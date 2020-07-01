 Экоактивисты из РФ призвали бундестаг ускорить отказ от угля из России | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2020

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Россия

Экоактивисты из РФ призвали бундестаг ускорить отказ от угля из России

Рост добычи угля в России связан главным образом с ростом спроса в других странах, прежде всего, в Германии, заявила "Экозащита" в открытом письме бундестагу ФРГ.

Уголь из Кузбасса (фото из архива)

Уголь из Кузбасса (фото из архива)

Российская экологическая общественная организация "Экозащита" призвала Германию ускорить отказ от использования угля, в частности из РФ, в связи с изменением климата. В открытом письме депутатам бундестага ФРГ и его председателю Вольфгангу Шойбле (Wolfgang Schäuble), обнародованном 30 июня, экоактивисты подчеркивают, что рост добычи угля в РФ обусловлен лишь спросом в других странах, а большая часть экспортируемого угля из России поставляется в Западную Европу и, прежде всего, в Германию.

"Для немецких компаний российский уголь означает суперприбыли, но реальная цена для Кузбасса - это человеческие жизни", - заявил в обращении сопредседатель "Экозащиты" Владимир Сливяк. Организация напомнила, что "с 1990-х годов использование угля в России значительно снизилось и нет никаких предпосылок к его увеличению". При этом в государственном стратегическом планировании заложен рост добычи угля, что объясняется только спросом на этот вид энергоносителей за рубежом, отмечают экологи.

Кузбасс является крупнейшим источником угля для Германии

Авторы письма также указывают на то, что сжигание угля способствует процессу изменения климата, охватывающему все регионы планеты. Между тем крупнейшим источником угля для немецких электростанций является российский Кузбасс, а масштабная добыча угля в этом российском монорегионе "наносит непоправимый вред природе и здоровью людей и, прежде всего, женщинам и детям", отмечает "Экозащита".

В связи с этим организация призвала ФРГ как можно скорее "прекратить закупки угля из Кузбасса и ускорить отказ от угольной энергетики в Германии, у которой есть огромный позитивный опыт в развитии возобновляемой энергетики". Кроме того, в самом Кузбассе экологи предложили провести масштабную программу перепрофилирования рабочих мест и массовое развитие альтернативных производств.

В бундестаге 3 июля состоится голосование по законопроекту, предполагающему отказ от использования угля не позднее 2038 года. После этого документ поступит на рассмотрение бундесрата (представительства федеральных земель Германии).

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    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


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