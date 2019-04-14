Экс-глава РИА "Новости-Украина" отверг в суде Киева обвинения в госизмене

На рассмотрении по существу уголовного дела по обвинению бывшего руководителя информагентства РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского Подольский районный суд Киева заслушал в понедельник, 15 апреля, почти половину 80-страничного обвинительного акта прокуратуры Автономной Республики Крым. Из него следует, что арестованный в мае минувшего года Вышинский сознательно помогал государственным СМИ России распространять тенденциозные статьи о событиях в Украине, "проводил подрывную деятельность" и помогал в "российской информационной войне против Украины".

Аргументы прокуратуры

С 2014 до 2018 года в должности фактического руководителя запрещенного в рамках антироссийских санкций в Украине интернет-ресурса РИА "Новости-Украина" Вышинский организовал публикацию около 72-х статей, содержащих ложную информацию о событиях в Украине, считает прокуратура. В них незаконная аннексия Крыма Москвой называлась "присоединением к России", отрицалась российская агрессия в Донбассе и провоцировался раскол между востоком и западом Украины. Сторона обвинения заявила также о статьях с призывами к сепаратистским действиям, разжиганию межэтнической розни и дискредитации украинской власти, которая называлась "профашистской".

В зачитанной части обвинения прокуроры отметили, что Вышинский непосредственно руководил филиалом российского информагентства РИА "Новости" в Украине, а также получил средства на это сначала через кипрскую компанию, а впоследствии, зарегистрировав новое юридическое лицо, посредством сербской фирму, конечным бенефициаром которой было российское федеральное госпредприятие "Россия сегодня". По словам украинских прокуроров, с 2014 по 2018 год на счета управляемых Вышинским структур через российский банк ВТБ поступили более 257 тысяч долларов США и свыше 2,134 миллиона тысяч евро.

Подсудимый и его защита все опровергают

По завершении судебного заседания Вышинский заявил, что прокуроры "врут на каждом шагу", и пообещал предоставить основательные опровержения обвинений, когда суд перейдет к исследованию аргументов защиты.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил журналистам, что считает своего подзащитного политическим заключенным, а обвинительный акт - внутренне противоречивым и полным недостоверной информации. В то же время адвокат уклонился от ответа за вопросы представителей СМИ о найденных при обыске у Вышинского пистолете, а также российских документах и наградах, в частности медали "За возвращение Крыма". Адвокат лишь отметил, что его пытаются отстранить от дела, потому что он "присутствовал во время этого обыска".

Следующее заседание Подольского райсуда по делу о госизмене Вышинского назначено на 25 апреля.

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