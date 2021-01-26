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Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто...
Что-то вас, конечно, рассмешит. Но что-то, наверняка, покажется грустным. Такие уж анекдоты были в ГДР - кстати, очень напоминавшие советские.
30 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был освобожден от всех занимаемых должностей.
Берлинский Сенат считает это невозможным. Урны с прахом Эриха Хонеккера и его супруги Маргот все еще находятся у друга семьи в ожидании последнего пристанища.
Одежду и косметику, запчасти к машинам и компьютеры, овощи и фрукты партийным бонзам Восточной Германии поставляли из магазинов Западного Берлина сотрудники "штази".
Маргот Хонеккер умерла в Сантьяго на 90-м году жизни. С 1992 года она жила в Чили.
Он был министром госбезопасности ГДР более 30 лет. Сейчас сняли первую документальную драму, раскрывающую характер Эриха Мильке и рассказывающую о его жизни.
Роскошным это судно не назовешь. Но история его воистину уникальна. Бывшая государственная яхта ГДР выставлена на торги.
Эрих Хонеккер имел репутацию человека без юмора и эмоций. В интервью DW его камердинер Лотар Херцог рассказывает о том, каким он был дома, в неофициальной обстановке.
В этот день член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовски объявил, что теперь гражданам ГДР позволяется ездить на Запад. Вряд ли сам политик ожидал, что его заявление и станет началом конца ГДР.
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