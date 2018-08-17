Эксперт Commerzbank: У России проблем с урожаем больше, чем у Евросоюза

Евгений Вайнберг (Eugen Weinberg) возглавляет во Франкфурте-на-Майне аналитическое управление по сырьевым рынкам Commerzbank, второго по величине кредитно-финансового института Германии.

Deutsche Welle: Этим летом в Европе необычайно долго царила экстремальная жара, что привело к засухе в целом ряде стран Евросоюза - крупнейшего в мире производителя пшеницы. Как это отразится на зерновом рынке?

Евгений Вайнберг: Это уже отразилось: с начала 2018 года цены на пшеницу выросли на 30 процентов и недавно достигли максимального значения за пять лет. Но дело тут вовсе не только в Евросоюзе. Небольшие проблемы с урожаем в этом году и у Америки. И очень большие - у России, особенно с качеством пшеницы.

- Однако СМИ рассказывают в основном про неурожай в ЕС.

Евгений Вайнберг

- Меня удивляет, что в российских СМИ это активно не обсуждается, но у России проблем с урожаем в этом году существенно больше, чем у Евросоюза. Потери по сравнению с прошлым годом могут составить порядка 20 миллионов тонн пшеницы. Это огромная цифра. В прошлом году Россия собрала 86 миллионов тонн пшеницы, но это был вообще очень хороший сельскохозяйственный год, а российский урожай зерновых оказался просто рекордным. Понятно, что в этом году ситуация должна была нормализоваться. Но то, что мы сейчас наблюдаем, это уже не нормализация, а серьезное падение.

- В чем причина?

- Причина все та же: урожайность упала из-за слишком жаркой, засушливой погоды. К тому же потом пошли дожди, испортившие часть злаков. От таких погодных условий пострадало и качество пшеницы.

- А какие потери ожидаются в Евросоюзе?

- Тоже большие: 10-11 миллионов тонн. Однако в некоторых странах, например, во Франции, которая является самым крупным экспортером пшеницы в ЕС, или на Иберийском полуострове урожай будет более или менее хорошим. Проблемы сейчас в основном у Германии, Румынии, Польши или Швеции. Так что в целом показатели Евросоюза окажутся хоть и низкими, но ничего драматического не произойдет. Никакого дефицита зерна не будет, в том числа из-за оставшихся больших запасов.

- Для России пшеница - главный экспортный сельскохозяйственный товар. Сократятся ли из-за плохого урожая российские поставки за рубеж?

- Российский экспорт пшеницы упадет не так сильно, наверное, приблизительно на 10 миллионов тонн, поскольку на внешний рынок направят и часть прошлогодних запасов. Тем не менее, за рубеж пойдет меньше, чем ожидалось еще в апреле этого года.

- Но ведь российские аграрии в условиях высоких мировых цен, да к тому же еще и снизившегося курса рубля, наверняка попытаются отправить на экспорт как можно больше пшеницы. Не подорожает ли из-за этого хлеб в России?

- Мировые цены на зерно имеют огромное значение для производителей, они важны для торговых компаний или хлебозаводов. Но на рядовых потребителях их колебания обычно особо не сказываются. Ведь в конечной цене хлебобулочных изделий доля стоимости собственно зерна совсем невелика, в некоторых случаях она даже меньше 5 процентов. К тому же не будем преувеличивать нынешний подъем цен. 30 процентов – это, конечно, много, но ведь на протяжении нескольких последних лет цены были очень низкими, их уровень оказался вблизи минимумов в этом десятилетии. В прошлом году за тонну пшеницы давали 150-160 евро, сейчас она стоит более 200 евро. А в 2010-2012 годах, когда из-за неурожаев в разных странах и пожаров в России на рынке возникла реальная нехватка зерна, котировки достигали 250-260 евро!

- Получается, что жителям России или Германии из-за нынешней засухи можно не опасаться резкого удорожания продуктов питания?

- На жителях Западной Европы произошедший рост биржевых цен на пшеницу вряд ли как-то скажется. Правда, удорожание зерна обычно ведет к удорожанию производства мяса, но на покупательной способности населения и темпах инфляции это, тем не менее, особо не отразится. В Восточной Европе и в России в силу иного состава потребительской корзины влияние на инфляцию окажется более заметным, однако и здесь ничего страшного я не ожидаю. Бывали годы и похуже! Но если подобные засушливые годы будут повторяться все чаще и чаще, то цены на зерно либо закрепятся на более высоком, чем в прошлом, уровне, либо даже продолжат свой рост.

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