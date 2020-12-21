Противостояние Юпитера - факты о самой большой планете Солнечной системы (08.04.2017)

Юпитер входит в противостояние с Землей. Он станет вторым по яркости объектом на ночном небе после Сириуса. В эти дни полосы на Юпитере и его спутники можно будет увидеть даже в обычный бинокль. Самые интересные факты о Юпитере - в видео DW.