Эйфелева башня

Лукашенко винит Россию во вмешательстве и что думает Тихановская о Бабарико. DW Новости (25.06.2020)

Президент Беларуси утверждает, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку вмешиваются извне - Россия и Польша. Кроме того, в сегодняшней передаче: интервью с женой критика Лукашенко блогера Сергея Тихановского Светланой. В частности, она рассказала DW о том, как она относится к еще одному популярному претенденту на президентский пост - Виктору Бабарико.