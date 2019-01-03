Ярмарки карьеры в Германии: не пропустите!

Афиша DW знакомит с самыми крупными ярмарками карьеры 2019 года, на которых вас ждет немецкий работодатель.
Хотите узнать об актуальных тенденциях на немецком рынке труда и устроиться на работу в Германии? На ярмарках карьеры можно лично пообщаться с представителями различных фирм, узнать о предлагаемых ими вакансиях, представить свое резюме и пройти собеседование. В нашей афише - наиболее известные из них.
Январь: на старт!
KarriereStart - крупнейшая ярмарка вакансий в Саксонии. В 2018 году ее посетили более 35 тысяч человек. Уже более 15 лет эта ярмарка служит информационной площадкой для всех, кто хочет получить образование в Германии, а также найти работу в международном бизнесе или основать собственное дело.
Дата проведения: 18.01 - 20.01.2019
Место проведения: выставочный комплекс Дрездена
Февраль, март: поехали!
Mein Karrieretag - ярмарка карьеры, которую устраивают менеджеры по персоналу всемирно известных фирм, занятых в сфере гостиничного бизнеса, гастрономии и туризма. Их любимые площадки - немецкие мегаполисы. Расписание и места проведения встреч вы найдете на сайте Meinkarrieretag.de.
Дата проведения: 21.02, осенью 2019 года (точные даты пока не согласованы)
Место проведения: Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Берлин
CAR-connects - крупнейшая в немецкоязычных странах ярмарка карьеры в автомобильной индустрии. Свыше 100 производителей и поставщиков встретятся с тысячами студентов, выпускников вузов и молодых специалистов. На ярмарке пройдут специализированные семинары и другие мероприятия для желающих трудоустроиться в автомобильной отрасли. Вход бесплатный, но регистрация обязательна.
Дата и место проведения: 07.02.2019 (Бохум), 28.05.2019 (Мюнхен), ноябрь 2019 года (Штутгарт)
Job40plus - это серия ярмарок карьеры для опытных специалистов в сфере машиностроения, информационных технологий и IT-консалтинга. Здесь ждут тех, кто может похвастаться недюжинным профессиональным стажем. В специально отведенных для этого помещениях будут проводиться собеседования, а по соседству можно получить бесплатную консультацию о карьерных возможностях или послушать выступления экспертов.
Информацию о времени и местах проведения вы найдете на сайте Job40plus в разделе "Termine Jobevents". Вход на ярмарку стоит 10 евро. Для тех, кто зарегистрируется онлайн, билет обойдется в 8 евро. Всего в 2019 году запланировано восемь мероприятий в шести городах Германии.
Дата и место проведения: 21.03.2019 (Мюнхен), 23.05.2019 (Штутгарт), 17.06.2019 (Ганновер), 08.07.2019 (Гамбург), 26.09.2019 (Мюнхен), 14.10.2019 (Кельн), 11.11.2019 (Берлин), 05.12.2019 (Штутгарт)
Апрель: под знаком хай-тек
Jobmedi - ярмарка вакансий в сфере медицины и ухода за больными и престарелыми. Число недостающих специалистов растет. В 2018 году впервые география ярмарки была расширена. В 2019 году она снова пройдет в трех федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Нижней Саксонии, Берлине.
Дата проведения: 05.04 - 06.04.2019 (Бохум), 08.11 - 09.11.2019 (Ганновер), 29.11 - 30.11.2019 (Берлин)
Место проведения: выставочный комплекс RuhrCongress в Бохуме, выставочный комплекс Hannover Congress Centrum в Ганновере, Palais am Funkturm (выставочный комплекс Берлина).
job and career Hannover Messe - особое событие в рамках знаменитого смотра современных технологий - Ганноверской ярмарки. Эта международная платформа трудоустройства предназначена прежде всего для представителей технических и инженерных специальностей.
Дата проведения: 01.04 - 05.04.2019
Место проведения: выставочный комплекс Ганновера
Май: главный слет соискателей и работодателей
Women&Work - единственная в Германии специализированная ярмарка карьеры для женщин. С 2011 года она уже успела заявить себя как крупнейшая ярмарка в Европе, которая предлагает возможности карьерного роста только женщинам. В 2019 году это мероприятие снова пройдет в финансовой столице Германии.
Дата проведения: 04.05.2019
Место проведения: FORUM Messe Frankfurt, выставочный комплекс во Франкфурте-на-Майне
JURAcon - серия мероприятий для специалистов в сфере юриспруденции. Им предоставляются площадки для общения с представителями ведущих юридических компаний на темы трудоустройства и карьеры.
Дата проведения: 09.05.2019
Место проведения: Франкфурт-на-Майне
Connecticum - специализированная ярмарка вакансий для студентов и выпускников, на которой встречаются работодатели и молодые специалисты, интересующиеся инженерным делом, информатикой и экономикой. Это мероприятие широко известно и за пределами Германии. В нынешнем году 400 фирм из Европы и Азии проводят здесь специальные тренинги, семинары и собеседования с соискателями. Вход на ярмарку бесплатный.
Дата проведения: 14.05 - 16.05.2019
Место проведения: Берлин
Akademika - самая крупная ярмарка вакансий в южной Германии. Проводится она в первую очередь для студентов и выпускников таких специальностей, как "инженерное дело", "экономика" и "информатика". В рамках этого мероприятия организуют тренинги для молодых менеджеров. Вход на ярмарку для студентов бесплатный. Организаторы мероприятия предоставляют учащимся вузов в Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене возможность бесплатного проезда.
Дата проведения: 21.05 - 22.05.2019 (Нюрнберг), 19.11. - 20.11.2019 (Аугсбург)
Место проведения: выставочный комплекс NürnbergMesse, выставочный комплекс Messe Augsburg
Ноябрь:в поиске новых возможностей
Absolventenkongress - крупнейшая и старейшая ярмарка вакансий в Германии, на которую съезжаются несколько сотен фирм-работодателей. Студенты и выпускники общаются с представителями ведущих компаний из сфер экономики, машиностроения, фармакологии, информационных технологий, легкой промышленности и других отраслей.
Дата проведения: 21.11 - 22.11.2019
Место проведения: Кельн
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