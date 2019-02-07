 Экс-начальник охраны партии Макрона заподозрен в работе на олигарха из РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.02.2019

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Европа

Экс-начальник охраны партии Макрона заподозрен в работе на олигарха из РФ

Венсан Краз заключил с олигархом из РФ Искандером Махмудовым договор на оказание охранных услуг, пишет портал Mediapart. За охрану недвижимости олигарха в Монако бывший жандарм получил почти 300 тысяч евро.

Венсан Краз

Венсан Краз

Во Франции начато расследование в отношении бывшего начальника охраны партии президента страны Эмманюэля Макрона "Республика на марше" Венсана Краза, заподозренного в работе на российского олигарха Искандера Махмудова. Эту информацию, обнародованную интернет-порталом Mediapart, подтвердила агентству AFP в четверг, 7 февраля, французская прокуратура.

По данным Mediapart, принадлежащая Кразу компания Mars заключила с Махмудовым договор об оказании услуг в области безопасности. В частности, в июне прошлого года Краз получил от россиянина 294 тысячи евро за охрану недвижимости в Монако, принадлежащей олигарху и его родственникам.

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В переговорах о заключении контракта участвовал Александр Беналля, являвшийся в тот время советником Макрона по безопасности. В июле 2018 года Беналля и Краз были уволены и взяты под стражу после публикации в газете Le Monde видеозаписи с первомайской демонстрации в Париже, на которой оба наносят побои демонстрантам.


Махмудов фигурировал в деле о "русской мафии"в Испании

Имя олигарха фигурировало в документах испанской прокуратуры по делу о "русской мафии". По версии следствия, санкт-петербургский предприниматель Геннадий Петров и его ближайшее окружение с конца 1990-х годов отмывали в Испании деньги, полученные в России преступным путем.

Судебный процесс завершился оправданием его второстепенных фигурантов. Девять россиян, которых обвинение называло ядром группировки, суда избежали. По данным прокуратуры, во время суда они находились в России, "вне досягаемости испанской юстиции". Обвинений Махмудову испанские следователи не предъявили.

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    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Как "грязные" деньги из РФ оказались в Германии и Швейцарии

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