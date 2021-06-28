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В Эрфурте полиция разыскивает молодого мужчину, напавшего с ножом на двух человек. Пострадавшие доставлены в больницу, по данным полиции, травмы не представляют опасности для жизни.
В столице Тюрингии Эрфурте открывается Федеральная садово-парковая выставка - BUGA 2021.
Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Тюрингский зоопарк в Эрфурте впервые показал маленького белого носорога, родившегося здесь в конце ноября.
Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
Флоренция - Флоренцией, но Мост лавочников в тюрингском Эрфурте - ничуть не хуже Понте Веккьо.
Эта фотография была сделана в Эрфуртском зоопарке, где поселилась новая обитательница.
Как вы думаете, сколько сортов колбас насчитывается в Германии? За всю жизнь не перепробовать...
Осенью во многих местах Германии проходят тыквенные выставки. Побываем на двух самых известных - в Людвигсбурге и Эрфурте.
У семьи сибирского бизнесмена и экс-депутата Госдумы конфисковали замок в Тюрингии из-за угрозы разрушения. Замок стал объектом сомнительных миллионных операций, но на его содержание не тратилось ни копейки.
Компания CATL придет с китайской технологией и будет из восточногерманской Тюрингии снабжать европейский автопром. От BMW уже поступил заказ на 1,5 миллиарда евро.
Эта фотография была сделана в столице Тюрингии вечером в воскресенье, 3 июня.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Центр города - сердце города. В Германии опубликованы данные исследования о немецких городах с самыми привлекательными центрами - как для жителей, так и для туристов.
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