Эксперты не могут объяснить выявленный статистикой рост доходов россиян

Экономисты обнаружили подозрительные несоответствия в оценке Росстата о росте реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года на 3 процента в годовом выражении. Об этом в ночь на среду, 23 октября, сообщает агентство РБК. По словам опрошенных экспертов, рост доходов не соответствует ни одному другому экономическому показателю.

"Объяснить рост реальных доходов смежным ростом других макроэкономических показателей - ростом ВВП, ростом розничного товарооборота, высокой экономической активностью - нельзя. Никакого рывка в экономике не произошло", - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования Татьяна Малева

"Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение. Конечно, здесь нет железобетонной связи, но корреляция должна быть", - считает директор Института стратегического анализа Фонда борьбы с коррупцией Игорь Николаев.

Доходы россиян падали четыре года подряд, начиная с 2014 года, отмечает РБК. Скачок на 3 процента стал самым сильным квартальным ростом за последние пять лет. Объяснению этому феномену не видит и экс-глава Росстата Александр Суринов. Он признал, что ведомство пользуется несовершенной методикой. "Я противник методики, которая используется много лет, - в ее основе баланс денежных доходов и расходов", - заявил он.

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