Эйфелева башня

Президент Беларуси утверждает, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку вмешиваются извне - Россия и Польша. Кроме того, в сегодняшней передаче: интервью с женой критика Лукашенко блогера Сергея Тихановского Светланой. В частности, она рассказала DW о том, как она относится к еще одному популярному претенденту на президентский пост - Виктору Бабарико.
Выключать освещение на главной парижской достопримечательности в память о погибших во время террористических атак стало уже печальной традицией. Так было после терактов в Париже, Лондоне, Стокгольме, Санкт-Петербурге.