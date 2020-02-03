Ялтинская конференция: кто развязал холодную войну?

4 февраля 1945 года, 75 лет назад, Франклин Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) и Иосиф Сталин (СССР) встретились в Ливадийском дворце в Ялте, чтобы обсудить послевоенное устройство Германии и Европы. К тому моменту крах "третьего рейха" сомнений уже не вызывал - Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. Необходимо было провести новые государственные границы на территориях, совсем еще недавно оккупированных нацистской Германией, а ныне освобожденных, и решить, на какие регионы и в каком объеме распространяется влияние того или иного члена антигитлеровской коалиции.

К общему согласию относительно приближающейся безоговорочной капитуляции, демилитаризации и денацификации послевоенной Германии пришли сразу и без особых споров. Но по целому списку других вопросов консенсуса достичь так и не удалось - столь серьезными были разногласия.

Йост Дюльфер

О том, какую роль сыграла Ялтинская конференция в мировой истории, DW побеседовала с немецким историком Йостом Дюльфером (Jost Dülffer).

DW: В Ялте Рузвельту, Черчиллю и Сталину удалось договориться. Но лишь частично. И уже буквально через несколько месяцев мир погрузился в новую войну, на этот раз - в холодную. Что пошло не так?

Йост Дюльфер: Антигитлеровская коалиция и во время войны взаимодействовала далеко не идеально. В Ялте удалось достичь отдельных компромиссов, но уже там разногласия проявились в полной мере. Самым сложным стал "польский вопрос". Советский Союз проигнорировал наличие в Лондоне польского правительства в изгнании и настоял на кабинете, лояльном Москве. Получается, другие союзники должны были это поддерживать только потому, что Союз освободил Польшу от нацистов?

Вопрос о репарациях в пользу Советского Союза стоял также весьма остро. США высказывали предположение, что Германия не потянет всех выплат, поскольку сама находится в плачевном экономическом положении. Кроме того, американцы отказывались делиться с союзниками секретами атомного оружия. Вообще, объединявшие союзников факторы фактически исчерпали себя уже к 1946-47 году.

Слева направо: Уинстон Черчилль (Великобритания), Франклин Рузвельт (США) и Иосиф Сталин (СССР)

Советский Союз освободил Восточную Европу от нацистской Германии и последовательно добивался соблюдения своих интересов на освобожденных территориях. Неспособность понять и признать этот факт и привела в итоге к конфронтации и к холодной войне. Виновны в этом все стороны. Западные союзники не в состоянии были понять позицию Советского Союза, оценить масштабы ущерба, нанесенного этой стране.

- Было ли понятно уже в Ялте, что разделения мира на два лагеря не избежать?

- Ялтинская конференция была одной из многих встреч, посвященных послевоенному мироустройству. Полгода спустя встречи проводились уже на уровне министров иностранных дел - разделение Европы стало свершившимся фактом. А в Ялте еще был шанс... Но конфронтация идеологий - коммунизма и капитализма - привела к тому, что каждая из сторон начала по своему образу и подобию обустраивать свою сферу влияния.

- Если символически подвести итоги, то что дала миру Ялтинская конференция? Какие ее результаты можно оценить как положительные, а какие как отрицательные?

- Пару месяцев спустя появилась Организация Объединенных Наций. В Ялте об этом говорили немного, но приняли решение наделить державы-победительницы правом вето. Это правило сохранилось до сих пор, и оно мешает организации быть более эффективной. Положительным было то, что союзники действительно искали путь к миру и были способны на это, а ведь война все еще продолжалась.

Сегодняшняя ситуация в Европе очень напоминает то время. Путин - в том, что касается проводимой им политики и характера его действий, - продолжает "сталинскую традицию". И это - очень опасная ситуация. Мы думали, что после 1989-90-го годов в Европе не будет больше разделений на сферы влияния. Однако сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда Россия, гораздо более скромная по размерам, чем был Советский Союз, фактически наступает на те же грабли. И это не может не внушать опасений. Мы думали, нам удалось преодолеть биполярность в Европе, но мы ошибались.

Йост Дюльфер - доктор наук, историк, автор книги "Ялта, 4 февраля 1945 года. Вторая мировая война и зарождение биполярного мира".

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