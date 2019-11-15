Экс-фигурант "дела реставраторов" просит убежище в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо, объявленный РФ в международный розыск по делу о хищении не менее 450 млн рублей в рамках строительства нового комплекса зданий музея "Государственный Эрмитаж", стал жертвой политического преследования. Уверенность в этом в интервью DW в пятницу, 15 ноября, выразил Владислав Мусияка, российский адвокат экс-чиновника, находящегося в Вене и попросившего власти Австрии предоставить ему политическое убежище. По словам Мусияки, Мазо хотели использовать для "давления на министра" культуры РФ Владимира Мединского, чтобы заставить того уйти "с этой должности".



Адвокат напомнил, что дело против его клиента "было возбуждено за несколько дней до переназначения" Мединского на своем посту в новом составе правительства, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года.

Владимир Мединский

Суд Вены отказался выдать Мазо Испании

Земельный суд Вены по уголовным делам 15 ноября отказал в выдаче Мазо властям Испании, подозревающим того в незаконной легализации денежных средств, выведенных из РФ. Неделей ранее, 8 ноября, россиянин был освобожден в Вене под залог в 25 тысяч евро. Ему запретили покидать Австрию на время процесса.

Как указал адвокат, суд Вены, в частности, обратил внимание на то, что особняк в Марбелье, стоимость которого, по оценкам испанской стороны, превышает 4 млн евро, был приобретен в 2015 году, "за полгода до того, как был заключен контракт" группой компаний "Роспан" Никиты Колесникова на строительство новых зданий "Эрмитажа".

Таким образом, уверен защитник, недвижимость в Испании была куплена Мазо еще до выделения финансирования на постройку новых музейных объектов.

"Суд в Вене счел, что испанцы ошиблись как минимум в датах", - резюмировал Мусияка.

Процесс по выдаче Мазо в РФ пока не назначен

Выдачи Мазо добивается и российская сторона. "Когда по факту будет рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Мазо с территории Австрийской Республики, я не знаю, потому что процесс еще не назначен", - подчеркнул защитник. Он пояснил, что судья в Вене ранее запросил дополнительные документы у российской стороны, свидетельствующие о виновности его клиента.

Юрист также рассказал, что испанские правоохранительные органы провели обыски в доме в Марбелье, где проживают бывшая жена и сын его подзащитного. "Полиция искала наличные. Со слов испанских адвокатов, ничего найдено не было", - подчеркнул он. Кроме того, "двое полицейских 14 ноября пришли на венскую квартиру Мазо", - добавил защитник.

Арестован в ходе совместной испано-австрийской операции

Экс-чиновник Минкульта РФ Борис Мазо был арестован 8 ноября в Вене в ходе совместной испано-австрийской полицейской операции под кодовым названием Hammer.

В соответствии с сообщением, распространенным пресс-службой Национальной полиции Испании, Мазо подозревается в отмывании не менее 4 млн евро путем приобретения коттеджа в Марбелье через подставную фирму. Деньги поступили в Испанию со швейцарского счета россиянина. Следователи полагают, что речь идет о средствах, похищенных чиновником из бюджета Минкульта РФ.

Одновременно в Марбелье были арестованы бывшая жена и сын чиновника, а также его испанский адвокат. На них заведено дело о соучастии в отмывании - на основании статьи 301 пункта 4 Уголовного кодекса Испании. Все трое отпущены до суда на свободу под обещание регулярно являться в полицию и не покидать пределы Испании.

Тайник с ценностями в марбельском доме Мазо

Полиция также распространила видео, в котором показано вскрытие в марбельском доме Мазо тайника с ценностями. Суд наложил арест на коттедж чиновника, автомобиль, оцениваемый в 100 тысяч евро, ювелирные изделия и банковский счет, на котором имелось 160 тысяч евро.

В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, напоминает "Интерфакс".

Бывший фигурант "дела реставраторов"

Российское следствие считает, что Мазо, Пирумов и другие их соучастники легализовали порядка 800 млн рублей, предназначавшихся для выполнения строительных работ в Эрмитаже (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому "делу реставраторов" (о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов) и приговорен к реальному лишению свободы. Его, однако, освободили в зале суда, поскольку он отбыл срок в СИЗО.

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