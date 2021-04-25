Экс-президент Армении Кочарян создал блок для участия в парламентских выборах

В Ереване в воскресенье, 9 мая, был подписан договор о политическом сотрудничестве второго президента Армении Роберта Кочаряна с партиями "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения". Таким образом появился блок "Армения", который будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в стране.

Лидеры политического объединения представили свою программу на митинге на площади Свободы в центре Еревана, где собрались около 20 000 человек, передает корреспондент DW.

Митинг в Ереване в поддержку оппозиции

Кочарян пообещал оценить "нанесенный стране ущерб во всех сферах жизнедеятельности" и приступить к антикризисным мерам, чтобы остановить "деградацию безопасности и государственного управления, экономический коллапс, восстановить рейтинг и авторитет страны на международной арене". По его словам, первостепенной задачей станет создание тысяч новых рабочих мест ежегодно.

"Мы не будем давать пустых обещаний, но сделаем все, чтобы народ очень скоро почувствовал результаты нашей работы", - сказал политик.

Главный соперник Пашиняна в борьбе за пост премьера

Экс-президент назвал нынешние власти "символом поражения" Армении, обвинил их в некомпетентности при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и в разрушении экономики страны. "Фактически, при этих властях возросла только бедность и увеличилось количество кладбищ, и именно это является итогом правления нынешних властей за три года", - заявил Кочарян.

Оппозиционный блок "Армения", по мнению армянских аналитиков, станет главным конкурентом партии исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на внеочередных выборах в парламент, которые состоятся 20 июня. Барьер могут преодолеть еще две-три политические силы, но диктовать условия во время выборов нового премьера и формирования нового правительства, скорее всего, будут именно эти радикально противоположные силы, считают обозреватели.

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