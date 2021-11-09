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Ярославль

Город в России.

Административный центр Ярославской области и Ярославского района, городской округ. Третий по величине населения город Центрального федерального округа Российской Федерации

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
5609098 12.08.2018 The Assumption Cathedral on the spit of the Volga and Kotorosl rivers in Yaroslavl. Alexey Kudenko Foto: Alexey Kudenko/Sputnik/dpa

В Ярославле главе клуба "Десантник" грозит штраф после гомофобного шоу 08.11.2021

Руководитель клуба "Десантник" считает, что западным ценностям нет места в России. Ему грозит штраф в 10 тысяч рублей.
YAROSLAVL, RUSSIA - JULY 21, 2018: Outside Yaroslavl's 1st prison colony where the Russian Federal Penitentiary Service has sent a commission as the mass media reveals a video of a convict battered by prison officials; the Yaroslavl Region branch of the Russian Investigative Committee has initiated a criminal case over abuse of office. Sergei Metelitsa/TASS Foto: Sergei Metelitsa/TASS/dpa |

После видео с пытками заключенных в Ярославле задержаны сотрудники ФСИН 27.02.2021

После публикации "Новой газетой" новых видео с избиениями заключенных в ярославской колонии начато расследование.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Суд в Ярославле отменил приговор сотруднику колонии по делу об избиении 18.03.2020

Сотрудник Ярославской ИК-1 Максим Яблоков был осужден на 3,5 года за избиение заключенного. Областной суд направил дело на новое рассмотрение, сообщили правозащитники.
A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Суд в Ярославле начал рассмотрение "дела четырнадцати" о пытках в колонии 21.02.2020

Впервые на скамье подсудимых в РФ оказалось такое большое число сотрудников ФСИН - сразу 14, отметила юрист Ирина Бирюкова.

ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Правозащитники сообщили о смерти осужденного после пыток в СИЗО Ярославля 26.05.2019

Врачи выявили следы пыток у 29-летнего мужчины, доставленного из ярославского СИЗО. ФСИН заявила, что осужденный пытался покончить с собой. Мужчина провел в больнице почти месяц и скончался.
27.02.2019 Eröffnung der Gedächtnistafel für russischen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov in Nizhni Novgorod.

В Ярославле в третий раз уничтожили мемориальную табличку на доме Немцова 23.05.2019

Табличка на подъезде, в котором жил Борис Немцов, была установлена накануне годовщины его гибели в феврале.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Жителя Ярославля оштрафовали за фото граффити о Путине 14.05.2019

Суд в Ярославле оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за размещение в соцсети фотографии с граффити "Путин *****" на здании областного управления МВД.
Social media report. File photo dated 04/03/17 of a woman's hand pressing a key of a laptop keyboard. MPs have accused social media giants of a "shameful" failure to tackle online terrorist propaganda and hate speech. Issue date: Monday May 1, 2017. A hard-hitting report accused major firms of putting more effort into protecting their profits than keeping the public safe online. See PA story POLITICS Hate. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31136141 |

Роскомнадзор менее чем через сутки разблокировал сайт ярославского издания 76.ru 13.04.2019

Издание 76.ru было заблокировано 12 апреля после отказа удалить новость об оскорбительной для российского президента надписи на здании местного УМВД. Главред Ольга Прохорова заявила DW о "давлении на СМИ".
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 6, 2018: A page of the Facebook app in App Store. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS082E08

Несколько СМИ в России удалили новость об оскорбительной для Путина надписи 02.04.2019

Несколько ярославских изданий удалили со своих сайтов публикации о надписи с оскорблением президента РФ Владимира Путина, оставленной на здании УМВД в Ярославле. Перед этим с редакциями связывался Роскомнадзор.
27.02.2019 Eröffnung der Gedächtnistafel für russischen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov in Nizhni Novgorod.

В Нижнем Новгороде и Ярославле увековечили память Бориса Немцова 27.02.2019

Убитый четыре года назад в Москве российский политик Борис Немцов в 1991-1997 годах был первым губернатором Нижегородской области, а с 2013 года являлся депутатом Ярославской областной думы.
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СКР возбудил дело о пытках в колонии Углича 27.12.2018

По словам юриста фонда "Общественный вердикт", потерпевшими по делу о систематическом избиении заключенных в Угличе проходят 25 человек.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: In Russland werden neue Fälle von Foltern in den Gefängnissen öffentlich gemacht. Dieses wurde jahrelang verschwiegen und vertuscht. Die zuständige Behörde ermittelt nur schleppend. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Folter, Gefängnis, Gewalt von Gefängniswärtern, Insassen in Russland Jahr/Ort: Moskau, 02.08.2018

Жестокость ФСИН, или Федеральная служба исполнения… пыток 02.08.2018

Вскрылся новый случай пыток: в забайкальской колонии сотрудники ФСИН, расстроенные проигрышем российской сборной на ЧМ-2018, избили заключенных. Сергей Елкин о безнаказанности ФСИН.
Bildnummer: 54582045 Datum: 17.10.2010 Copyright: imago/Hohlfeld Zaun mit Stacheldraht im Gulag Perm 36. Das Arbeitslager am Dorf Kucino befindet sich ca. 90 Kilometer östlich der Stadt Perm im Ural. Es ist das einzige erhaltene Arbeitslager auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Das Reisen Objekte kbdig xsk 2010 quer Gulag Perm 36 Arbeitslager Straflager Lager Gefängnis Perm Ural Russland Politik Herbst Museum Sowjetunion Stacheldraht Zaun Bildnummer 54582045 Date 17 10 2010 Copyright Imago Hohlfeld Fence with Barbed wire in Gulag Perm 36 the Labour camps at Village Kucino is to Approx 90 Kilometre east the City Perm in Urals it is the only one preserved Labour camps on the Area the former Soviet Union the Travel Objects Kbdig xSK 2010 horizontal Gulag Perm 36 Labour camps Straflager Stock Prison Perm Urals Russia politics Autumn Museum Soviet Union Barbed wire Fence 100 Must-Reads Herta Müller Atemschaukel

Суд Ярославля арестовал пятерых по делу о пытках в колонии 25.07.2018

Судья в Ярославле не принял во внимание смягчающие обстоятельства, арестовав пять сотрудников колонии №1, где пытали заключенного Евгения Макарова. Одному из обвиняемых продлен срок задержания.

Ein Häftling steht am Dienstag (21.11.2006) in einer Beobachtungszelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln-Ossendorf und blickt durch die Gitterstäbe nach draußen. In der größten zusammenhängenden (JVA) in Nordrhein-Westfalen hat die Gewalt hinter Gittern zugenommen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Омбудсмен по Ярославской области о том, что делать пострадавшим от пыток 25.07.2018

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации.
Karikatur von Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin.

Пытки в российских тюрьмах: кто виноват? 24.07.2018

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России.
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