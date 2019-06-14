Эй, не стойте слишком близко - Мы гепарды, а не киски! (фото)

Кронберг • Эти маленькие гепарды - пятеро братьев и одна сестричка - родились в гессенском Кронберге в конце июня и сейчас были впервые представлены общественности под бдительным присмотром заботливой родительницы - четырехлетней Ямари.
Зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo.
Зоопарк финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Берлин
Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. Число посетителей - около трех миллионов ежегодно.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Штутгарт
Зоологическо-ботанический сад "Вильгельма" (Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten) находится в штутгартском районе Бад-Канштатт. 2,4 миллиона посетителей в год. Расположен на территории бывшего дворцово-паркового комплекса, главное здание которого было завершено в 1846 году к свадьбе кронпринца Вюртембергского Карла и дочери российского царя Ольги Николаевны.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Лейпциг
Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. Этот тропический павильон "Гондвана" (Gondwanaland) открыли в 2011 году.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Кельн
Кельнский зоопарк (Kölner Zoo) работает не только днем, но иногда открывает свои двери ночью, предоставляя гостям уникальную возможность увидеть зверей в темное время суток. В 2010 году этот зоопарк отметил свой 150-летний юбилей. Предмет особой гордости - просторный "Парк для слонов" (Elefantenpark) площадью в два гектара. Около 1,7 миллиона посетителей ежегодно.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Гамбург
Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания. Около 1,65 миллиона посетителей ежегодно.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Ганновер
Такую фотосессию устроили летом 2014 года в Ганноверском зоопарке (Erlebnis-Zoo Hannover). Основанный в 1865 году, он входит в число старейших в Германии. После реализации новой концепции ZOO 2000 стоимостью почти в 55 миллионов евро число его посетителей утроилось до 1,6 миллиона в год, хотя билет для взрослых здесь - самый дорогой в Германии (25 евро).
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Мюнхен
"Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Нюрнберг
Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Берлин
В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельд (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Дуйсбург
Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Франкфурт-на-Майне
Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Гельзенкирхен
Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Карлсруэ
Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Мюнстер
Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Оснабрюк
Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Дрезден
Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Кронберг
Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Вупперталь
Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Аугсбург
Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.
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Самые посещаемые зоопарки Германии
Гейдельберг
Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар.
Автор: Максим Нелюбин
В мире животных - 2018
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В мире животных - 2018
Мыши счет любят
14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.
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В мире животных - 2018
"Поросячий рай"
19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.
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В мире животных - 2018
Сибирские гости Бранденбурга
24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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В мире животных - 2018
Тюлений беби-бум
30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.
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В мире животных - 2018
Гусиный марш
17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.
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В мире животных - 2018
Рыси осваивают новые территории
28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.
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В мире животных - 2018
Маленький вомбат
05.04.2018 • Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. Вомбаты - обитатели Австралии. Эти сумчатые животные похожи на маленьких медведей или очень крупных хомяков. Решайте сами.
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В мире животных - 2018
Чингисхан из немецкого замка
11.04.2018 • Белый верблюжонок Чингисхан, родившийся в конце марта, сразу стал любимцем публики. На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.
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В мире животных - 2018
Черепаший Мойдодыр
02.05.2018 • Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.
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В мире животных - 2018
Белоснежный олененок Мика
22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.
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В мире животных - 2018
Сурикат ищет ботинки
25.05.2018 • Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen). Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке в начале мая и уже скоро стал искать себе обувь на вырост.
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В мире животных - 2018
Пятеро аистят
07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.
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В мире животных - 2018
Бранденбургские скворцы
09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.
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В мире животных - 2018
Хомяков - на свободу!
20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.
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В мире животных - 2018
Первый год на новом месте
24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.
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В мире животных - 2018
"Пёсьи дни"
30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.
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В мире животных - 2018
Стриж-альбинос
16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.
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В мире животных - 2018
Самый быстрый мопс Берлина
17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".
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В мире животных - 2018
Ночь летучих мышей в Германии
24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.
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В мире животных - 2018
Трубкозуб Мемфис
28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.
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В мире животных - 2018
Луг с видом на собор
04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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В мире животных - 2018
Ушастые совы на Одере
08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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В мире животных - 2018
Любимец монашек
19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.
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В мире животных - 2018
Детский дом для тюленей
21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.
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В мире животных - 2018
Белый мишка
07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.
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В мире животных - 2018
Северные олени из Гарца
10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
Автор: Максим Нелюбин
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