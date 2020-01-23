 Яд Вашем извинился за исторические ошибки на форуме по Холокосту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2020

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Мир

Яд Вашем извинился за исторические ошибки на форуме по Холокосту

Дирекция мемориала признала, что фильм, показанный на форуме, чрезмерно выпячивает роль СССР в победе над нацистской Германией. В Яд Вашем заверили, что данная версия не совпадает с его видением истории.

Президент Рорссии Путин и премьер-министр Израиля Нетаньяху на церемонии в Яд Вашем

Президент Рорссии Путин и премьер-министр Израиля Нетаньяху на церемонии в Яд Вашем

Дирекция израильского мемориального комплекса Яд Вашем извинилась за показ на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста видеоматериалов, искажающих исторические факты и представляющих СССР как фактически единственную страну, победившую нацистскую Германию. "Мы приносим извинения за весьма досадный промах. Эти видео не соответствуют видению исследователей Яд Вашем", - говорится в письме дирекции мемориала, опубликованном в израильской газете "Гаарец" во вторник, 4 февраля.

В письме отмечается, что показанные на форуме видеоматериалы содержат "неточности" и "предвзятую трактовку фактов", которые "создали несбалансированное впечатление". Так, в этом фильме не упоминается ни о преступлениях, совершенных Советским Союзом во время войны, ни о его ответственности за ее начало. "В нем не упоминалось ни о разделе Польши между советской Россией и нацистской Германией в 1939 году, ни об оккупации Западной Европы в 1940 году", - подчеркивается в документе.

Контекст

Спустя 75 лет после освобождения Освенцима недостаточно лишь хранить память об этом. ФРГ должна принять меры по искоренению антисемитизма и ксенофобии - и сделать это немедленно, считает Инес Поль. (28.01.2020)

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В послании дирекции Яд Вашем также говорится, что в этом фильме были неправильно показаны границы Польши и ее соседей, и не упоминалось об Украине, которая в настоящее время находится в состоянии конфликта с путинской Россией. Наконец, в этих видеоматериалах концлагеря ошибочно смешиваются с лагерями смерти и "содержат другую историческую информацию, которая либо необъективна, либо не соответствует действительности".

Соратник Путина Моше Кантор

В газете "Гаарец" отмечается, что Всемирный форум памяти жертв Холокоста возглавлял Моше Кантор - президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен, олигарх, миллиардер и человек, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

В письме дирекции Яд Вашем не уточняется, в какой степени мемориал несет ответственность за контент, показанный на церемонии, в которой участвовали лидеры десятков стран.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Для большинства немцев важно сохранить память о преступлениях национал-социализма (24.01.2020)

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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