Эксперт SWP: "Это четкий сигнал, что Путин пока остается"

Государственная Дума проголосовала 10 марта за внесение в Конституцию РФ поправок об обнулении президентских сроков. Это позволит Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства в 2024 и 2030 годах. Прокомментировать данное решение DW попросила специалиста по России Яниса Клуге (Janis Kluge), научного сотрудника берлинского Фонда науки и политики (SWP). Это - ведущий немецкий исследовательский центр, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент ФРГ, так и Евросоюз.

DW: Можно ли утверждать, что теперь, после неожиданного приезда Владимира Путина в Госдуму и внезапного принятия вслед за этим поправки об обнулении президентских сроков хозяин Кремля окончательно решил для себя "проблему 2024 года"?

Янис Клуге: Во всяком случае, создана опция, позволяющая Владимиру Путину в 2024 году вновь принять участие в президентских выборах. И это - наименее рискованный вариант остаться у власти из всех, что обсуждались в последние недели. Поэтому он особо привлекателен для Кремля. Но я по-прежнему не стал бы исключать и другие опции.

- Вы действительно считаете, что Путин может отказаться от переизбрания и представить преемника?

Эксперт по России SWP Янис Клуге

- Я просто призываю не исключать других вариантов. Да, теперь появился весьма вероятный сценарий развития событий и подан сигнал: Путин пока остается. Но неясно, останется ли он до 2036 года - или же перед 2024 годом, или после этой даты все же будет смена власти. Ведь решение ключевого вопроса о преемнике, о долгосрочной перспективе власти в России, только отложено, и российское руководство будет им заниматься. Поэтому я не советую считать, что все уже окончательно решено. Но вот сама дата 2024 год перестала теперь играть прежнюю важную роль.

- А не в этом ли состоял ключевой замысел конституционной реформы: внести большое число поправок, долго их обсуждать, а под конец вдруг взять и принять поправку об обнулении президентских сроков?

- Моя гипотеза: еще в январе-феврале рассматривались различные опции, и на варианте обнуления президентских сроков остановились лишь в самое последнее время.

- По какой причине?

- Допускаю, что Кремль, в частности, стало беспокоить недостаточное внимание населения к предстоящему в апреле голосованию. Теперь же оно превращается в референдум о Путине, оно персонализируется, связано с его именем, и это должно обеспечить высокую явку.

- Почему Владимир Путин так настаивает на том, чтобы поправку непременно рассмотрел Конституционный суд РФ?

- Это нужно для большей легитимности. По речи Путина в Думе видно, какое большое значение он придает теме легитимности. С одной стороны, дополнительная инстанция в виде конституционного суда - всего лишь формальность. С другой стороны, эта процедура должна показать: принятое решение поддерживается всеми ветвями власти. А также самим народом, который придет на голосование. После всего этого, таков замысел, никто не сможет оспаривать легитимность варианта, позволяющего Путину остаться у власти.

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