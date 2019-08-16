10 лучших мест для влюбленных в Европе (фотогалерея)

Куда лучше всего отправиться влюбленным? Сегодня мы предлагаем им вместе с нами совершить путешествие - настоящее или виртуальное. Десять советов от DW.
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