 Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг присоединился к президентской гонке 2020 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.11.2019

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Мир

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг присоединился к президентской гонке 2020 года

Миллиардер Майкл Блумберг направил документы для регистрации в качестве кандидата от Демократической партии США на праймериз в Алабаме.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и флаг США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (фото из архива)

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в пятницу, 8 ноября, вошел в потенциальное число участников президентской гонки 2020 года от Демократической партии США. Официально он пока не заявил о своем выдвижении, но направил документы для регистрации в качестве кандидата на праймериз в штате Алабама незадолго до истечения крайнего срока подачи.

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На данный момент среди членов Демократической партии в президентской гонке участвуют 17 политиков, не считая Блумберга. В их числе - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио изначально заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства, однако в сентябре отказался от участия в гонке.

Трамп - в числе кандидатов от республиканцев

Действующий глава государства Дональд Трамп также намерен участвовать в борьбе за Белый дом. Помимо Трампа, на пост президента страны от Республиканской партии претендуют экс-губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд, бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и экс-конгрессмен Уильям Джозеф Уолш.

По словам представителя Майкла Блумберга, тот скептически отозвался о возможностях существующих кандидатов обойти Трампа. Изначально бывший мэр заявлял, что не собирается участвовать в выборах, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Майкл Блумберг в 2002 году заступил на пост мэра Нью-Йорка, а впоследствии дважды переизбирался. Он занимает девятую строчку в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

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    Автор: Илья Коваль


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