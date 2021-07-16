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Эйфелева башня

Eiffel Tower and Champ de Mars. Many cars and tourists on the Jena bridge

Эйфелева башня снова открылась для туристов 16.07.2021

С 16 июля туристы снова могут подняться на Эйфелеву башню в Париже. Посетителям нужно соблюдать правила, действующие в связи с пандемией коронавируса.
21.08.2020, Niedersachsen, Wedemark: Modellbauer Albert Diekmann steht neben einem Nachbau vom Wasserturm in Lehrte in seinem Vorgarten im Ortsteil Abbensen. Diekmann hat bereits zahlreiche Sehenswürdigkeiten für seinen Garten nachgebaut, darunter auch den Eiffelturm und das Schloss Neuschwanstein. (zu dpa «Eiffelturm, Capitol und Neuschwanstein im Vorgarten» vom 29.08.2020) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

Нойшванштайн и Эйфелева башня - дело рук немецкого пенсионера (фото) 07.09.2020

78-летний Альберт Дикман из-под Ганновера за двадцать лет построил и установил перед своим домом дюжину таких моделей - от Капитолия до Биг-Бена, но одну мечту так и не осуществил.

Эйфелева башня: туристы вновь стали посещать главную достопримечательность Парижа (06.07.2020) 06.07.2020

Во Франции в конце прошлого месяца, после более чем трехмесячного перерыва, вновь открыли для посетителей Эйфелеву башню. Правда, в целях безопасности подниматься на нее приходится пешком.

Лукашенко винит Россию во вмешательстве и что думает Тихановская о Бабарико. DW Новости (25.06.2020) 25.06.2020

Президент Беларуси утверждает, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку вмешиваются извне - Россия и Польша. Кроме того, в сегодняшней передаче: интервью с женой критика Лукашенко блогера Сергея Тихановского Светланой. В частности, она рассказала DW о том, как она относится к еще одному популярному претенденту на президентский пост - Виктору Бабарико.
(From L) Paris Military Governor General Bruno Le Ray, Paris Police Prefect Didier Lallement, Paris Mayor Anne Hidalgo, French Armies Chief Staff General Francois Lecointre, Paris fire brigade commander General Jean-Claude Gallet attend a ceremony at the base of the Eiffel Tower in Paris on August 25, 2019, in memory of Paris firemen who climbed the monument in 1944 to hang a French flag on the day the city was liberated from Nazi occupation, as part of celebrations marking 75th anniversary of the liberation of the French capital. - As fighting was still ongoing a few hundred metres from the Eiffel Tower on August 25, 1944, a group of six Paris firemen climbed the 17,000 steps of the Paris landmark to take down the Nazi flag which had been hanging there for 1,500 days, and replace with the French colours. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP) (Photo credit should read ZAKARIA ABDELKAFI/AFP/Getty Images)

В Париже отметили 75-летие освобождения от немецкой оккупации 25.08.2019

В честь годовщины освобождения французской столицы в городе прошел парад с участием раритетной военной техники. Маршрут парада повторил путь, по которому продвигались первые освободители города.
05.02.2019 *** Yellow vest protestors (gilets jaunes) and union members march during a 'day of strike' called by France's CGT union in the southern French city of Marseille, on February 5, 2019. - The sign reads the richer they become they more numerous we will be. (Photo by GERARD JULIEN / AFP) (Photo credit should read GERARD JULIEN/AFP/Getty Images)

Во Франции на протесты профсоюзов вышли 300 тысяч человек 05.02.2019

На акциях по всей Франции профсоюзы, левая партия, студенты и антиглобалисты потребовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения.
09.06.2016+++++Views from Eiffel Tower of the Champ de Mars where the Euro 2016 Launch TV Show takes place, in Paris, France on June 9, 2016. (c) picture-alliance/abaca/R. Julien

Вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть на Эйфелеву башню 06.08.2017

Силы безопасности быстро задержали злоумышленника, никто не пострадал. Посетителям пришлось покинуть башню, подсвеченную в этот день в цвета парижской футбольной команды.

Со скоростью теннисного мяча - полет над Парижем на тарзанке 07.06.2017

В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно покататься на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время теннисного турнира.

Со скоростью теннисного мяча - полет над Парижем на тарзанке (06.06.2017) 06.06.2017

В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно пролететь на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время проведения теннисного турнира.

Эйфелева башня погасла в знак траура по жертвам теракта в Манчестере (24.05.2017) 24.05.2017

Выключать освещение на главной парижской достопримечательности в память о погибших во время террористических атак стало уже печальной традицией. Так было после терактов в Париже, Лондоне, Стокгольме, Санкт-Петербурге.
Ein zehn Meter hohes Modell des Eiffelturms steht am 03.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) an der Zufahrt zur Hohenzollernbrücke gegenüber des Doms. Der Turm soll für die Eishockey-WM werben, die ab dem 05.05.2017 in Paris und Köln stattfindet. Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Зачем Кельну Эйфелева башня? 04.05.2017

Такую уменьшенную копию знаменитой парижской достопримечательности сейчас можно увидеть на берегу Рейна в Кельне.

Траурное затемнение Эйфелевой башни 05.04.2017

На Эйфелевой башне погасили огни в знак солидарности с погибшими от теракта в Санкт-Петербурге.

Эйфелева башня погасла (15.12.2016) 15.12.2016

Франция отключила подсветку у Эйфелевой башни в знак поддержки жителей сирийского города Алеппо.
10.7.2016*** Garbage burns during clashes near the Paris fan zone at the Eiffel Tower during the Portugal v France EURO 2016 final soccer match, in Paris, France, July 10, 2016. French police fired tear gas to disperse dozens of people trying to enter the fan zone at the foot of the Eiffel Tower to watch the final of the Euro 2016 soccer tournament on Sunday evening, to prevent overcrowding. REUTERS/Stephane Mahe Copyright: Reuters/S. Mahe

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против фанатов 11.07.2016

Стычка началась после того, как полиция не пустила болельщиков в фан-зону. Всего после финала Евро-2016 полиция задержала около 40 человек.
6.6.2016 *** Workers during the final preparations of the UEFA Euro 2016 fan zone site next to the Eiffel Tower at the Champs de Mars, in Paris, on June 6, 2016.(Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto) Copyright: picture alliance/NurPhoto/M. Taamallah

У Эйфелевой башни открылась футбольная фан-зона к Евро-2016 09.06.2016

В Париже открылась большая фан-зона для публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. На территории 130 000 квадратных метров смогут наблюдать за играми до 92 000 болельщиков.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden!!!*** Rechte: Jean Jullien

Теракты в Париже: ответ художников (фото) 16.11.2015

Художники ответили на террор в Париже рисунками, один из которых, Эйфелева башня как символ пацифизма, уже приобрел глобальную известность.
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