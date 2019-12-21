Эксперты в Киеве и Москве: Соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" предотвратило новую газовую войну

Украинские и российские эксперты приветствовали соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза". По мнению наблюдателей, от него пострадали не компании, а политики, которые пытались сделать из "Газпрома" политическое оружие.
Украинские и российские эксперты приветствовали достигнутую 21 декабря в Минске договоренность об урегулировании взаимных претензий Москвы и Киева по газовому сотрудничеству, согласно которой Украине до конца текущего года будет выплачено 2,9 млрд долларов с учетом пени.
"Договоренности в Минске предотвращают новую газовую войну и их можно только приветствовать, - сказал в интервью DW председатель киевского Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. По его мнению, ежегодная транспортировка 40 млрд кубометров российского газа для украинской газотранспортной системы (ГТС) является технологическим порогом. - Если будет меньше, мы не сможем ее эксплуатировать".
Однако киевский аналитик ожидает, что транзит может быть значительно больше, поскольку США заблокировали строительство обходного российского газопровода "Северный поток-2" в Германию и Россия будет вынуждена прокачивать газ через украинскую территорию.
"У России никуда не делось желание обнулить украинский транзитный статус. Но в ближайшие пять лет этого добиться не удалось и это можно считать победой", - убежден Дяченко. Он добавил, что эта победа стала возможной благодаря последовательной позиции Европейской комиссии и таких государств Евросоюза, как Германия, которые в отличие от предыдущих российско-украинских газовых войн, на этот раз стали на сторону Украины.
Невыгодный обмен и вмешательство политиков
Гораздо более скептически оценивает подписанный в Минске протокол президент киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Главным недостатком этого документа он считает тот факт, что Москве удалось обеспечить "политический каркас" газовых отношений между коммерческими компаниями двух стран. "Именно эти переговоры на правительственном уровне в Берлине и в Минске, нынешние встречи в Вене стали политическим вмешательством в успешный переговорный процесс бизнес-структур, где Украина имела более прочные позиции, чем "Газпром". Это привело к тому, что мы получили меньше, чем могли получить ", - утверждает эксперт.
По его оценкам, транспортировка российского газа в ЕС в объеме 40 млрд кубометров в год может оказаться неприбыльной для украинской ГТС. Гарантии прокачки этого минимального объема и намерения продолжить транзит еще на 10 лет пока выглядят призрачными, а отказ "Нафтогаза Украины" от одного из исков против "Газпрома" на более чем 12 млрд долларов невыгоден Украине, поскольку этот иск имел хорошие перспективы на удовлетворение Стокгольмским арбитражем. "То, что мы получим взамен, не выглядит эквивалентной компенсацией. Россия явно планирует за предстоящие пять лет добиться достройки "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока" с тем, чтобы отказаться от транзита через Украину вообще", - считает Михаил Гончар.
Подписание соглашения о транзите было неизбежно
Между тем опрошенные DW российские специалисты уверены, что подписание подобного соглашения было неизбежно. По их словам, новый договор был необходим несмотря на то, что руководство "Газпрома" неоднократно заявляло о возможности выполнять обязательства перед Европой без транзита через Украину.
"Да, время от времени из самых высоких уст проскакивали такие утверждения. (Так, летом 2015 года тогдашний глава "Газпром экспорта" Александр Медведев говорил, что после 2019 года "контракт с Украиной не будет продлен, даже если Солнце поменяется с Луной местами". - Ред.). Но это фигура речи. Даже при самой высокой загрузке "Северного потока-2" и "Турецкого потока" поставки через Украину России нужны", - заявил DW начальник аналитического отдела инвесткомпании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.
"Если вычесть из гипотетических 200 млрд объема поставок "Газпрома" на западный рынок мощности "Северного потока-1" и "Северного потока-2", это минус 110 млрд, по "Турецкому потоку" может быть поставлено 15 млрд, а вопрос о второй его нитке пока не решен, то есть остаются объемы, которые надо поставлять через Украину", - отмечает Подлевских, подчеркивая, что "потребности Европы в газе будут по всем прогнозам расти".
Объемы транзитных поставок, о которых договорились "Нафтогаз" и "Газпром", - 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд в 2021-2024 годы - комфортны для обеих сторон, считают эксперты, причем не исключено, что озвученные цифры еще будут обсуждаться в сторону увеличения.
Для Украины условия более выгодные, но в целом в выигрыше все, кроме Кремля
С экономической точки зрения в выигрыше оказались все - и "Нафтогаз Украины", и европейские покупатели, и "Газпром", которому за 10 дней до Нового года удалось нивелировать риск перекрытия вентиля, что привело бы к имиджевым потерям. "Особенно это важно сейчас, когда на подходе увеличение газовых поставок в Европу из США и с Ближнего Востока. Лишний раз подмочить репутацию в этих условиях было бы для "Газпрома" не здорово", - считает Николай Подлевских.
За это, по его мнению, можно потерпеть и неприятность, связанную с необходимостью выполнить решение Стокгольмского арбитража, отказавшись от апелляции, и выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 2,9 млрд долларов до конца 2019 года (за недопоставки в рамках контракта), а также согласиться на урегулирование всех взаимных претензий. Напомним, что президент РФ Владимир Путин называл решение Стокгольмского арбитража политическим и говорил о том, что Украина также должна России 3 млрд долларов по еврооблигациям, выкупленным в 2013 году на средства Фонда национального благосостояния.
"Газпром" был готов к выполнению решения суда. Это поражение не для него, а для тех, кто намеревался сопротивляться этому решению, то есть для президента Путина. Он психологически не готов был согласиться с этим решением и рассматривал это как поражение России. Но пришлось согласиться", - заявил DW партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его мнению, в целом условия транзитного договора говорят о том, что переговорные позиции Украины были сильнее, однако и для "Газпрома" плюс состоит в том, что "он снова получил рынок, на который будет отправлять газ". "Отношения между хозяйствующими субъектами не пострадали. Пострадали политики, которые пытались сделать из "Газпрома" политическое оружие", - считает Крутихин.
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