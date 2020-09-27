Эскалация в Нагорном Карабахе: Баку и Ереван вводят военное положение

Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". В Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктах в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В Армении и НКР объявлено военное положение и начата мобилизация. DW следит за событиями воскресенья, 27 сентября (время московское).

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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Москва выразила серьезную озабоченность "в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений". "Важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - подчеркивается в заявлении.

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По данным армии обороны непризнанной Нагорно-Карабхской Республики (НКР), 16 карабахских военнослужащих погибли, почти 100 ранены в столкновениях с азербайджанскими силами. Между тем в генпрокуратуре Азербайджана сообщили о ранении 14 мирных жителей в результате обстрела с армянской стороны.

Армения хочет "серьезно обсудить" вопрос независимости Нагорно-Карабхской Республики

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Армения намерена всерьез обсудить вопрос признания независимости Нагорно-Карабхской Республики (НКР). Об этом заявил на заседании парламента (Национального собрания) премьер Никол Пашинян. Как передает корреспондент DW, глава кабмина ответил на вопрос одного из оппозиционных депутатов. Глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян напомнил, что еще в 2016 году руководство страны говорило о такой возможности в случае, если последует широкомасштабная агрессия со стороны Азербайджана, и мирные переговоры будут сорваны. "Сейчас такая агрессия началась, и ясно, что переговоры потеряли какой-либо смысл", - считает Марукян. В ответ Пашинян призвал не предвосхищать события. "Едва ли это правильно. Но теперь мы должны очень серьезно обсудить этот вопрос. Может быть, начнется и широкое общественное обсуждение. Мы рассматриваем все сценарии развития событий, и вы очертили круг вопросов", заявил он.

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Спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс "глубоко обеспокоен" сообщениями о массированных военных столкновениях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. По словам Апартурая, стороны должны немедленно прекратить огонь, который уже привел "к жертвам среди гражданского населения". Конфликт не может быть разрешен военными методами, уверены в Североатлантическом альянсе.

Парламент Азербайджана одобрил введение военного положения в ряде регионов

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Парламент Азербайджана (Милли меджлис) на экстренном заседании принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило бакинское агентство АРА. Решение должно быть утверждено президентом в течение 48 часов. МВД Азербайджана переданы полномочиями об объявлении комендантского часа.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации в связи с обострением конфликта вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), передает корреспондент DW. "Призываю обратить внимание всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества на серьезность ситуации. Развязывание широкомасштабной войны на Южном Кавказе, на грани которой мы сейчас стоим, может иметь самые непредвиденные последствия", - заявил он. По мнению армянского премьера, нынешнее обострение "может выйти за пределы региона и приобрести намного большие масштабы, угрожая международной безопасности и стабильности". Пашинян также потребовал от мирового сообщества не допустить вмешательства Анкары в конфликт. "Призываю международное сообщество приложить все рычаги влияния, чтобы удержать Турцию от всех возможных форм вмешательства, что окончательно дестабилизирует ситуацию", - подчеркнул он.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта - "историческая задача" Баку, и он не согласится на ее половинчатое решение. Такое заявление Алиев сделал на заседании Совета безопасности страны. "Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - указал он. "Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - подчеркнул Алиев.

Начало вооруженного конфликта Армении и Азербайджана

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