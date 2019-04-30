Эскалация в Венесуэле: автомобиль Нацгвардии въехал в толпу

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, во вторник, 30 апреля, объявил о начале решающего этапа операции "Свобода" по лишению власти главы страны Николаса Мадуро. Митинг оппозиции близ авиабазы Ла-Карлота на подъездах к Каракасу перерос в столкновения с полицией. DW следит за развитием событий.

++22.05++

Поступают сообщения о первых задержаниях сторонников Гуайдо. По данным венесуэльской правозащитной организации Foro Penal, под стражу взяты 11 демонстрантов.

++22.00++

Прекращено вещание радиостанции Caracas Radio, которая в прямом эфире передавала информацию о происходящем в столице. В здание прибыли члены государственной комиссии, регулирующей работу СМИ. По данным неправительственной организации Netblocks, после сообщений о столкновениях госпровайдер также частично ограничил доступ к интернету. Социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинговые сервисы временно недоступны.

++21.45++

На ситуацию в Венесуэле отреагировал целый ряд мировых политиков и официальных лиц. Так, президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "очень пристально наблюдает за событиями" в республике. "Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!" - добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил надежду, что Москва не станет вмешиваться в события в Венесуэле.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта "проявлять максимальную сдержанность".

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также выразил надежду на мирное разрешение противостояния. "Мы неизменны в своей поддержке Хуана Гуайдо", - отметил он.

Бронетранспортеры в Каракасе

++21.35++

По данным эквадорского интернет-портала La Republica, возле базы Ла-Карлота слышны выстрелы и взрывы. При этом, по данным издания, в столкновениях возле транспортной развязки в районе Каракаса Альтамира ранения получили шесть человек.

++21.25++

Протестующие стягиваются к официальной резиденции президента страны - дворцу Мирафлорес. Там сосредоточены лояльные Мадуро силы.

++21.00++

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес написал в Twitter, что в результате столкновений один военнослужащий - полковник Сухопутных войск Венесуэлы, получил огнестрельное ранение в шею. Падрино предупредил, что Национальные вооруженные силы Венесуэлы готовы при необходимости применить оружие для разгона демонстрантов.

++20.30++

Как видно на поступающих с места событий кадрах, в разгар столкновений бронированный автомобиль Национальной гвардии Венесуэлы въехал в толпу. Протестующие забросали транспортное средство камнями. О пострадавших в результате этого инцидента не сообщалось.

++20.00++

После того как Гуайдо покинул базу Ла-Карлота, поддерживающие его демонстранты в составе нескольких тысяч человек сосредоточились на расположенной неподалеку площади. Небольшая группа молодых людей в масках и голубых банданах, используемых сторонниками временного президента, при этом осталась на шоссе, ведущем к Ла-Карлоте. Они начали бросать камни и "коктейли Молотова" в попытке штурмовать базу. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Граница на замке 23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Слезоточивый газ против гумпомощи Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Гуайдо запрещено покидать страну 22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Благотворительный концерт Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты "Руки прочь от Венесуэлы" Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Мадуро - нелегитимный президент? Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Из спикера в президенты Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Всеобщая поддержка На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Американские санкции Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты "Тихий геноцид" Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Дни Мадуро на посту президента сочтены? ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле. Автор: Александра Елкина

