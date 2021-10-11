Правление Эмомали Рахмона отличается авторитарным стилем - легальная политическая оппозиция в Таджикистане была разгромлена, десятки ее членов отправлены в тюрьму.

Эмомали Рахмон (до 2007 года Рахмонов) - президент Таджикистана с 1994 года, а до того он возглавлял Верховный Совет республики. За время его правления в конституцию неоднократно вносились изменения, которые снимали ограничения, не позволявшие Рахмону оставаться у власти. Правление "Основателя мира и национального единства - Лидера нации" (таково полное наименование титула Рахмона) отличается авторитарным стилем - легальная политическая оппозиция в Таджикистане была разгромлена, десятки ее членов отправлены в тюрьму по обвинению в попытке государственного переворота.