Ярмарки карьеры в Германии: не пропустите!

Хотите узнать об актуальных тенденциях на немецком рынке труда и устроиться на работу в Германии? На ярмарках карьеры можно лично пообщаться с представителями различных фирм, узнать о предлагаемых ими вакансиях, представить свое резюме и пройти собеседование. В нашей афише - наиболее известные из них.

Январь: на старт!

KarriereStart - крупнейшая ярмарка вакансий в Саксонии. В 2018 году ее посетили более 35 тысяч человек. Уже более 15 лет эта ярмарка служит информационной площадкой для всех, кто хочет получить образование в Германии, а также найти работу в международном бизнесе или основать собственное дело.

Дата проведения: 18.01 - 20.01.2019

Место проведения: выставочный комплекс Дрездена

Февраль, март: поехали!

Mein Karrieretag - ярмарка карьеры, которую устраивают менеджеры по персоналу всемирно известных фирм, занятых в сфере гостиничного бизнеса, гастрономии и туризма. Их любимые площадки - немецкие мегаполисы. Расписание и места проведения встреч вы найдете на сайте Meinkarrieretag.de.

Дата проведения: 21.02, осенью 2019 года (точные даты пока не согласованы)

Место проведения: Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Берлин

CAR-connects - крупнейшая в немецкоязычных странах ярмарка карьеры в автомобильной индустрии. Свыше 100 производителей и поставщиков встретятся с тысячами студентов, выпускников вузов и молодых специалистов. На ярмарке пройдут специализированные семинары и другие мероприятия для желающих трудоустроиться в автомобильной отрасли. Вход бесплатный, но регистрация обязательна.

Дата и место проведения: 07.02.2019 (Бохум), 28.05.2019 (Мюнхен), ноябрь 2019 года (Штутгарт)

Job40plus - это серия ярмарок карьеры для опытных специалистов в сфере машиностроения, информационных технологий и IT-консалтинга. Здесь ждут тех, кто может похвастаться недюжинным профессиональным стажем. В специально отведенных для этого помещениях будут проводиться собеседования, а по соседству можно получить бесплатную консультацию о карьерных возможностях или послушать выступления экспертов.

На ярмарке Akademika

Информацию о времени и местах проведения вы найдете на сайте Job40plus в разделе "Termine Jobevents". Вход на ярмарку стоит 10 евро. Для тех, кто зарегистрируется онлайн, билет обойдется в 8 евро. Всего в 2019 году запланировано восемь мероприятий в шести городах Германии.

Дата и место проведения: 21.03.2019 (Мюнхен), 23.05.2019 (Штутгарт), 17.06.2019 (Ганновер), 08.07.2019 (Гамбург), 26.09.2019 (Мюнхен), 14.10.2019 (Кельн), 11.11.2019 (Берлин), 05.12.2019 (Штутгарт)

Апрель: под знаком хай-тек

Jobmedi - ярмарка вакансий в сфере медицины и ухода за больными и престарелыми. Число недостающих специалистов растет. В 2018 году впервые география ярмарки была расширена. В 2019 году она снова пройдет в трех федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Нижней Саксонии, Берлине.

Дата проведения: 05.04 - 06.04.2019 (Бохум), 08.11 - 09.11.2019 (Ганновер), 29.11 - 30.11.2019 (Берлин)

Место проведения: выставочный комплекс RuhrCongress в Бохуме, выставочный комплекс Hannover Congress Centrum в Ганновере, Palais am Funkturm (выставочный комплекс Берлина).

job and career Hannover Messe - особое событие в рамках знаменитого смотра современных технологий - Ганноверской ярмарки. Эта международная платформа трудоустройства предназначена прежде всего для представителей технических и инженерных специальностей.

Дата проведения: 01.04 - 05.04.2019

Место проведения: выставочный комплекс Ганновера

Май: главный слет соискателей и работодателей

Women&Work - единственная в Германии специализированная ярмарка карьеры для женщин. С 2011 года она уже успела заявить себя как крупнейшая ярмарка в Европе, которая предлагает возможности карьерного роста только женщинам. В 2019 году это мероприятие снова пройдет в финансовой столице Германии.

Дата проведения: 04.05.2019

Место проведения: FORUM Messe Frankfurt, выставочный комплекс во Франкфурте-на-Майне

JURAcon - серия мероприятий для специалистов в сфере юриспруденции. Им предоставляются площадки для общения с представителями ведущих юридических компаний на темы трудоустройства и карьеры.

Дата проведения: 09.05.2019

Место проведения: Франкфурт-на-Майне

Connecticum - специализированная ярмарка вакансий для студентов и выпускников, на которой встречаются работодатели и молодые специалисты, интересующиеся инженерным делом, информатикой и экономикой. Это мероприятие широко известно и за пределами Германии. В нынешнем году 400 фирм из Европы и Азии проводят здесь специальные тренинги, семинары и собеседования с соискателями. Вход на ярмарку бесплатный.

Дата проведения: 14.05 - 16.05.2019

Место проведения: Берлин

Akademika - самая крупная ярмарка вакансий в южной Германии. Проводится она в первую очередь для студентов и выпускников таких специальностей, как "инженерное дело", "экономика" и "информатика". В рамках этого мероприятия организуют тренинги для молодых менеджеров. Вход на ярмарку для студентов бесплатный. Организаторы мероприятия предоставляют учащимся вузов в Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене возможность бесплатного проезда.

Дата проведения: 21.05 - 22.05.2019 (Нюрнберг), 19.11. - 20.11.2019 (Аугсбург)

Место проведения: выставочный комплекс NürnbergMesse, выставочный комплекс Messe Augsburg

Ноябрь:в поиске новых возможностей

Absolventenkongress - крупнейшая и старейшая ярмарка вакансий в Германии, на которую съезжаются несколько сотен фирм-работодателей. Студенты и выпускники общаются с представителями ведущих компаний из сфер экономики, машиностроения, фармакологии, информационных технологий, легкой промышленности и других отраслей.

Дата проведения: 21.11 - 22.11.2019

Место проведения: Кельн

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Самые дефицитные специалисты в Германии

Самые дефицитные специалисты в Германии Самый высокий спрос - на IT-кадры Нужны программисты, разработчики ПО и IT-консультанты. А вот системных аналитиков, администраторов, специалистов по сбыту предостаточно. Дефицит - в Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге, Баварии и Саксонии. На работу чаще всего берут выпускников 4-годичного бакалавриата. Почти каждый 10-й специалист - иностранец. В основном приезжают из ЕС, Индии, России, Украины.

Самые дефицитные специалисты в Германии Требуются инженеры Пик нехватки инженеров в Германии пришелся на 2011-2013 годы. Но и сейчас ситуация на рынке труда для этих специалистов благоприятная. Прежде всего на юге и западе страны многие вакансии не заняты. Требуются кадры для отделов исследований и разработки, технологи, металлурги, инженеры сварочного оборудования, специалисты в области мехатроники, автоматизированных систем управления, электротехники.

Самые дефицитные специалисты в Германии Рабочие специальности В технической сфере также нужны специалисты с профобразованием, прежде всего со знаниями мехатроники, автоматизированных систем управления или электронной техники. Кроме того, почти все федеральные земли нуждаются в специалистах по металлообработке, жестянщиках, специалистах по санитарной и отопительной технике, а также климатическому оборудованию.

Самые дефицитные специалисты в Германии В сфере строительства В связи со cтроительным бумом в Германии не хватает кадров для возведения наземных и подземных сооружений, а также внутренней отделки помещений, в частности, плотников и стекольщиков. Больше всего страдают Бавария, Баден-Вюртемберг и Бранденбург. Однако требуются прежде всего квалифицированные специалисты (мастер, техник), которые осуществляли бы контроль за работами. Знания немецкого обязательны.

Самые дефицитные специалисты в Германии Железнодорожники Железнодорожник - еще одна дефицитная профессия в Германии. Наиболее остро ощущается нехватка специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию железных дорог, машинистов локомотивов и моторных вагонов. Немецкий рынок труда в этой сфере маленький и представлен в основном концерном Deutsche Bahn. Для специалистов с высшим и профобразванием открыто более 2 тысяч вакансий.

Самые дефицитные специалисты в Германии Медицинские кадры Нехватка врачей сохраняется уже несколько лет. За исключением стоматологов требуются самые разные специалисты: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи, дерматологи, ортопеды... Особенно их не хватает в провинции. Хуже всего ситуация в Нижней Саксонии, Бранденбурге, Тюрингии, Рейнланд-Пфальце и Баварии. Рады здесь и иностранцам. Для работы врачом надо знать немецкий и подтвердить квалификацию.

Самые дефицитные специалисты в Германии Уход за больными и престарелыми В Германии востребованы специалисты по уходу за больными и/или престарелыми людьми, а также акушеры. В геронтологии существует спрос как на средний медперсонал, так и на медработников с дополнительными знаниями в области реабилитационной медицины, паллиативной помощи или онкологии. Хорошие шансы на немецком рынке труда и у физиотерапевтов. Немецкий язык и подтверждение квалификации обязательны.

Самые дефицитные специалисты в Германии В сфере медицинской техники Немецким работодателям также не хватает специалистов по протезно-ортопедической и реабилитационной технике - как с высшим, так и профобразованием. Особенно востребованы специалисты по слухопротезированию, а в глазных отптиках и зубных техниках, наоборот, дефицита нет. Признание квалификации для иностранцев является обязательным, если в планах - заняться предпринимательской деятельностью.

Самые дефицитные специалисты в Германии Аптекари Многим немецким аптекам не хватает как провизоров или фармацевтов с высшим образованием, так и ассистентов. Самый острый дефицит - в сельских регионах, где зарплата менее привлекательна: специалиста на старте ожидает около 3300 евро в месяц до вычета налогов. Лишь каждой пятой аптеке удается быстро заполнить вакансии. От иностранцев требуется знание немецкого языка и подтверждение квалификации.

Самые дефицитные специалисты в Германии Ученые Немецкой науке тоже не хватает высококвалифицированных специалистов. Требуются химики, физики, математики, биологи, минерологи, геологи - прежде всего те, кто владеет знаниями на стыке нескольких дисциплин - например, в области технической химии, биотехнологий, медицинской техники. Работу предлагают исследовательские институты и предприятия в сфере фармацевтики, биотехнологий, автомобилестроения.

Самые дефицитные специалисты в Германии Закон для иностранных специалистов Названные специалисты с высшим образованием, полученным, например, в России, могут устроиться на работу в Германии по "синей карте" (Blue Card). Доступ к немецкому рынку был упрощен и для специалистов с профобразованием. Соискатель должен найти место работы и подтвердить свою квалификацию. Узнать, что для этого требуется и куда отправлять документы, можно на сайте Anerkennung-in-deutschland.de. Автор: Татьяна Вайнман

