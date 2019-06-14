Эй, не стойте слишком близко - Мы гепарды, а не киски! (фото)

Кронберг • Эти маленькие гепарды - пятеро братьев и одна сестричка - родились в гессенском Кронберге в конце июня и сейчас были впервые представлены общественности под бдительным присмотром заботливой родительницы - четырехлетней Ямари.

Зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo.

Зоопарк финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

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Самые посещаемые зоопарки Германии

Самые посещаемые зоопарки Германии Берлин Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. Число посетителей - около трех миллионов ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Штутгарт Зоологическо-ботанический сад "Вильгельма" (Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten) находится в штутгартском районе Бад-Канштатт. 2,4 миллиона посетителей в год. Расположен на территории бывшего дворцово-паркового комплекса, главное здание которого было завершено в 1846 году к свадьбе кронпринца Вюртембергского Карла и дочери российского царя Ольги Николаевны.

Самые посещаемые зоопарки Германии Лейпциг Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. Этот тропический павильон "Гондвана" (Gondwanaland) открыли в 2011 году.

Самые посещаемые зоопарки Германии Кельн Кельнский зоопарк (Kölner Zoo) работает не только днем, но иногда открывает свои двери ночью, предоставляя гостям уникальную возможность увидеть зверей в темное время суток. В 2010 году этот зоопарк отметил свой 150-летний юбилей. Предмет особой гордости - просторный "Парк для слонов" (Elefantenpark) площадью в два гектара. Около 1,7 миллиона посетителей ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Гамбург Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания. Около 1,65 миллиона посетителей ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Ганновер Такую фотосессию устроили летом 2014 года в Ганноверском зоопарке (Erlebnis-Zoo Hannover). Основанный в 1865 году, он входит в число старейших в Германии. После реализации новой концепции ZOO 2000 стоимостью почти в 55 миллионов евро число его посетителей утроилось до 1,6 миллиона в год, хотя билет для взрослых здесь - самый дорогой в Германии (25 евро).

Самые посещаемые зоопарки Германии Мюнхен "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Нюрнберг Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.

Самые посещаемые зоопарки Германии Берлин В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельд (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

Самые посещаемые зоопарки Германии Дуйсбург Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

Самые посещаемые зоопарки Германии Франкфурт-на-Майне Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

Самые посещаемые зоопарки Германии Гельзенкирхен Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.

Самые посещаемые зоопарки Германии Карлсруэ Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

Самые посещаемые зоопарки Германии Мюнстер Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

Самые посещаемые зоопарки Германии Оснабрюк Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.

Самые посещаемые зоопарки Германии Дрезден Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.

Самые посещаемые зоопарки Германии Кронберг Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

Самые посещаемые зоопарки Германии Вупперталь Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.

Самые посещаемые зоопарки Германии Аугсбург Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

Самые посещаемые зоопарки Германии Гейдельберг Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар. Автор: Максим Нелюбин



В мире животных - 2018



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В мире животных - 2018 Ушастые совы на Одере 08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

В мире животных - 2018 Любимец монашек 19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

В мире животных - 2018 Детский дом для тюленей 21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

В мире животных - 2018 Белый мишка 07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.

В мире животных - 2018 Северные олени из Гарца 10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии. Автор: Максим Нелюбин



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