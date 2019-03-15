 Экс-шефу Volkswagen Винтеркорну предъявлено обвинение в мошенничестве | Экономические новости из Германии | DW | 15.04.2019

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Экономика

Экс-шефу Volkswagen Винтеркорну предъявлено обвинение в мошенничестве

Мошенничество - лишь один из пунктов обвинений, вменяемых Винтеркорну на фоне "дизельного скандала". Всего перед судом должны предстать пять членов бывшего руководства Volkswagen.

Мартин Винтеркорн

В связи с "дизельным скандалом" вокруг германского автоконцерна Volkswagen (VW) прокуратура Брауншвейга предъявила бывшему главе этого концерна Мартину Винтеркорну (Martin Winterkorn) целый ряд обвинений, в том числе в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. "Земельный суд Брауншвейга в пятницу получил текст обвинительного заключения и теперь рассмотрит вопрос о принятии дела к рассмотрению", - сообщил старший прокурор Клаус Цие (Klaus Ziehe) в интервью агентству dpa в понедельник, 15 апреля.

Контекст

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Цие назвал этот факт важным промежуточным шагом. В об щей сложности обвинения предъявлены пяти членам бывшего руководства VW по целому ряду эпизодов в рамках одного уголовного дела, сказал он, отметив, что речь идет о мошенничестве с особо отягчающими обстоятельствами, недобросовестной конкуренции, уклонении от уплаты налогов и подделке документов.

"Дизельный скандал"

Мартин Винтеркорн также обвиняется в злоупотреблении доверием, поскольку он незамедлительно не проинформировал власти ЕС и США о противоправном манипулировании программным обеспечением дизельных двигателей в целях снижения данных о выхлопе после 25 апреля 2014 года, когда стало известно об этих нарушениях.

Три с половиной года тому назад Volkswagen под давлением со стороны американских властей признал факт допущенных нарушений. "Дизельный скандал" уже обошелся немецкому автоконцерну в 29 млрд евро, главным образом, за счет выплаты штрафов и компенсаций в США.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 00:54

"Дизельгейт": VW заплатит властям США 4,3 млрд долларов (11.01.2017)

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