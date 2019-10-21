 Энергоэффективность в Германии: где быстрее всего растет КПД? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.10.2019

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Экономика

Энергоэффективность в Германии: где быстрее всего растет КПД?

Энергопотребление стало в ФРГ за три десятилетия намного более рациональным. Российским экспортерам нефти, газа и угля этот долгосрочный тренд не выгоден.

Маркировка энергоэффективности ЕС

Маркировка энергоэффективности ЕС в немецком магазине бытовой техники

В Германии неуклонно растет энергоэффективность. За последние три десятилетия этот показатель улучшился более чем на 40%. Если в 1990-м, в год объединения ФРГ и ГДР, для производства товаров и услуг на 1000 евро статистически требовались 7,68 гигаджоуля (ГДж) первичной энергии, то в 2018 году - уже только 4,51 ГДж.

Это - один из лучших показателей в мире, отмечает в своем новом докладе "Рабочая группа по энергетическим отчетам" (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, AGEB). В нее входят пять экономических научно-исследовательских институтов и четыре предпринимательских объединения из энергетической отрасли. Задача этой некоммерческой организации - собирать, анализировать и публиковать статистические материалы из области энергетики.  

КПД в электроэнергетике впервые превысил 50 процентов

Новый доклад AGEB, представленный 18 октября, подтвердил устойчивость многолетнего тренда: в минувшие 28 лет энергоэффективность в экономике Германии ежегодно росла в среднем на 1,9%.

Инфографика Энергоэффективность в Германии

Значительный вклад в такое развитие внесла электроэнергетика. Благодаря вводу в действие современных электростанций и все более широкому использованию возобновляемых источников, средний коэффициент полезного действия (КПД) всех генерирующих мощностей в 2018 году впервые превысил 50%, подсчитала AGEB. В 1990 году КПД составлял лишь 36,6%.

Однако самыми быстрыми темпами энергоэффективность росла в 1991-2018 годах вовсе не в этой области, а в малом бизнесе, в торговле и в сфере услуг: в среднем почти на 2,5% в год. На транспорте данный показатель превысил 1,5%, в промышленности, где идет постоянный процесс модернизации оборудования, составлял около 1,3%, тогда как в электроэнергетике не достиг и 1,2%. Медленнее всех, примерно на 1% в год, эффективность расходования энергии повышали домашние хозяйства.

Домашние хозяйства могли бы рациональнее использовать энергию

Именно они, отмечается в докладе AGEB, имеют явный потенциал для более рационального использования энергии. Подразумевается, прежде всего, переход на более экономичную современную кухонную, бытовую и информационную технику, а также установка новых отопительных систем, ведь в миллионах немецких домов они сильно устарели.

Контекст

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В портах под Петербургом и Мурманском строят новые угольные терминалы для экспорта в ЕС, а там принимают программы по закрытию угольных электростанций. На очереди - Германия. (18.09.2019)

ВВП ФРГ упал во 2-м квартале в сравнение с первым. Крупнейшая экономика Европы и важнейший покупатель российских энергоносителей стоит на пороге рецессии. DW - о возможных последствиях. (14.08.2019)

В 2018 году население Германии выросло на 200 тысяч человек и достигло рекордного уровня за весь период после воссоединения страны. Этот рекорд, однако, поставлен за счет иммиграции, а не рождаемости. (25.01.2019)

Поэтому правительство ФРГ в рамках утвержденной программы борьбы с изменением климата будет теперь, в частности, оплачивать 40% стоимости замены старых, работающих на дизельном топливе отопительных систем на новые, более экологичные. Это задумано главным образом для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, но одновременно, несомненно, приведет к заметному повышению энергоэффективности домашних хозяйств.

Последовательный рост энергоэффективности немецкой экономики ведет к снижению спроса на энергию, а крупнейшим поставщиком всех трех важнейших ископаемых энергоносителей нефть, газ и уголь является для Германии Россия. Поэтому этот многолетний тренд российским экспортерам не выгоден.

Однако более рациональное использование энергии не означает автоматически сокращения энергопотребления. Если экономика на подъеме, а население страны увеличивается, то объемы потребляемой энергии в абсолютных цифрах могут и вырасти. Но Германия во второй половине 2019 года, скорее всего, вступила в рецессию, в период сжатия ВВП, пусть, возможно, и минимального (точные данные Федеральное статистическое ведомство ФРГ Destatis опубликует в середине ноября).

В такой ситуации российские поставщики энергоносителей вряд ли могут рассчитывать на рост поставок в Германию (не говоря уже о предстоящем сокращении импорта угля из-за ускоренного отказ от его использования). Впрочем, значительного падения спроса на энергоносители в ходе предстоящей рецессии опасаться тоже не следует: именно благодаря высокой энергоэффективности немецкой экономики и, в частности, промышленности, определенное снижение объемов производства не приведет, как в былые времена, сразу же к заметному падению энергопотребления.  

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    Автор: Максим Нелюбин


 

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