10 лучших мест для влюбленных в Европе (фотогалерея)

Романтические места для влюбленных

Бросить монетки в фонтан Рима

Существует поверье: надо бросить три монеты - одну за другой - в знаменитый римский Фонтан Треви, - и точно выйдешь замуж за своего любимого или женишься на своей любимой. В историю кино вошла сцена из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь", в котором главная героиня в исполнении Аниты Экберг купается в этом фонтане. Что даже влюбленным не советуем: придется заплатить штраф 500 евро.