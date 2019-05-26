Экзитполы: в Италии на выборах в Европарламент лидируют правопопулисты

Правопопулистская партия "Лига" под руководством главы МВД страны Маттео Сальвини, согласно экзитполам, претендует на 27-31 процент голосов на выборах в Европарламент в Италии. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные итальянской телекомпанией RAI.

Следом идет оппозиционная левоцентристская Демократическая партия, которая может набрать 21-25 процентов. Левопопулистское Движение "5 звезд", формирующее в Италии правящую коалицию с "Лигой", вероятно, займет третье место с 18,5-22,5 процентами голосов.

Места в Европарламенте от Италии предположительно достанутся также партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", у которой 8-12 процентов и национал-консервативной партии "Братья Италии" с 5-7 процентами.

У Италии 73 евродепутата из 751

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах-членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. Италию в парламенте ЕС представляют 73 депутата.

По информации официального представителя Европарламента, явка на этих выборах оказалась самой большой за последние 20 лет. Согласно предварительным сведениям, она составила 51-52 процента в 28 странах-членах ЕС.

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