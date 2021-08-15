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Эбола

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Эбола".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

FILE - In this Wednesday, May 30, 2018 file photo, a healthcare worker from the World Health Organization prepares vaccines to give to front line aid workers, in Mbandaka, Congo. The vaccine alliance GAVI has announced on Thursday, Dec. 5, 2019 it would invest $178 million to create a global stockpile of about 500,000 Ebola vaccines, in a move health officials say could help prevent future outbreaks from spiraling out of control. GAVI is a public-private partnership that includes the World Health Organization, UNICEF, the Bill & Melinda Gates Foundation and the World Bank, among others. (AP Photo/(AP Photo/Sam Mednick, file) |

В Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлено заражение лихорадкой Эбола 15.08.2021

Всемирная организация здравоохранения сообщила о заразившемся геморрагической лихорадкой Эбола пациенте в Кот-д'Ивуаре. Это первый случай в западноафриканской республике с 1994 года.
Medical workers prepare medicine at the Matanda Hospital in Butembo, where the first case of Ebola died, in the North Kivu province of Congo Thursday, Feb. 11, 2021. A second case and death of Ebola has been recorded in Congo's North Kivu province after a 60-year-old woman died Wednesday, according to officials. (AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro)

В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы 14.02.2021

Власти Гвинеи заявили об эпидемии Эболы после семи подтвержденных случаев инфицирования. Четыре пациента скончались. В ДР Конго также зарегистрированы три случая заражения опасным вирусом.
FILE PHOTO - U.S. Vice President Joe Biden (R) is joined by Ebola Response Coordinator Ron Klain (L) in the Eisenhower Executive Office Building on the White House complex in Washington, U.S. November 13, 2014. REUTERS/Larry Downing/File Picture

Байден назначит главой аппарата Белого дома своего бывшего советника Рона Клайна 12.11.2020

Рон Клайн ранее был советником Джо Байдена и координировал работу по борьбе с Эболой в Африке. Ожидается, что на новом посту Клайн займется сдерживанием пандемии коронавируса.
22.03.2020, Italien, Busto Arsizio: Kubanische Ärzte und Fachleute aus dem medizinischen Bereich lassen sich mit einem kubanischen Landesflaggen bei der Ankunft am Flughafen Malpensa fotografieren. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Почему кубинские врачи рискуют жизнью в Италии и других странах 05.04.2020

В охваченной коронавирусом Италии кубинских врачей, прибывших на помощь, считают героями. Правительство Кубы относится к ним как к основному источнику получения иностранной валюты.
CHANGCHUN, CHINA - JANUARY 15: (CHINA OUT) Waitresses veil their faces during serving customers on January 15, 2015 in Changchun, Jilin province of China. A restaurant in north China\ s Chuangchun asked their waitors to veil faces with red veils when serving customers. It was said that they veilled faces to prevent the saliva from spurting on dishes during they speaking with customers. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CFP461895468 Changchun China January 15 China out Waitresses Veil their Faces during Serving customers ON January 15 2015 in Changchun Jilin Province of China a Restaurant in North China S Chuangchun asked their to Veil Faces With Red When Serving customers IT what Said Thatcher They Faces to Prevent The from spurting ON Dishes during They Speaking With customers PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CFP461895468

Психолог о том, оправдан ли страх перед китайцами из-за коронавируса 09.02.2020

Китайские рестораны пустеют, на людей азиатской внешности смотрят с опаской. В интервью DW психолог Джошуа Тибор поделился наблюдениями за реакцией человека на незримые угрозы вроде инфекций.
24.01.2020, Hessen, Marburg: Virologe Sandro Halbe pipettiert in einem Forschungslabor des Instituts für Virologie der Philipps-Universität Marburg Zellkulturmedium. Das neuartige Coronavirus beschäftigt auch hessische Wissenschaftler. Die Virologen der Uni Marburg sind an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen den Lungen-Erreger beteiligt. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Когда и где появится вакцина против коронавируса? 07.02.2020

Ученые во всем мире работают над созданием вакцины против нового коронавируса. Если исследования окажутся успешными, ее выпуск начнется летом 2020 года. Пока что самым действенным способом борьбы остается карантин.
(160712) -- OTJIWARONGO, July 12, 2016 -- Some Democratic Republic of Congo (DRC) informal settlement residents queue to receive their vaccination shots against measles and rubella in Otjiwarongo, Namibia, July 11, 2016. The vaccination campaign for rubella and measles kicked off in Namibia on Monday targeting about 1.8 million people aged between nine months and 39 years.) NAMIBIA-OTJIWARONGO-VACCINATION CAMPAIGN Nampa PUBLICATIONxNOTxINxCHN 160712 Otjiwarongo July 12 2016 Some Democratic Republic of Congo DRC Informal Settlement Residents Queue to receive their vaccination Shots against measles and Rubella in Otjiwarongo Namibia July 11 2016 The vaccination Campaign for Rubella and measles kicked off in Namibia ON Monday targeting About 1 8 Million Celebrities Aged between Nine MONTHS and 39 Years Namibia Otjiwarongo vaccination Campaign Nampa PUBLICATIONxNOTxINxCHN

В Демократической Республике Конго от кори умерли уже более 6000 человек 08.01.2020

Число жертв эпидемии кори в ДРК втрое превышает число жертв эпидемии Эболы. Это самая масштабная вспышка кори во всем мире, констатирует Всемирная организация здравоохранения.

A health worker looks on as he wears protective gear to mix water and chlorine in Goma on July 31, 2019. - A second person has died of Ebola in the eastern DR Congo city of Goma, a major transport hub, the country's pointman for the epidemic told AFP on July 31, 2019. (Photo by PAMELA TULIZO / AFP) (Photo credit should read PAMELA TULIZO/AFP/Getty Images)

Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек 30.08.2019

Власти ДР Конго не могут остановить вспышку Эболы, которая началась год назад. В соседней Уганде также зафиксированы случаи заражения.
FILE PHOTO: A health worker wearing Ebola protection gear enters the Biosecure Emergency Care Unit (CUBE) at the ALIMA (The Alliance for International Medical Action) Ebola treatment centre in Beni, in the Democratic Republic of Congo, March 30, 2019. Picture taken March 30, 2019. REUTERS/Baz Ratner/File Photo

ВОЗ назвала вспышку Эболы в ДРК чрезвычайной ситуацией всемирного значения 18.07.2019

ВОЗ зафиксировала первый случай заражения вирусом Эболы в конголезской Гоме, откуда болезнь может распространиться на другие страны региона.

Wahlkampagne des Kandidaten Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi in Katana am 6.12.2018. Foto: Lydie Omanga

Посол ЕС покидает ДРК на фоне подготовки Киншасы к выборам президента 28.12.2018

Президент ДРК Жозеф Кабила в интервью DW выразил уверенность, что голосование состоится 30 декабря.

Handschellen © picture-alliance/chromorange/R. Tscherwitschke

В Якутии прикованный к батарее задержанный умер при прорыве трубы 31.10.2018

Мужчину приковали к батарее в здании сельской администрации. Он пытался освободиться и сорвал вентиль. Региональное управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Beide waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden. (Zu dpa Experte: «Keine präzise» Quelle für Gift im Fall Skripal) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Украина рассказала НАТО о разработке Россией биологического оружия 27.05.2018

По сведениям председателя украинской делегации в ПА НАТО, Москва вернулась к советским разработкам сочетания вируса Эбола со штаммами оспы.
28.11.2015 ***** Bildunterschrift:Medical workers present Noubia (C), the last known patient to contract Ebola in Guinea, during her release from a Doctors Without Borders treatment center in Conakry on November 28, 2015. The 34-day-old baby, officially declared treated on November 16, was presented by personal from the treatment center, with applause, during an emotional ceremony, in the presence of her family. / AFP / CELLOU BINANI (Photo credit should read CELLOU BINANI/AFP/Getty Images) @ Getty Images/AFP/C. Binani

ВОЗ объявила Западную Африку регионом, свободным от Эболы 14.01.2016

Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что эпидемия Эболы пока остановлена. Эксперты, однако, полагают, что в ближайшие годы следует ожидать новой вспышки смертоносного заболевания.
CONAKRY, GUINEA - SEPTEMBER 13: A member of a volunteer medical team wears protective glasses before burying the body of an Ebola victim died due to the Ebola virus, in the capital Conakry, Guinea on September 13, 2014. Mamadou Cellou Diallo / Anadolu Agency

ВОЗ: В Западной Африке прекратилась эпидемия Эболы 29.12.2015

Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении эпидемии Эболы в странах Западной Африки. Последней страной региона, свободной от смертельного заболевания, стала Гвинея.

Сенсация в поисках противоядия лихорадке Эбола? (01.08.2015) 01.08.2015

Предполагается, что смертельную болезнь удастся победить. Прогнозы оптимистичные, но исследования продолжаются.
02.02.2015 *** FILE - In this Monday, Feb. 2, 2015 file photo, a woman, right, is injected by a health care worker as she takes part in a Ebola virus vaccine trial at the Redemption hospital in Monrovia, Liberia. Liberians are overcoming their fears of Ebola to volunteer for a vaccine trial. The gruesome toll of West Africa¿s Ebola outbreak, which has killed more than 4,200 Liberians of the more than 10,000 who have succumbed to the disease, has intensified efforts to find a vaccine for a disease that previously infected relatively few people in remote areas. (AP Photo/ Abbas Dulleh, File)

На ликвидацию последствий Эболы выделят 3,4 млрд долларов 11.07.2015

Международные доноры окажут помощь западноафриканским странам, наиболее пострадавшим от смертельного вируса. Средства пойдут на восстановление системы здравоохранения и образование.
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