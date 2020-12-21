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В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
Древнеримский колодец 15-метровой глубины с колонной Юпитера был обнаружен в ходе работ по расширению Хамбахского угольного карьера под Кельном.
Юпитер входит в противостояние с Землей. Он станет вторым по яркости объектом на ночном небе после Сириуса. В эти дни полосы на Юпитере и его спутники можно будет увидеть даже в обычный бинокль. Самые интересные факты о Юпитере - в видео DW.
Космический зонд NASA передал на Землю уникальные снимки Юпитера. Впервые инфракрасные изображения северного и южного полюсов Юпитера были зафиксированы крупным планом.
Межпланетная станция "Юнона" вышла на орбиту Юпитера. Она поможет раскрыть тайны самой большой планеты Солнечной системы. DW собрала важнейшие данные об этом полете.
Так близко к Юпитеру не подлетал еще ни один космический аппарат. Ученые надеются, что зонд NASA поможет исследовать самую большую планету Солнечной системы.
"Юнона" на протяжении 12 месяцев будет собирать сведения о структуре и атмосфере Юпитера. Ни один из предыдущих космических аппаратов ранее не подлетал к планете настолько близко.
В 2015 году нас ожидают сразу четыре затмения, а также встречи Венеры и Юпитера. Космические зонды будут исследовать Плутон, Цереру и комету Чурюмова-Герасименко.
Не стало Удо Юргенса – известного во всем мире певца и музыканта, автора и исполнителя популярных немецких шлягеров. Каким он был - в свете юпитеров и в жизни?
Соглашение о сотрудничестве в области исследования Марса подписали "Роскосмос" и ЕКА. Предусматривается реализация программы "Экзомарс" с использованим орбитального и демонстрационного десантного модулей.
На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
АстрофизикаАмериканские исследователи представили научной общественности новые высококачественные фотоснимки зародившегося сравнительно недавно гигантского смерча на Юпитере.
На подлете к Юпитеру у космических путешественников должно закончиться топливо. Но для учеников шестого класса это не проблема. На спутнике Юпитера Ио они заправятся солнечным ветром.
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