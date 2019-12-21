Эксперты в Киеве и Москве: Соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" предотвратило новую газовую войну

Украинские и российские эксперты приветствовали достигнутую 21 декабря в Минске договоренность об урегулировании взаимных претензий Москвы и Киева по газовому сотрудничеству, согласно которой Украине до конца текущего года будет выплачено 2,9 млрд долларов с учетом пени.

"Договоренности в Минске предотвращают новую газовую войну и их можно только приветствовать, - сказал в интервью DW председатель киевского Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. По его мнению, ежегодная транспортировка 40 млрд кубометров российского газа для украинской газотранспортной системы (ГТС) является технологическим порогом. - Если будет меньше, мы не сможем ее эксплуатировать".

Однако киевский аналитик ожидает, что транзит может быть значительно больше, поскольку США заблокировали строительство обходного российского газопровода "Северный поток-2" в Германию и Россия будет вынуждена прокачивать газ через украинскую территорию.

"У России никуда не делось желание обнулить украинский транзитный статус. Но в ближайшие пять лет этого добиться не удалось и это можно считать победой", - убежден Дяченко. Он добавил, что эта победа стала возможной благодаря последовательной позиции Европейской комиссии и таких государств Евросоюза, как Германия, которые в отличие от предыдущих российско-украинских газовых войн, на этот раз стали на сторону Украины.

Невыгодный обмен и вмешательство политиков

Гораздо более скептически оценивает подписанный в Минске протокол президент киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Главным недостатком этого документа он считает тот факт, что Москве удалось обеспечить "политический каркас" газовых отношений между коммерческими компаниями двух стран. "Именно эти переговоры на правительственном уровне в Берлине и в Минске, нынешние встречи в Вене стали политическим вмешательством в успешный переговорный процесс бизнес-структур, где Украина имела более прочные позиции, чем "Газпром". Это привело к тому, что мы получили меньше, чем могли получить ", - утверждает эксперт.

Михаил Гончар

По его оценкам, транспортировка российского газа в ЕС в объеме 40 млрд кубометров в год может оказаться неприбыльной для украинской ГТС. Гарантии прокачки этого минимального объема и намерения продолжить транзит еще на 10 лет пока выглядят призрачными, а отказ "Нафтогаза Украины" от одного из исков против "Газпрома" на более чем 12 млрд долларов невыгоден Украине, поскольку этот иск имел хорошие перспективы на удовлетворение Стокгольмским арбитражем. "То, что мы получим взамен, не выглядит эквивалентной компенсацией. Россия явно планирует за предстоящие пять лет добиться достройки "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока" с тем, чтобы отказаться от транзита через Украину вообще", - считает Михаил Гончар.

Подписание соглашения о транзите было неизбежно

Между тем опрошенные DW российские специалисты уверены, что подписание подобного соглашения было неизбежно. По их словам, новый договор был необходим несмотря на то, что руководство "Газпрома" неоднократно заявляло о возможности выполнять обязательства перед Европой без транзита через Украину.

"Да, время от времени из самых высоких уст проскакивали такие утверждения. (Так, летом 2015 года тогдашний глава "Газпром экспорта" Александр Медведев говорил, что после 2019 года "контракт с Украиной не будет продлен, даже если Солнце поменяется с Луной местами". - Ред.). Но это фигура речи. Даже при самой высокой загрузке "Северного потока-2" и "Турецкого потока" поставки через Украину России нужны", - заявил DW начальник аналитического отдела инвесткомпании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

"Если вычесть из гипотетических 200 млрд объема поставок "Газпрома" на западный рынок мощности "Северного потока-1" и "Северного потока-2", это минус 110 млрд, по "Турецкому потоку" может быть поставлено 15 млрд, а вопрос о второй его нитке пока не решен, то есть остаются объемы, которые надо поставлять через Украину", - отмечает Подлевских, подчеркивая, что "потребности Европы в газе будут по всем прогнозам расти".

Объемы транзитных поставок, о которых договорились "Нафтогаз" и "Газпром", - 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд в 2021-2024 годы - комфортны для обеих сторон, считают эксперты, причем не исключено, что озвученные цифры еще будут обсуждаться в сторону увеличения.

Для Украины условия более выгодные, но в целом в выигрыше все, кроме Кремля

С экономической точки зрения в выигрыше оказались все - и "Нафтогаз Украины", и европейские покупатели, и "Газпром", которому за 10 дней до Нового года удалось нивелировать риск перекрытия вентиля, что привело бы к имиджевым потерям. "Особенно это важно сейчас, когда на подходе увеличение газовых поставок в Европу из США и с Ближнего Востока. Лишний раз подмочить репутацию в этих условиях было бы для "Газпрома" не здорово", - считает Николай Подлевских.

За это, по его мнению, можно потерпеть и неприятность, связанную с необходимостью выполнить решение Стокгольмского арбитража, отказавшись от апелляции, и выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 2,9 млрд долларов до конца 2019 года (за недопоставки в рамках контракта), а также согласиться на урегулирование всех взаимных претензий. Напомним, что президент РФ Владимир Путин называл решение Стокгольмского арбитража политическим и говорил о том, что Украина также должна России 3 млрд долларов по еврооблигациям, выкупленным в 2013 году на средства Фонда национального благосостояния.

"Газпром" был готов к выполнению решения суда. Это поражение не для него, а для тех, кто намеревался сопротивляться этому решению, то есть для президента Путина. Он психологически не готов был согласиться с этим решением и рассматривал это как поражение России. Но пришлось согласиться", - заявил DW партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его мнению, в целом условия транзитного договора говорят о том, что переговорные позиции Украины были сильнее, однако и для "Газпрома" плюс состоит в том, что "он снова получил рынок, на который будет отправлять газ". "Отношения между хозяйствующими субъектами не пострадали. Пострадали политики, которые пытались сделать из "Газпрома" политическое оружие", - считает Крутихин.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

