 В Таджикистане проходят выборы президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2020

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Мир

В Таджикистане проходят выборы президента

Эмомали Рахмон является президентом Таджикистана почти 26 лет. На выборах 2020 года ему противостоят лидеры 4 партий.

Женщины за столом на избирательном участке в Душанбе

Подготовка к выборам на избирательном участке в Душанбе

В Таджикистане в воскресенье, 11 октября, проходят выборы президента. Правом отдать свой голос смогут воспользоваться около 5 млн избирателей, следует из данных Центральной комиссии республики по выборам и референдумам. Участки для голосования в республике открылись в 06.00 по местному времени (04.00 мск) и будут работать до 20.00.

Кандидатами зарегистрированы 5 человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Его соперниками выступают исполняющий обязанности председателя Аграрной партии Рустам Латипов, председатель Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, председатель Партии экономических реформ Рустам Кудратов и лидер Коммунистической партии Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Саиджафару Исмонову было отказано в регистрации из-за недостаточного числа подписей избирателей. А Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.

Президента Таджикистана избирают на 7 лет в ходе всеобщего прямого голосования. Для победы необходимо набрать не менее 50 процентов голосов при явке не менее 50 процентов. В 2016 году в конституцию были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может находиться на своем посту пожизненно.

На выборах формально зарегистрированы пять миссий наблюдателей - от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, от Содружества независимых государств, от Шанхайской организации сотрудничества, от России и от Узбекистана. Эксперты ожидают победы Рахмона, занимающего пост президента с ноября 1994 года, и считают крайне низкой вероятность протестов со стороны проигравших сторон.

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    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев


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