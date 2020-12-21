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Юпитер

A meteor crosses under the bright planets of Saturn(L) and Jupiter in the western night skies during the Perseids meteor shower Tuesday night, Frazier Park, CA, Aug 11,2020..The Perseids will peak on the night of Aug. 11-12, boasting up to 75 meteors per hour. The meteor shower is widely considered the best of the year due to its high rates and pleasant late-summer temperatures, according to NASA.. Photo by Gene Blevins/ZUMAPRESS (Credit Image: Â© Gene Blevins/ZUMA Wire |

Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите! 21.12.2020

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
Die Montage zeigt alle drei auf dem Säulenrelief dargestellten Göttinnen: links Juno, in der Mitte sehr wahrscheinlich Nemesis-Diana und rechts Minerva. Foto: Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland +++ Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am Rande des Tagebaus Hambach der RWE Power AG bei Kerpen-Manheim im Rhein-Erft-Kreis erneut einen römischen Brunnen mit bemerkenswerten Funden freigelegt. Im Inneren des wahrscheinlich vom 2./3. bis in das 5. Jahrhundert genutzten Brunnens konnte das Team des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) Teile einer Jupitersäule freilegen, die Darstellungen von mehreren römischen Gottheiten zeigen.

Сенсационная находка - римский колодец в немецком угольном карьере (фото) 13.08.2020

Древнеримский колодец 15-метровой глубины с колонной Юпитера был обнаружен в ходе работ по расширению Хамбахского угольного карьера под Кельном.

Противостояние Юпитера - факты о самой большой планете Солнечной системы (08.04.2017) 08.04.2017

Юпитер входит в противостояние с Землей. Он станет вторым по яркости объектом на ночном небе после Сириуса. В эти дни полосы на Юпитере и его спутники можно будет увидеть даже в обычный бинокль. Самые интересные факты о Юпитере - в видео DW.

Фотографии Юпитера помогут ученым раскрыть его тайны (03.09.2016) 03.09.2016

Космический зонд NASA передал на Землю уникальные снимки Юпитера. Впервые инфракрасные изображения северного и южного полюсов Юпитера были зафиксированы крупным планом.
This artist's rendering shows NASA's Juno spacecraft making one of its close passes over Jupiter. Credits: NASA/JPL-Caltech

5 фактов, которые нужно знать о полете "Юноны" к Юпитеру 05.07.2016

Межпланетная станция "Юнона" вышла на орбиту Юпитера. Она поможет раскрыть тайны самой большой планеты Солнечной системы. DW собрала важнейшие данные об этом полете.

Зонд "Юнона" раскроет секреты Юпитера (05.07.2016) 05.07.2016

Так близко к Юпитеру не подлетал еще ни один космический аппарат. Ученые надеются, что зонд NASA поможет исследовать самую большую планету Солнечной системы.
05.07.2016 epa05408116 An undated handout image made available on 05 July 2016 by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) shows an artist's rendering of NASA's Juno spacecraft at Jupiter, with its solar arrays and main antenna pointed toward the distant sun and Earth. NASA's solar-powered Juno spacecraft successfully entered into Jupiter's orbit after its five-year journey, late 04 July 2016, according to NASA. Juno will orbit Jupiter 37 times within 20 months and will be the first spacecraft to orbit the poles of Jupiter. The Juno mission launched on 05 August 2011 to Jupiter to collect data on the planetary core, map the magnetic field, and measure the amount of water and ammonia in the atmosphere. EPA/NASA/JPL-Caltech/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/Nasa/Jpl-Caltech/Handout

Зонд "Юнона" вышел на орбиту Юпитера 05.07.2016

"Юнона" на протяжении 12 месяцев будет собирать сведения о структуре и атмосфере Юпитера. Ни один из предыдущих космических аппаратов ранее не подлетал к планете настолько близко.
© Paul Morley - Fotolia.com solar eclips © Paul Morley #510883

2015-й: год захватывающих событий в космосе 02.01.2015

В 2015 году нас ожидают сразу четыре затмения, а также встречи Венеры и Юпитера. Космические зонды будут исследовать Плутон, Цереру и комету Чурюмова-Герасименко.
Der österreichische Sänger, Komponist und Entertainer Udo Jürgens trägt 1966 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Luxemburg den späteren Siegertitel Merci Cherie vor. Der unter dem bürgerlichen Namen Udo Jürgen Bockelmann in Klagenfurt geborene Sohn eines Landwirts feiert am 30.9.1999 seinen 65. Geburtstag. Bereits seit Mitte der 60-er Jahre gehört Jürgens zu den größten Stars im deutschen Musikshowgeschäft. Während seiner langen, erfolgreichen Karriere komponierte er rund 600 Titel und besang bisher über 70 Millionen Tonträger mit Hits wie 17 Jahr, blondes Haar, Griechischer Wein und Aber bitte mit Sahne. Zudem war er in Spielfilm- und Fernsehproduktionen zu sehen. Auch mit 65 ist Jürgens auf der Bühne so vital wie eh und je - und außerdem fängt ja erst Mit 66 Jahren das Leben richtig an...

Умер король немецкого шлягера 22.12.2014

Не стало Удо Юргенса – известного во всем мире певца и музыканта, автора и исполнителя популярных немецких шлягеров. Каким он был - в свете юпитеров и в жизни?
Auf dem Bild: English: Size comparison of Earth and Mars in true color. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Earth_Comparison_2.jpg Rechte: cc by sa NASA/JPL/MSSS & User:DrLee

"Роскосмос" и Европейское космическое агентство будут совместно исследовать Марс 14.03.2013

Соглашение о сотрудничестве в области исследования Марса подписали "Роскосмос" и ЕКА. Предусматривается реализация программы "Экзомарс" с использованим орбитального и демонстрационного десантного модулей.
This image provided by NASA Nov. 12, 2008 shows the northern polar region of Saturn showing both the aurora and underlying atmosphere, seen at two different wavelengths of infrared light as captured by NASA’s Cassini spacecraft. According to NASA scientists Saturn has its own unique brand of aurora that lights up the polar cap, unlike any other planetary aurora known in our solar system. This odd aurora revealed itself to one of the infrared instruments on NASA's Cassini spacecraft. Auroras are caused by charged particles streaming along the magnetic field lines of a planet into its atmosphere. Particles from the sun cause Earth's auroras. Many, but not all, of the auroras at Jupiter and Saturn are caused by particles trapped within the magnetic environments of those planets. (AP Photo/NASA

Юпитер, Сатурн и компания: магнитосферные загадки 11.08.2009

На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
Cassini An artists impression provided by the European Space Agency ESA on Thursday, June 1, 2004 shows the ESA's 'Huygens' landing device, right, advancing planet Saturn's biggest moon Titan. ESA on Thursday, July 1, 2004 announced that the Cassini-Hyugens spacecraft successfully inserted into the orbit of Saturn at 04.36 MESZ, seven years after its launch from earth. Cassini-Huygens is scheduled to surround Saturn 76 times in the next four years for intensive observation and to launch the 'Huygens' probe, which will be the first device to land on Saturn's moon Titan. (AP Photo/EUROPEAN SPACE AGENCY ESA

Выпуск от 06.05.2007 07.05.2007

Астрофизика

Американские исследователи представили научной общественности новые высококачественные фотоснимки зародившегося сравнительно недавно гигантского смерча на Юпитере.
Kinder basteln und malen am Dienstag (21.09.2004) bei der Käfer Kinderwiesn 2004 , einer traditionellen Charity Veranstaltung im Käfer-Zelt auf dem Oktoberfest in München. Der Erlös geht an das Kinder- und Jugendzentrum Lichtblick. Foto: Ursula Düren

Немецкие школьники строят будущее 25.06.2005

На подлете к Юпитеру у космических путешественников должно закончиться топливо. Но для учеников шестого класса это не проблема. На спутнике Юпитера Ио они заправятся солнечным ветром.

Открыто сразу 23 новых спутников Юпитера 18.05.2003

Открыты сразу 8 новых спутников Юпитера 09.03.2003

Юпитер, Сириус и НЛО 09.01.2003
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