Экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии

Бывший глава французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, обвиняемый в Японии в финансовых махинациях, обрушился с критикой на японское правосудие. "Я больше не буду в заложниках у мошеннической судебной системы, в которой действует презумпция вины, распространена дискриминация, а основные права человека отвергают", - говорится в заявлении бывшего топ-менеджера, распространенном в ночь на вторник, 31 декабря.

Гон подтвердил, что находится в Ливане, однако не сообщил подробности своего прибытия в республику. "Я не сбежал от правосудия, а избежал неправосудия и политических гонений", - подчеркнул он, выразив готовность "свободно общаться со СМИ" с предстоящей недели.

Мужчина, внешне похожий на экс-главу Nissan, прибыл в бейрутский международный аэропорт на частном самолете под чужим именем, утверждает телерадиовещательная корпорация Японии NHK со ссылкой на неназванного собеседника. По данным японского министерства юстиции, у Токио и Бейрута не заключен договор об экстрадиции.

Первый арест Карлоса Гона

Карлос Гон спас Nissan от банкротства и основал франко-японский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В ноябре 2018 года его арестовали по обвинению в личном обогащении за счет средств Nissan. В январе 2019 года прокуратура Японии предъявила Гону новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

Увольнение из Nissan и уход из Renault

Через несколько дней после ареста Nissan уволила Гона с поста главы административного совета компании. По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, топ-менеджер написал заявление об уходе и с должности главы Renault. Акционеры Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение исключить Гона из совета директоров компании.

Освобождение под залог и второй арест

В марте бывший глава альянса был освобожден из тюрьмы под залог с рядом жестких условий. Ожидается, что судебный процесс по его делу начнется в Японии в 2020 году. По версии прокуратуры в Токио, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане. Он мог использовать на личные нужды часть этих средств, считает сторона обвинения. Сам Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес и считает себя "жертвой заговора".

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