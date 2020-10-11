В Таджикистане проходят выборы президента

В Таджикистане в воскресенье, 11 октября, проходят выборы президента. Правом отдать свой голос смогут воспользоваться около 5 млн избирателей, следует из данных Центральной комиссии республики по выборам и референдумам. Участки для голосования в республике открылись в 06.00 по местному времени (04.00 мск) и будут работать до 20.00.
Кандидатами зарегистрированы 5 человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Его соперниками выступают исполняющий обязанности председателя Аграрной партии Рустам Латипов, председатель Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, председатель Партии экономических реформ Рустам Кудратов и лидер Коммунистической партии Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Саиджафару Исмонову было отказано в регистрации из-за недостаточного числа подписей избирателей. А Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.
Президента Таджикистана избирают на 7 лет в ходе всеобщего прямого голосования. Для победы необходимо набрать не менее 50 процентов голосов при явке не менее 50 процентов. В 2016 году в конституцию были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может находиться на своем посту пожизненно.
На выборах формально зарегистрированы пять миссий наблюдателей - от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, от Содружества независимых государств, от Шанхайской организации сотрудничества, от России и от Узбекистана. Эксперты ожидают победы Рахмона, занимающего пост президента с ноября 1994 года, и считают крайне низкой вероятность протестов со стороны проигравших сторон.
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Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев