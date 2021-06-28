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Эрфурт

29.07.2018, Thüringen, Erfurt: Eine Polizeiabsperrung in der Innenstadt, wo der nach einer Messerattacke auf einen Passanten flüchtige Gewaltverbrecher zuvor gefasst worden ist. Der wegen Freiheitsberaubung und versuchten Mordes seit Tagen gesuchte 41-jährige litauische Staatsbürger sei zweifelfrei identifiziert. Er werde unverzüglich einem Haftrichter vorgeführt. (zu dpa Flüchtiger Messerstecher von Erfurt gefasst vom 29.07.2018) Foto: Kathleen Sturm/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Эрфурте при нападении ранены два человека 28.06.2021

В Эрфурте полиция разыскивает молодого мужчину, напавшего с ножом на двух человек. Пострадавшие доставлены в больницу, по данным полиции, травмы не представляют опасности для жизни.
Das Kikaninchen steht auf dem Gelände der Bundesgartenschau (BUGA) im egapark. Vom 23. April bis 10. Oktober 2021 soll das Sommerfest mit gärtnerischer Leistungsschau auf zwei Ausstellungsflächen in Erfurt stattfinden. Außerdem sind 25 BUGA-Außenstandorte in ganz Thüringen geplant.

Эрфурт превратился в город-сад (фото) 23.04.2021

В столице Тюрингии Эрфурте открывается Федеральная садово-парковая выставка - BUGA 2021.
Die Alte Synagoge. (zu dpa «Stand der Vorbereitung der Erfurter Welterbe-Bewerbung») +++ dpa-Bildfunk +++

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото) 01.02.2021

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
09.12.2020+++ Ein kleines Nashorn steht im Thüringer Zoopark neben seiner Mutter. Die Nashorndame Marcita hatte den kleinen Jungen am 28. November zur Welt gebracht. Das Nashörnchen hat noch keinen Namen.

В Германии родился носорог. Посмотрите, какой он забавный (фото) 11.12.2020

Тюрингский зоопарк в Эрфурте впервые показал маленького белого носорога, родившегося здесь в конце ноября.

19.08.2020, Thüringen, Erfurt: Andreas Gold, Dombaumeister, betrachtet die ersten Skulpturen des Jungfrauenportals vor ihrem Einbau. Die Figurengruppe „Törichte Jungfrauen“ wird nach ihrer Restaurierung in das schon sanierte Jungfrauenportal des Triangels am Erfurter Dom eingebaut. Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

''Неразумные девы'' возвращаются на свои места (фото) 22.08.2020

Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
07.2016 DW Daily Drone: Erfurter Domberg; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (видео) 18.11.2019

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
27.08.2018, Thüringen, Erfurt: Touristen betrachten am Abend in der Dämmerung die Krämerbrücke im historischen Zentrum. Sie zählt mit der Brückenbebauung aus Fachwerkhäusern zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Die Fußgängerbrücke überspannt die hier Breitstrom genannte Gera. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Мост лавочников в Эрфурте (фото) 21.06.2019

Флоренция - Флоренцией, но Мост лавочников в тюрингском Эрфурте - ничуть не хуже Понте Веккьо.
HANDOUT - 14.03.2019, Thüringen, Erfurt: Die kleine Wüstenfüchsin Akili liegt im Zoopark Erfurt. Foto: ---/Thüringer Zoopark Erfurt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Зачем фенекам такие большие уши? (фото) 17.03.2019

Эта фотография была сделана в Эрфуртском зоопарке, где поселилась новая обитательница.
13.03.2019, Thüringen, Erfurt: Die neue Wurstkönigin Jennifer Risch posiert beim 23. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten mit einem Kringel Knackwurst. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Thüringen-Ausstellung (9.-17.3.) auf der Messe Erfurt statt. Foto: Michael Reichel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Тюрингии выбрали новую колбасную королеву (фото) 15.03.2019

Как вы думаете, сколько сортов колбас насчитывается в Германии? За всю жизнь не перепробовать...

01.09.2018, Thüringen, Erfurt: Besucher sitzen in der Kürbisausstellung im egapark Erfurt, in dem ein zweitägiges Manga-Festival Comic- und Mangapark stattfindet. Es widmet sich den Genres Fantasy, Graphic Novels, Science Fiction und Coming of Age-Geschichten. Geboten wird ein umfangreiches Programm mit Musik, Darbietungen, Wettbewerben und Verkaufsständen. Foto: /dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Тыквенные фестивали Германии (фоторепортаж) 10.09.2018

Осенью во многих местах Германии проходят тыквенные выставки. Побываем на двух самых известных - в Людвигсбурге и Эрфурте.

Первая экспроприация в истории ФРГ: как немецкие активисты спасали замок Райнхардсбрунн (13.07.2018) 13.07.2018

У семьи сибирского бизнесмена и экс-депутата Госдумы конфисковали замок в Тюрингии из-за угрозы разрушения. Замок стал объектом сомнительных миллионных операций, но на его содержание не тратилось ни копейки.

--FILE--Chinese workers produce lithium battery on the assembly line at a factory of Contemporary Amperex Technology Co (CATL) in Ningde city, southeast China's Fujian province, 10 January 2018. China's securities regulator has approved an IPO application from a leading battery company CATL in record time, and more Chinese unicorns are expected to be on fast track for domestic listing. The move signals Chinese regulator's support for innovative enterprise fund raising within the domestic capital market. The China Securities Regulatory Commission (CSRC) approved Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL)'s 13.1-billion-yuan initial public offering (IPO) at a meeting on April 4, creating a new record setting IPO approval by completing the whole process in just 24 days after the IPO was pre-disclosed, according to Xinhua. The result came several days after a pilot program to support innovative companies' domestic listing and issuance of China Depositary Receipts (CDRs) was unveiled. Foto: Duan Changzheng/Imaginechina/dpa |

Китайцы построят в Германии завод по выпуску батарей для электромобилей 10.07.2018

Компания CATL придет с китайской технологией и будет из восточногерманской Тюрингии снабжать европейский автопром. От BMW уже поступил заказ на 1,5 миллиарда евро.
03.06.2018, Erfurt, Thüringen: Der Erfurter Dom in der Dämmerung. Foto: Christoph Soeder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Романтический Эрфурт 04.06.2018

Эта фотография была сделана в столице Тюрингии вечером в воскресенье, 3 июня.
Vor dem Nationaltheater in Weimar steht das bekannte Goethe- und Schiller Denkmal von Ernst Rietschel. Seit 1998 gehört das klassische Weimar zum Unesco Weltkulturerbe. (Undatierte Aufnahme), Before the national theater in Weimar, Germany, the known Goethe and Schiller monument of Ernst Rietschel is standing. The classic Weimar belongs to the Unesco world cultural heritage since 1998. (undated picture)

Дорога классиков - по местам Гёте, Шиллера и Баха 03.04.2018

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Wartburg: Copyright/Fotograf André Nestler bereit gestellt von Eisenach-Wartburg Region Touristik GmbH

10 причин любить Тюрингию 09.03.2018

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Schwein, Bronze, Bronzeplastik. Hansestadt Wismar - Stadtrundgang. Fotoreportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

В Германии названы самые лучшие городские центры 31.01.2017

Центр города - сердце города. В Германии опубликованы данные исследования о немецких городах с самыми привлекательными центрами - как для жителей, так и для туристов.
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