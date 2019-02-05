Экономические обещания Медведева, или Деньги будут?

Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.
Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии. (06.04.2019)
Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт (16.02.2019)
После напряженных переговоров страны-производители нефти договорились о снижении объемов ее добычи. Что это значит для России, выясняла DW. (10.12.2018)
Товарооборот между Украиной и ЕС растет на фоне напряженных отношений с РФ. Немецкие инвесторы хвалят реформаторов в Киеве, но бума инвестиций в условиях необъявленной войны ждать не приходится. (30.11.2018)