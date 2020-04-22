Экономисты увидели в "5 шагах" Навального и достоинства, и недостатки

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный запустил кампанию "5 шагов для России". Он предложил из-за последствий пандемии коронавируса напрямую оказать помощь и гражданам, и бизнесу, используя средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Есть ли в этом предложении смысл и на какую аудиторию рассчитаны призывы оппозиционера, DW объяснили экономисты, политологи и социологи.

"Такие деньги есть"

За три неполных дня петиция Навального, в которой перечислены меры для поддержки населения и бизнеса в период пандемии коронавируса, на трех площадках уже собрала свыше полумиллиона подписей. Основатель ФБК и его сторонники призывают выполнить программу из пяти пунктов. Среди них - единовременные выплаты всем совершеннолетним гражданам России в апреле по 20 тысяч рублей (детям - 10 тысяч рублей), отмена оплаты ЖКХ на период карантина, предоставление 2 трлн рублей малому и среднему бизнесу и отмена на год всех налогов для малого бизнеса (кроме налога на доходы физических лиц).

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Деньги на это Навальный предлагает взять из ФНБ России. На начало апреля 2020 года его размер составлял более 11 триллионов рублей. И эти средства действительно можно и нужно направить на поддержку населения, соглашаются опрошенные DW эксперты.

"Это меры реалистичные, - уверен старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. - Такие деньги есть". По его словам, правительство РФ пообещало выплатить пособие по безработице всем, кто потеряет работу, и оценило эти выплаты в 80 млрд рублей. Если распространить эту меру на все трудоспособное населения, то получится сумма в районе триллиона рублей на один месяц.

Почему равные выплаты всем россиянам - странное решение

Нынешние суммы, которое государство тратит на поддержку граждан, "совершенно смешные", а меры по спасению бизнеса - бессмысленные, считает глава группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group Андрей Мовчан. "Зачем снижать вдвое налоги бизнесу, если он не может платить зарплату? Человек, который это придумал, не имел отношения с бизнесом в реальности", - возмущается он.

Андрей Мовчан

Однако предложение Навального выплачивать всем равные суммы экономист находит очень плохим. "Не нужно платить тем, кто богат и кто не потерял доход. Навальный забывает, что 38% у нас - бюджетники, и им в коронавирус зарплату платят, как и раньше", - поясняет Мовчан. По его словам, выплаты должны быть адресными, по онлайн-заявлениям, где человек мог бы указать свой доход и сумму, которую он потерял: "И тогда действительно нуждающиеся получат не по 20 тысяч, а хотя бы 60% от своего привычного дохода. Это значительно лучше поддержит спрос".

Главное, о чем не говорится в "5 шагах", продолжает Мовчан, это конкретные детали - как именно и через какую систему бизнес получит деньги: "Навальный не пытается решить проблему. Он не говорит как, он называет суммы. А чиновники в этом смысле находятся по другую сторону реальности - они предлагают конкретные меры, которые, увы, не имеют никакого отношения к помощи".

Какую аудиторию хочет привлечь Навальный?

По сравнению с предыдущей активностью Навального во время пандемии (поддержка медиков, в частности через профсоюз "Альянс врачей") нынешняя инициатива выглядит как заметная попытка расширить свою тематику и круг людей, которые ему могут симпатизировать, считает эксперт Комитета гражданских инициатив, социолог Алексей Титков. "Понятно, что медикам сейчас сочувствуют, но их доля среди избирателей все же небольшая", - констатирует Титков.

Алексей Титков

Он полагает, что Навальный рассчитывает на симпатии представителей малого бизнеса и относительно зажиточного среднего класса, у которых в нынешней ситуации может появиться больше вопросов к властям. Вдобавок новая кампания оппозиционера - это его способ вернуться в повестку своей привычной молодой аудитории после того, как он пропустил кампанию по борьбе с поправками в конституцию, добавляет социолог.

По сравнению с другими оппозиционными силами заявка основателя ФБК выглядит наиболее яркой, уверен политолог Александр Кынев: "Есть попытки что-то заявлять со стороны КПРФ, но они носят слишком идеологизированный характер. А в призывах Навального идеологии очень мало, но предложены конкретные шаги. В этом смысле он абсолютно точно попадает в ту повестку, которая есть в стране".

Кынев полагает, что по политическим причинам предложения Навального даже при собранных миллионах подписей приниматься властями не будут. Но в том или ином виде государству придется пойти на какие-то послабления. "Все же ухудшение социально-экономической ситуации и падение рейтингов станут аргументом для нынешней власти", - пояснил Кынев.

С ним согласен и Андрей Мовчан. По его словам, у властей отсутствует административная привычка к тому, чтобы кому-то помогать: "Отношение к людям строится не на максимизации полезности, а на том, будет социальное возмущение или нет. Власть рассуждает так: пока нет возмущения, мы ничего не сделаем. Если оно наступает, мы точечно решаем вопрос деньгами".

В свою очередь президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградов отметил, что инициатива Навального является удачной с точки зрения роста патерналистских запросов в обществе: "Автоматически усиления это не означает. Но тема более удачная, чем амнистия политзаключенных или конституционные поправки".

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