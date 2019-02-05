 Экономические обещания Медведева, или Деньги будут? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Экономические обещания Медведева, или Деньги будут?

Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.

Дмитрий Медведев с планом вхождения в топ-5 экономик мира по ВВП - карикатура Сергея Елкина

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Регионы России

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Год отставок

    За последний год в России сменилось более 20 губернаторов (см. выделенные на карте цветом регионы). Политологи связывают это с предстоящими выборами - новые кадры, назначенные в Кремле, должны обеспечить явку избирателей.

  • Долги регионов госбюджету РФ

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Все в долгах

    Другая причина кадровых перемен - сильно разросшийся за последние десять лет региональный долг бюджету страны. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, задача новых губернаторов - "показать, на что способна экономика субъектов с новым менеджментом".

  • Коррупция в регионах

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Борьба с коррупцией

    "Неэффективное управление породило долги и в некоторых случаях даже растраты...Есть элементы хищения бюджетных средств и в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами", - считает председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. По данным МВД России, начиная с 2012 года средний размер взятки в РФ вырос в 5,4 раза - с 60 тысяч рублей до 328 тысяч рублей.

  • Уровень безработицы в регионах РФ

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Безработный Кавказ

    Уровень безработицы в регионах, особенно на Северном Кавказе, растет второй месяц подряд. По данным на 22 ноября 2017 года, в России насчитывается 719,4 тысяч безработных. Это усугубляется падением реальных доходов населения. По сравнению с началом года, в октябре 2017 года они снизились на 1,3 процента.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:33

Как немецкие компании оценивают работу в России

Контекст

Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад?

Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии. (06.04.2019)  

Комментарий: Путин, космонавт Леонов и судьба инвестора в России

Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт (16.02.2019)  

Как решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти повлияет на экономику России

После напряженных переговоров страны-производители нефти договорились о снижении объемов ее добычи. Что это значит для России, выясняла DW. (10.12.2018)  

Прощай, Россия! Украинская экономика переориентировалась на ЕС

Товарооборот между Украиной и ЕС растет на фоне напряженных отношений с РФ. Немецкие инвесторы хвалят реформаторов в Киеве, но бума инвестиций в условиях необъявленной войны ждать не приходится. (30.11.2018)  

4 года продэмбарго: оправдала ли себя российская политика контрсанкций?

Продуктовые контрсанкции помогли импортозамещению в России, однако в целом плохо сказались на экономике страны, считают эксперты. Кроме того, санкции негативно повлияли на качество продуктов. (07.08.2018)  

Языком цифр: что происходит в российских регионах?

Российские регионы близки к дефолту, говорится в новом докладе международного рейтингового агентства S&P. О социально-экономической ситуации в субъектах РФ - в инфографике DW. (01.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкие компании оценивают работу в России  

Малый бизнес в России развивается вопреки эмбарго и бюрократии (28.06.2017)  

Гайдаровский форум: дно кризиса в России пройдено? (12.01.2017)  

Также по теме

Karikatur | Sergey Elkin | Statistisches Amt Russland

Экономическое чудо, или Секрет роста ВВП России 05.02.2019

Росстат отчитался о рекордном за последние шесть лет росте ВВП России - на 2,3 процента за 2018 год. Экономисты усомнились в цифрах ведомства. Карикатурист Сергей Елкин - о методике подсчета.

Karikatur Sergey Elkin Milliardäre in Russland

Российская экономика в одной картинке 19.04.2018

По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.

Реклама

Самые читаемые сегодня

День Победы в побежденной стране: как отмечают 9 мая в Германии  

В Германии открылся первый электрический автобан  

Что известно и что скрывают про грязную нефть в "Дружбе"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно