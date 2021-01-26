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Эрих Хонеккер

Ein Glasfenster im ehemaligen Wohnhaus von Walter Ulbricht, aufgenommen am 12.05.2016 in Wandlitz (Brandenburg). Das Gebäude wird jetzt von der Kinder Nachsorge Klinik genutzt Die Sonderausstellung Waldsiedlung Wandlitz - Eine Landschaft der Macht wird bis zum 9. November in Wandlitz (Brandenburg) im Barnim Panorama gezeigt. Foto: Bernd Settnik/dpa | Verwendung weltweit

Где жила партийная верхушка ГДР 26.01.2021

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

Лесное поселение Вандлиц 26.01.2021

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.

dpatopbilder - 09.11.2019, Berlin: Besucher stecken Blumen bei der Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Mauerschlitze der Hinterlandmauer. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erinnern bei der Gedenkveranstaltung gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an die Öffnung der Berliner Mauer. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла" 09.11.2019

По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
ARCHIV - Nahezu eine Million Menschen strömten nach offiziellen Schätzungen am 4. November 1989 auf den Ostberliner Alexanderplatz. Oppositionsgruppen und Künstler hatten die Veranstaltung organisiert. Vier Tage später, am 8. November, tritt das Politbüro zurück. Am 9. November fällt die Mauer. dpa/lbn (zu dpa Korr - Serie Mauerfall Privilegien für alle - Riesen-Demo auf dem Alex vom 03.11.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Как и почему пала Берлинская стена 08.11.2019

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто...

Hochsprung-Trainingsmethode - Karikatur des Pressezeichners, Comiczeichners und Karikaturisten Willy Moese (1927-2007). | Verwendung weltweit

Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма 01.11.2019

Что-то вас, конечно, рассмешит. Но что-то, наверняка, покажется грустным. Такие уж анекдоты были в ГДР - кстати, очень напоминавшие советские.
06.10.1989 *** Der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, hält am 06.10.1989 im Großen Saal im Palast der Republik in Ost-Berlin die Festrede zur Feier des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. © picture-alliance/ZB/Zentralbild ADN

Эрих Хонеккер: взлет и падение последнего лидера ГДР 18.10.2019

30 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был освобожден от всех занимаемых должностей.
14.1.1993 *** FILES - Picture taken on January 14, 1993 shows former East German President Erich Honecker (L) reunited with his wife Margot Honecker (R) upon his arrival at Santiago Airport in Santiago, Chile. Former East German strongman Erich Honecker religiously knocked back pure lemon juice every morning to ward off colds, his long-serving butler reveals in a new book. The notoriously dour Honecker, who ran communist East Germany from 1976 until just before the Berlin Wall fell in 1989, was very attentive to his health, Lothar Herzog says in 'Honecker Privat' (The Private Honecker). The 190-page memoir is to go on sale a week before the 100th anniversary of Honecker's birthday on August 25. AFP PHOTO / CRIS BOURONCLE (Photo credit should read CRIS BOURONCLE/AFP/GettyImages) Copyright: Getty Images/AFP/C. Bouroncle

Чету Хонеккеров не хотят хоронить на Мемориале социалистов в Берлине 25.10.2018

Берлинский Сенат считает это невозможным. Урны с прахом Эриха Хонеккера и его супруги Маргот все еще находятся у друга семьи в ожидании последнего пристанища.
Eine Info-Tafel steht am 12.05.2016 in Wandlitz (Brandenburg) vor dem einstigen Wohnhaus von Staatschef Erich Honecker. Die Wohnhäuser der DDR-Regierung werden jetzt von der Brandenburg Klinik genutzt. Die Sonderausstellung Waldsiedlung Wandlitz - Eine Landschaft der Macht wird bis zum 9. November in Wandlitz (Brandenburg) im Barnim-Panorama gezeigt. Foto: Bernd Settnik/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/B.Settnik

Как обеспечивали западными товарами партийную верхушку в ГДР 04.07.2016

Одежду и косметику, запчасти к машинам и компьютеры, овощи и фрукты партийным бонзам Восточной Германии поставляли из магазинов Западного Берлина сотрудники "штази".
A picture dated 24 July 2010 shows a germany Margot Honecker during the funeral of Former general secretary of the Chilean Communist Party Luis Corvalan in Santiago, Chile. Photo: Marcelo Hernandez/dpa

Скончалась вдова Эриха Хонеккера 06.05.2016

Маргот Хонеккер умерла в Сантьяго на 90-м году жизни. С 1992 года она жила в Чили.
Pressedownload: http://filmpresskit.de/ Kaspar Eichel als Erich Mielke im Untersuchungsgefängnis Kinostart: 05.11.2015 Erich Mielke – Meister der Angst Regie: Jens Becker, Maarten van der Duin Besetzung: Kaspar Eichel, Beate Laaß, Thomas Förster u.v.a., Roland Jahn, Stefan König u.v.a. als Interviewpartner Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR sah sich als „Schild und Schwert der Partei“. Gegründet wurde die Stasi 1950, geprägt hat sie Erich Mielke. Der Mann aus dem Berliner Wedding organisierte und formte den Unterdrückungsapparat, dessen zermürbender und subtiler Terror Zehntausende ins Gefängnis brachte und ungezählte Menschenleben aus der Bahn warf. Von hauptamtlichen Offizieren und den Generälen bis hin zu den zuletzt mehr als 180.000 inoffiziellen Mitarbeitern – Mielke stand für alle, die für die Stasi aktiv waren. Erstmals erzählt nun ein umfassendes Dokudrama, wie Erich Mielke wurde, was er war: ein Meister der Angst.

"Эрих Мильке - мастер страха": фильм о главном гэдээровском чекисте 17.11.2015

Он был министром госбезопасности ГДР более 30 лет. Сейчас сняли первую документальную драму, раскрывающую характер Эриха Мильке и рассказывающую о его жизни.
Die ehemalige Staatsjacht der DDR (Deutsche Demokratische Republik) A.Köbis heute Vineta steht am 05.06.2014 auf dem Gelände der Volkswerft in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Nach mehreren Besitzerwechseln gehörte das Schiff über viele Jahre unter dem Namen Vineta dem Werfteneigner Detlef Hegemann und ist jetzt Teil der Insolvenzmasse der P+S-Werften Wolgast und Stralsund. Das Mindestgebot für das Schiff, auf das einst DDR-Staatschef Honecker Nicaraguas Staatspräsidenten Daniel Ortega zu einer Spritztour einlud, beläuft sich nach Angaben der Insolvenzverwaltung auf 200 000 Euro. Gebaut hat das Fahrgastschiff mit der Baunummer 1583-01 die VEB Jachtwerft in Berlin-Köpenick. Ausgestattet wurde die Staatsjacht der DDR 1974 mit MAN-Hauptmotoren und einer Decca-Radaranlage - aus der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Яхту последнего генсека ГДР Хонеккера продадут с аукциона 28.11.2014

Роскошным это судно не назовешь. Но история его воистину уникальна. Бывшая государственная яхта ГДР выставлена на торги.
HANDOUT - Sekt für den ersten Deutschen im All: Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn erhält von Lothar Herzog (M) beim Empfang im Staatsrat der DDR in Berlin im Jahr 1978 ein Glas Sekt. Links der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker. Lothar Herzog war zwölf Jahre lang persönlicher Kellner und einer der Stasi-Personenschützer von Honecker. Jetzt veröffentlicht Herzog seine Erinnerungen. Foto: Lothar Herzog dpa (zu dpa-Korr Honeckers Butler: «Sozialistisches Mainzelmännchen» im Dauereinsatz vom 08.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Частная жизнь генсека: рассказывает личный камердинер Хонеккера 02.06.2014

Эрих Хонеккер имел репутацию человека без юмора и эмоций. В интервью DW его камердинер Лотар Херцог рассказывает о том, каким он был дома, в неофициальной обстановке.
Revelers stand on the Berlin Wall to celebrate the opening of the East-West German borders, in Berlin in this Nov. 10, 1989 file photo. On November 9, 1989 stunned East German border guards watched helplessly as jubilant Germans danced on the Berlin Wall. Thousands crossed the border to experience long-forbidden freedoms and riches on that memorable night, which marked the downfall of the East German communist regime. (AP Photo/Thomas Kienzle, File)

Падение Берлинской стены - 9 ноября 1989 года 31.08.2009

В этот день член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовски объявил, что теперь гражданам ГДР позволяется ездить на Запад. Вряд ли сам политик ожидал, что его заявление и станет началом конца ГДР.