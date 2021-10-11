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Эмомали Рахмон

Правление Эмомали Рахмона отличается авторитарным стилем - легальная политическая оппозиция в Таджикистане была разгромлена, десятки ее членов отправлены в тюрьму.

Эмомали Рахмон (до 2007 года Рахмонов) - президент Таджикистана с 1994 года, а до того он возглавлял Верховный Совет республики. За время его правления в конституцию неоднократно вносились изменения, которые снимали ограничения, не позволявшие Рахмону оставаться у власти. Правление "Основателя мира и национального единства - Лидера нации" (таково полное наименование титула Рахмона) отличается авторитарным стилем - легальная политическая оппозиция в Таджикистане была разгромлена, десятки ее членов отправлены в тюрьму по обвинению в попытке государственного переворота.

Treffen in Brüssel von Charles Michel und tadschikischen Präsident Emomali Rakhmon).

Глава Евросовета обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане 11.10.2021

Шарль Мишель и Эмомали Рахмон договорились об укреплении сотрудничества в различных сферах, в том числе по вопросам ситуации в Афганистане.
DUSHANBE, TAJIKISTAN - OCTOBER 11: President of Tajikistan Emomali Rahmon, the nominee of the ruling PeopleÄôs Democratic Party, casts his vote during TajikistanÄôs Presidential election at a poling station in Dushanbe, Tajikistan on October 11, 2020. Nakib Murodov / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЦИК Таджикистана объявил о победе президента Рахмона на выборах 12.10.2020

По официальным предварительным данным, в поддержку действующего главы государства проголосовали более 90 процентов избирателей. Эмомали Рахмон авторитарно правит Таджикистаном с 1992 года.
Der tadjikische Präsident Emomali Rachmon, Duschanbe 2016. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Таджикистан и "его превосходительство" Рахмон 12.10.2020

Эмомали Рахмон правит Таджикистаном 28 лет и уже в пятый раз объявлен президентом. Путь от электрика до "лидера нации" - DW собрала самые интересные факты из его биографии.
09.10.2020*** Tadschikistan, Dushanbe: 6353103 09.10.2020 A view shows a polling station getting ready for the Presidential election, in Dushanbe, Tajikistan. Amir Isaev / Sputnik Foto: Amir Isaev/Sputnik/dpa |

Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися 11.10.2020

Явка на выборах в Таджикистане превысила необходимый показатель в 50 процентов. На 15.00 по местному времени она достигала 70,7 процента. Выборы в стране завершились, начался подсчет голосов.

09.10.2020*** Tadschikistan, Dushanbe: 6353103 09.10.2020 A view shows a polling station getting ready for the Presidential election, in Dushanbe, Tajikistan. Amir Isaev / Sputnik Foto: Amir Isaev/Sputnik/dpa |

В Таджикистане проходят выборы президента 11.10.2020

Эмомали Рахмон является президентом Таджикистана почти 26 лет. На выборах 2020 года ему противостоят лидеры 4 партий.
Emomali Rachmon, der tadjikische Präsident, September 2015, Duschanbe *** Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Выборы президента Таджикистана: станет ли сын Рахмона его соперником? 10.10.2020

Кто поборется за за пост президента Таджикистана на нынешних выборах? Каких сюрпризов стоит от них ждать и может ли в республике повториться ситуация, подобная той, что сейчас в Киргизии?
Der tadjikische Präsident Emomali Rachmon, Duschanbe 2016. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Выборы в Таджикистане пройдут на месяц раньше. Почему это важно Рахмону 08.08.2020

В Таджикистане назначена дата президентских выборов. Эмомали Рахмон побеждал на них уже 4 раза. Что ждет его перед возможным пятым сроком? И почему он решил провести выборы в октябре?
*** BILDZITAT *** VERWENDUNG NUR BERICHTERSTATTUNG VIDEO *** Kommandeur der tadschikischen Polizei Oberst Gulmurod Halimov, Screenshot/youtube/Stim News https://www.youtube.com/watch?v=j0AxxkbJME4

Жив или мертв Гулмурод Халимов - "министр" террористической войны ИГ? 06.08.2020

МВД Таджикистана утверждает, что имеет точные данные о судьбе бывшего командира местного ОМОНа Гулмурода Халимова, который был "министром войны" ИГ. Верны ли сведения о его гибели в Сирии - у DW.
Das Gebäude des tadjikischen Parlaments, Duschanbe. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Сын президента Таджикистана Рахмона возглавил сенат республики 17.04.2020

Рустам Эмомали стал спикером верхней палаты парламента Таджикистана - Маджлиси милли. По данным издания "Фергана", глава сената - вторая по значимости должность в республике.
01.03.2020 *** People vote during Tajikistan's parliamentary election at a polling station in Dushanbe on March 1, 2020. (Photo by Nozim Kalandarov / AFP) (Photo by NOZIM KALANDAROV/AFP via Getty Images)

В Таджикистане завершились парламентские выборы 01.03.2020

За 63 мандата боролись 241 человек, явка превысила 75 процентов. Предварительные результаты выборов объявят 2 марта.
Das Gebäude des tadjikischen Parlaments, Duschanbe. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане? 21.06.2019

Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние?

Auf der Landstraße M 41 zwischen Duschanbe und Khorog | Verwendung weltweit

Почему президент Рахмон меняет подход к Горному Бадахшану 14.12.2018

Отказавшись от силового сценария наведения порядка в Горном Бадахшане, президент Таджикистана сделал ставку на нового главу региона, экс-представителя фонда Ага Хана. Почему - у DW.
Fotos zum Thema Weltbank-Bericht zu Rogun-Wasserwerk, Aktien des Rogun-Wasserwerks Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Fackhutdinow in August 2014

В Таджикистане запустили Рогунскую ГЭС. Что дальше? 16.11.2018

В Таджикистане был запущен первый генератор Рогунской ГЭС, против строительства которой выступал не только Узбекистан. Президент Рахмон рад успеху. Но каковы перспективы Рогуна?
September 2015 Lage nach den militärischen Auseinandersetzungen in Tadschikistan: Sondergruppe im Einsatz; Copyright: DW/G. Faskhutdinow

Бунт в таджикской колонии: в кого стрелял спецназ 09.11.2018

Что привело к массовым жертвам в колонии строгого режима в Таджикистане, и почему официальный Душанбе не торопится озвучить свою версию инцидента, выясняла DW.
Nurek Stausee in Tadschikistan. Copyright: DW/Galim Faschutdinov 01.09.2012, Nurek , Tadschikistan

Узбекистан будет строить две ГЭС в Таджикистане 17.08.2018

Узбекско-таджикские ГЭС вскоре появятся в Таджикистане. Договор о стратегическом партнерстве двух стран подписали президенты Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.
Präsidentenpalast in Duschanbe , aufgenommen am 14.10.2013. am 06.11.2013 finden die Präsidentschaftswahlen in Tadschikistan statt. Foto: Ulf Mauder (zu dpa: «Rachmon, Du bist die Sonne!» - Tadschikistan huldigt seinem Despoten) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Душанбе и Ташкент подписали документы о нормализации отношений 09.03.2018

Президенты Таджикистана и Узбекистана договорились об отмене виз. Помимо этого, страны решили возобновить транспортное сообщение.
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