На фиакре по Вене

    Романтические места для влюбленных

    На фиакре по Вене

    Настоящая романтика - прокатиться на фиакре по Вене! Кстати, и в австрийской столице есть гондолы, как в Венеции. В такой гондоле можно прокатиться по Дунаю.

  • Танго в Хельсинки

    Романтические места для влюбленных

    Танго в Хельсинки

    Любите танцевать? Советуем танго в Хельсинки. Финское танго имеет некоторые преимущества перед классическим аргентинским. Его проще танцевать, и ему проще научиться. Почему бы и вам не научиться финскому танго? Вдвоем, конечно...

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


Смотрите также:

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Maus (мышка)

    Произносится: "маус". Сама по себе мышь - не самое приятное животное. Она создает много шума и переносит инфекцию. Причем поймать этого грызуна трудно. Тем не менее, в Германии именно мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Hase (заяц)

    Произносится: "хазе". Кто-кто, а зайцы намного симпатичнее, чем мыши. К слову, в 1912 году их даже исключили из отряда грызунов, включив в самостоятельный отряд зайцеобразных. Не говоря уже, что заяц - во многих культурах символ, скажем так, плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Bärchen (медвежонок)

    Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Mausebär (мышка-медведь)

    Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку абсолютно непонятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали, - тоже вопрос. Но, как говорится, слова из песни не выкинешь…

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnecke (улитка)

    Произносится: "шнеке". Еще менее лестно, чем "мышка-медведь", звучит "улитка". Как только можно радоваться подобному прозвищу! Ведь все улитки такие скользкие, липкие, неповоротливые... Кстати, девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, он находит вас сексуально привлекательной.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnucki (точного перевода нет)

    Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Liebling (милочка, миленок)

    Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милочка", "миленок". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например - "Lieblingsbuch" означает "любимая книга".

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Süsse, Süsser (сладенькая, сладенький)

    Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладеньким? В любом случае, не мышью или улиткой. "Сладенькими" немцы называют своих вторых половинок по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schatz (сокровище)

    Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. И если, влюбившись в немца, вы так его назовете, то точно не промахнетесь. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".

  • Muschel mit Perle

    Ласкательные имена в Германии

    Perle (жемчужинка)

    Произносится: "перле". Такое ласкательное имя распространено отнюдь не во всей Германии. Им называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


 

 

Контекст

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