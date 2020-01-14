Экс-сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Комиссия по помилованию Оренбургской области в четверг, 4 июня, отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании, поданное бывшим главой службы безопасности нефтяного концерна ЮКОС Алексеем Пичугиным. Пичугин, приговоренный к пожизненному лишению свободы, получил отказ уже в третий раз. Он находится в заключении 17 лет.

Дело Алексея Пичугина

В 2005 году Алексей Пичугин был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд объявил его виновным в организации убийства бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. Позднее против Пичугина возбудили второе уголовное дело, по которому экс-сотрудник ЮКОСа, отрицающий свою вину, получил пожизненный срок. Его обвинили в организации еще нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

В 2012 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал процесс против Пичугина несправедливым и присудил ему в качестве возмещения морального ущерба около 9500 евро. Однако через год президиум Верховного суда РФ отказался пересматривать приговор.

В июне 2017 года ЕСПЧ признал преследование Алексея Пичугина незаконным и единогласно постановил выплатить ему более 15 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство (пункты 1 и 2 статьи 6-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод). ЕСПЧ также пришел к выводу, что в деле Пичугина российские суды оценивали и признавали доказательства таким образом, что возник дисбаланс между защитой и обвинением.

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