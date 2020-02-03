Ялтинская конференция: кто развязал холодную войну?

4 февраля 1945 года, 75 лет назад, Франклин Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) и Иосиф Сталин (СССР) встретились в Ливадийском дворце в Ялте, чтобы обсудить послевоенное устройство Германии и Европы. К тому моменту крах "третьего рейха" сомнений уже не вызывал - Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. Необходимо было провести новые государственные границы на территориях, совсем еще недавно оккупированных нацистской Германией, а ныне освобожденных, и решить, на какие регионы и в каком объеме распространяется влияние того или иного члена антигитлеровской коалиции.
К общему согласию относительно приближающейся безоговорочной капитуляции, демилитаризации и денацификации послевоенной Германии пришли сразу и без особых споров. Но по целому списку других вопросов консенсуса достичь так и не удалось - столь серьезными были разногласия.
Йост Дюльфер
О том, какую роль сыграла Ялтинская конференция в мировой истории, DW побеседовала с немецким историком Йостом Дюльфером (Jost Dülffer).
DW: В Ялте Рузвельту, Черчиллю и Сталину удалось договориться. Но лишь частично. И уже буквально через несколько месяцев мир погрузился в новую войну, на этот раз - в холодную. Что пошло не так?
Йост Дюльфер: Антигитлеровская коалиция и во время войны взаимодействовала далеко не идеально. В Ялте удалось достичь отдельных компромиссов, но уже там разногласия проявились в полной мере. Самым сложным стал "польский вопрос". Советский Союз проигнорировал наличие в Лондоне польского правительства в изгнании и настоял на кабинете, лояльном Москве. Получается, другие союзники должны были это поддерживать только потому, что Союз освободил Польшу от нацистов?
Вопрос о репарациях в пользу Советского Союза стоял также весьма остро. США высказывали предположение, что Германия не потянет всех выплат, поскольку сама находится в плачевном экономическом положении. Кроме того, американцы отказывались делиться с союзниками секретами атомного оружия. Вообще, объединявшие союзников факторы фактически исчерпали себя уже к 1946-47 году.
Слева направо: Уинстон Черчилль (Великобритания), Франклин Рузвельт (США) и Иосиф Сталин (СССР)
Советский Союз освободил Восточную Европу от нацистской Германии и последовательно добивался соблюдения своих интересов на освобожденных территориях. Неспособность понять и признать этот факт и привела в итоге к конфронтации и к холодной войне. Виновны в этом все стороны. Западные союзники не в состоянии были понять позицию Советского Союза, оценить масштабы ущерба, нанесенного этой стране.
- Было ли понятно уже в Ялте, что разделения мира на два лагеря не избежать?
- Ялтинская конференция была одной из многих встреч, посвященных послевоенному мироустройству. Полгода спустя встречи проводились уже на уровне министров иностранных дел - разделение Европы стало свершившимся фактом. А в Ялте еще был шанс... Но конфронтация идеологий - коммунизма и капитализма - привела к тому, что каждая из сторон начала по своему образу и подобию обустраивать свою сферу влияния.
- Если символически подвести итоги, то что дала миру Ялтинская конференция? Какие ее результаты можно оценить как положительные, а какие как отрицательные?
- Пару месяцев спустя появилась Организация Объединенных Наций. В Ялте об этом говорили немного, но приняли решение наделить державы-победительницы правом вето. Это правило сохранилось до сих пор, и оно мешает организации быть более эффективной. Положительным было то, что союзники действительно искали путь к миру и были способны на это, а ведь война все еще продолжалась.
Сегодняшняя ситуация в Европе очень напоминает то время. Путин - в том, что касается проводимой им политики и характера его действий, - продолжает "сталинскую традицию". И это - очень опасная ситуация. Мы думали, что после 1989-90-го годов в Европе не будет больше разделений на сферы влияния. Однако сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда Россия, гораздо более скромная по размерам, чем был Советский Союз, фактически наступает на те же грабли. И это не может не внушать опасений. Мы думали, нам удалось преодолеть биполярность в Европе, но мы ошибались.
Йост Дюльфер - доктор наук, историк, автор книги "Ялта, 4 февраля 1945 года. Вторая мировая война и зарождение биполярного мира".
Смотрите также:
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. В 2019 году наследники Гогенцоллернов потребовали предоставить им здесь жилые помещения. Спор, вероятно, затянется.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.
-
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Дворец и отель, работавший до начала 2014 года, сейчас ремонтируют. Первую генеральную реконструкцию за сто лет после строительства Цецилиенхофа должны закончить в 2018 году. Музей Потсдамской конференции не закрывался. С апреля по октябрь он открыт со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. В ноябре-марте закрывается на час раньше.
Автор: Максим Нелюбин