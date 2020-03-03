Эпидемия коронавируса в Германии: что нового?

Немцев постоянно информируют о динамике распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. DW - об официальной статистике и других аспектах эпидемиологической ситуации в ФРГ.
Институт имени Роберта Коха - главное учреждение Германии, занимающееся изучением инфекционных болезней и ведущее статистику заболеваний COVID-19 - ежедневно проводит пресс-конференции, на которых эксперты информируют о темпах распространения эпидемии коронавируса.
Темпы эти пока ниже ожидавшихся и не идут ни в какое сравнение с наблюдаемой в Германии эпидемией гриппа. Но к гриппу все давно привыкли, его не боятся, а вот коронавирус вызывает порой иррациональные страхи. DW - о различных аспектах эпидемиологической ситуации в ФРГ.
Коронавирусная статистика института Коха
В четверг, 5 марта, директор института Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) сообщил, что по состоянию на 8 утра в Германии было зафиксировано 349 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. В 307 из них были установлены и пути инфекции. В большинстве случаев причиной стали контакты внутри страны.
64 человека подхватили вирус в Италии, 14 - в Иране. Возраст инфицированных - от двух лет до 91 года. Мужчин среди них больше, чем женщин. Вилер сообщил также, что с начала года в Германии было 119 280 случаев заболевания гриппом, от которого за это время уже умерли 202 жителя Германии.
Немецкие селебрити об эпидемии COVID-19
Самая массовая в Германии бульварная газета Bild опросила с дюжину известных и менее известных в стране селебрити. Немецкие "звезды" и "звездочки" сообщают, что к коронавирусу относятся как к эпидемии обычного гриппа, запасов не делают, чаще обычного моют руки, воздерживаются при встречах от поцелуев и рукопожатий, но запланированных, например, концертов или выступлений не отменяют.
А популярный 72-летний актер Скай Дюмон (Sky du Mont) даже надеется как можно скорее подхватить коронавирус, чтобы, наконец, забыть об этой теме. Правда, добавил он с сожалением, вероятность заразиться именно у него крайне мала, учитывая, что при населении в 80 с лишним миллионов в Германии есть только около 350 инфицированных.
Как здороваться без риска заразиться?
Респектабельная и вполне серьезная газета Süddeutsche Zeitung предлагает своим читателям восемь не совсем серьезных альтернатив рукопожатиям и сопровождает их своими комментариями. Можно, например, отбивать друг другу, как в Азии, поклоны, но, увы, такая форма этикета не предотвратила распространение вируса в Японии.
Приподнимать при встрече шляпу - тоже не вариант, поскольку шляпы в Германии уже давно вышли из моды. Приветственный взмах рукой на улице может быть неправильно истолкован проезжающим мимо таксистом, а распальцовка вулканца "мистера Спока" из сериала "Звездный путь" (делается четырьмя пальцами, сначала все соединены, затем средний и безымянный раздвигаются, создавая букву "V". - Ред.) грозит привести к спазмам в кисти руки.
Ажиотажный спрос на антисептики
Повышенным спросом пользуются в немецких супермаркетах жидкое мыло и дезинфицирующие средства. В некоторых магазинах, например, в галантерее dm рядом со столичной студией Deutsche Welle в Берлине, в среду, 4 марта, пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. Вместо них висело объявление: администрация обещала покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте магазина.
Слово удалось сдержать только отчасти. На следующий день на стеллаже антисептиков рядом с по-прежнему пустующими отсеками появились дезинфицирующие салфетки и новое объявление: учитывая повышенный спрос, в одни руки отпускались не более, чем три упаковки.
Некоторые онлайн-торговцы пытаются извлечь сверхприбыль за счет ажиотажного спроса на дезинфицирующие средства, заламывают в интернет-магазинах бешеные цены. В наказание немецкий филиал торгового концерна Amazon удалил со своих страниц десятки тысяч такого рода предложений по завышенным ценам. Схожим образом поступили немецкие операторы интернет-аукциона eBay: они закрыли аккаунты продавцов, устанавливающих на свои антисептики запредельные начальные цены.
Конфликт администрации и персонала магазинов Duty Free
Более 20 репортеров пришли в среду вечером в берлинский суд по трудовым спорам, которому предстояло урегулировать конфликт, вспыхнувший из-за коронавируса между администрацией и персоналом магазинов беспошлинной торговли Duty Free в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд. Такое внимание прессы вызывают разве что дела об убийствах.
Продавцы и продавщицы требовали разрешить им работать в перчатках и защитных масках из страха заразиться от пассажиров, прибывающих авиарейсами из Китая. Администрация ответила отказом.
Профсоюз обратился в суд. Но до судебного разбирательства дело так и не дошло: история получила широкую огласку, публика и пресса встали на сторону персонала, и в последний момент дирекция магазинов уступила.
Либо home office, либо отпуск
Контакт с неким инфицированным посетителем имели клерки одного из мюнхенских офисов банка Hypovereinsbank - дочки UniCredit. Все отправлены на две недели по домам работать удаленно по системе home office. Еще раньше такая мера была применена в отношении всех сотрудников UniCredit, находившихся в последние две недели в одном из очагов коронавируса в Китае, Иране, Южной Кореи или Италии. Те из них, которые не имеют возможности работать удаленно, получили оплачиваемые внеочередные отпуска.
Смотрите также: