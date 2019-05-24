 Юрист Ивлев заочно приговорен в Москве по делу ″ЮКОСа″ | Новости из Германии о России | DW | 24.05.2019

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Россия

Юрист Ивлев заочно приговорен в Москве по делу "ЮКОСа"

Павел Ивлев заочно приговорен судом в Москве к 10 годам лишения свободы. С 2004 года юрист живет в США.

Штаб-квартира компании ЮКОС в Москве, 2004 год

Хамовнический районный суд Москвы в пятницу, 24 мая, заочно приговорил к 10 годам колонии юриста Павла Ивлева по делу "ЮКОСа". Ивлев был одним из фигурантов дела о хищении нефти более чем на 1 триллион рублей.

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Расследование длилось более 15 лет. Ивлев, бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс", свою вину не признал и называл дело политическим. С 2004 года он живет в США, поэтому процесс по его делу проходил в заочной форме. Ивлев был готов дать показания по видеосвязи, но Хамовнический суд отклонил ходатайство о его допросе.

Так называемое "дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года против экс-главы нефтяной компании Михаила  Ходорковского и других лиц по обвинению в хищении средств у государства и ОАО "Апатит". По нему Ходорковский в 2005 году был осужден. В 2010 году он снова был осужден по второму "делу  ЮКОСа" о легализации средств, полученных преступным путем. В общей сложности бизнесмен был приговорен к 14 годам лишения свободы, позже срок сократили на один год. В конце 2013 года Ходорковского помиловал президент РФ Владимир Путин. Вскоре после этого Ходорковский уехал из России.

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