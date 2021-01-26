Эрих Хонеккер

Падение Берлинской стены - 9 ноября 1989 года

В этот день член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовски объявил, что теперь гражданам ГДР позволяется ездить на Запад. Вряд ли сам политик ожидал, что его заявление и станет началом конца ГДР.