 Эксперт SWP: ″Это четкий сигнал, что Путин пока остается″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.03.2020

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Россия

Эксперт SWP: "Это четкий сигнал, что Путин пока остается"

Обнуление президентских сроков - наименее рискованный вариант решения "проблемы 2024 года", но немецкий специалист по России Янис Клуге не считает, что все уже окончательно решено.

Владимир Путин

Государственная Дума проголосовала 10 марта за внесение в Конституцию РФ поправок об обнулении президентских сроков. Это позволит Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства в 2024 и 2030 годах. Прокомментировать данное решение DW попросила специалиста по России Яниса Клуге (Janis Kluge), научного сотрудника берлинского Фонда науки и политики (SWP). Это - ведущий немецкий исследовательский центр, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент ФРГ, так и Евросоюз.

DW: Можно ли утверждать, что теперь, после неожиданного приезда Владимира Путина в Госдуму и внезапного принятия вслед за этим поправки об обнулении президентских сроков хозяин Кремля окончательно решил для себя "проблему 2024 года"?

Янис Клуге: Во всяком случае, создана опция, позволяющая Владимиру Путину в 2024 году вновь принять участие в президентских выборах. И это - наименее рискованный вариант остаться у власти из всех, что обсуждались в последние недели. Поэтому он особо привлекателен для Кремля. Но я по-прежнему не стал бы исключать и другие опции.

- Вы действительно считаете, что Путин может отказаться от переизбрания и представить преемника?

Эксперт по России SWP Янис Клуге

Эксперт по России SWP Янис Клуге

- Я просто призываю не исключать других вариантов. Да, теперь появился весьма вероятный сценарий развития событий и подан сигнал: Путин пока остается. Но неясно, останется ли он до 2036 года - или же перед 2024 годом, или после этой даты все же будет смена власти. Ведь решение ключевого вопроса о преемнике, о долгосрочной перспективе власти в России, только отложено, и российское руководство будет им заниматься. Поэтому я не советую считать, что все уже окончательно решено. Но вот сама дата 2024 год перестала теперь играть прежнюю важную роль.

- А не в этом ли состоял ключевой замысел конституционной реформы: внести большое число поправок, долго их обсуждать, а под конец вдруг взять и принять поправку об обнулении президентских сроков? 

- Моя гипотеза: еще в январе-феврале рассматривались различные опции, и на варианте обнуления президентских сроков остановились лишь в самое последнее время.  

- По какой причине?

- Допускаю, что Кремль, в частности, стало беспокоить недостаточное внимание населения к предстоящему в апреле голосованию. Теперь же оно превращается в референдум о Путине, оно персонализируется, связано с его именем, и это должно обеспечить высокую явку.

- Почему Владимир Путин так настаивает на том, чтобы поправку непременно рассмотрел Конституционный суд РФ

- Это нужно для большей легитимности. По речи Путина в Думе видно, какое большое значение он придает теме легитимности. С одной стороны, дополнительная инстанция в виде конституционного суда - всего лишь формальность. С другой стороны, эта процедура должна показать: принятое решение поддерживается всеми ветвями власти. А также самим народом, который придет на голосование. После всего этого, таков замысел, никто не сможет оспаривать легитимность варианта, позволяющего Путину остаться у власти.   

Смотрите также:

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

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    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

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    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

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    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:34

Как Россия готовится к изменению Конституции

Контекст

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

В десятках российских городов 29 февраля 2020 года прошли акции, посвященные пятой годовщине со дня гибели одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. (29.02.2020)  

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Поправки в Конституции, и Причем здесь дядя Федор из Простоквашино (13.02.2020)  

Изменение конституции: оппоненты Путина критикуют спешку (24.01.2020)  

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