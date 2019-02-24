Электросамокаты в Германии: пешеходное лобби наносит ответный удар  

В Германии бушуют страсти из-за электроскутеров. Модное средство передвижения спровоцировало большую национальную политическую дискуссию о правах немецких пешеходов. О ее сути - DW.
Автор пресс-релиза на сайте Союза пешеходов Германии (Fachverband Fußverkehr Deutschland Fuss e.V.) не скрывает восторга: "Бесстыдное покушение на защищенный ареал 80 миллионов немецких пешеходов предотвращено!" Это победа - министерство транспорта Германии отказалось от идеи допуска электросамокатов на немецкие тротуары, и теперь возможны два варианта развития событий. Или 17 мая бундесрат (представительство федеральных земель) примет закон о допуске электросамокатов в Германии в видоизмененном виде, или же министерство транспорта вовсе отзовет законопроект и будет разрабатывать новый.
Пока в Париже, Вене и Санкт-Петербурге самокаты с электроприводом набирают все большую популярность среди горожан как альтернатива велосипедам и городскому транспорту, в Германии их использование официально не разрешено. В одном лишь Берлине в 2018 году полиция конфисковала несколько десятков самокатов, выписав штрафы в 70 евро их владельцам за незаконное использование транспортных средств, не допущенных к участию в дорожном движении.
Пешеходы - главная группа риска
Дискуссия об электросамокатах в Германии сводится к вопросу о том, где можно будет на них ездить - по тротуарам, велодорожкам или проезжей части? Первоначально предполагалось, что на самокатах можно будет ездить по тротуарам - при условии, что они не разгоняются быстрее 12 километров в час. Но это втрое выше скорости среднего пешехода, говорят в Союзе пешеходов и требуют не допустить самокаты на тротуарах.
Это неспроста - именно пешеходы считаются главной группой риска среди всех участников движения. По всей Германии в 2018 году жертвами ДТП стали 457 пешеходов (в России - 4710). Причем по количеству погибших пешеходов лидирует Берлин (19) - что, впрочем, на порядок ниже, чем в Москве (249).
"Некоторые тротуары в Берлине настолько переполнены, что на них возникают пробки из пешеходов", - указывает пресс-секретарь объединения Fuss e.V. Роланд Штимпель (Roland Stimpel). При этом, как ни парадоксально, самой большой опасности пешеходы подвергаются в, казалось бы, безобидной ситуации - при переходе перекрестков на зеленый сигнал светофора. Поворачивающие на этот же зеленый машины нередко не пропускают пешеходов - и наезжают на них.
Печальный опыт Барселоны
В своей кампании против допуска электросамокатов на тротуары Союз пешеходов Германии ссылался, в том числе, и на печальный испанский опыт. В Барселоне 90-летняя пенсионерка погибла от травм, полученных в результате падения на асфальта из-за наезда самоката (управлявшая им школьница смотрела в момент наезда на мобильный телефон). Этот несчастный случай заставил испанские власти запретить использование на тротуарах самокатов с электроприводом. В Германии, похоже, хотят исключить подобные ситуации в принципе.
Берлинские тротуары исторически были шире, рассказывает Роланд Штимпель. Но пространство для пешеходов постоянно сокращается - из-за парковочных мест и велодорожек. Пешеходов становится все больше, а места меньше, и поэтому перспектива появления на тротуарах электросамокатов была встречена в штыки.
Основанный в 1985 году Союз пешеходов Fuss e.V. видит своей целью защиту прав тех, кто предпочитает передвигаться по городу "на своих двоих". Организация распространяет информацию о том, куда жаловаться на неверно припаркованные автомобили и что делать, когда кто-то перегораживает тротуар - одним словом, помогает пешеходам отвоевать "жизненное пространство". Потому что пешеходам тоже нужно место, указывает Штимпель.
У большинства жителей Берлина машин нет
По его словам, перегруженность берлинских улиц автомобилями обманчива: "У большинства жителей Берлина машин нет. Но поскольку машин много и они занимают больше места, создается впечатление, что все ездят на машинах. Нам, пешеходам, надо, наверное, больше шуметь и требовать места для парковок - тогда политики начнут воспринимать нас всерьез".
Против самих самокатов с электроприводом Союз пешеходов не имеет никаких возражений - "если они заменят машины на проезжей части, то будет отлично", уточняет Штимпель. А вот на тротуарах они создадут лишнюю напряженность - детям и пожилым людям придется уворачиваться от быстрых самокатов.
В Германии есть правила на все случаи жизни, констатирует Штимпель, но, к счастью, пока нет законодательных предписаний по поводу того, как ходить по тротуарам, поскольку пешеходы справляются сами, глядя по сторонам и уступая дорогу друг другу.
Возможное появление на тротуарах транспортных средств в виде электросамокатов потребовало бы дополнительных правил поведения в общественных местах - но, к счастью, они не понадобятся. Поскольку министерство транспорта передумало, и тротуары останутся во власти пешеходов.
Ездить по тротуарам на велосипеде в Германии, кстати, тоже нельзя.
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