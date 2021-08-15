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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Эбола".
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Всемирная организация здравоохранения сообщила о заразившемся геморрагической лихорадкой Эбола пациенте в Кот-д'Ивуаре. Это первый случай в западноафриканской республике с 1994 года.
Власти Гвинеи заявили об эпидемии Эболы после семи подтвержденных случаев инфицирования. Четыре пациента скончались. В ДР Конго также зарегистрированы три случая заражения опасным вирусом.
Рон Клайн ранее был советником Джо Байдена и координировал работу по борьбе с Эболой в Африке. Ожидается, что на новом посту Клайн займется сдерживанием пандемии коронавируса.
В охваченной коронавирусом Италии кубинских врачей, прибывших на помощь, считают героями. Правительство Кубы относится к ним как к основному источнику получения иностранной валюты.
Китайские рестораны пустеют, на людей азиатской внешности смотрят с опаской. В интервью DW психолог Джошуа Тибор поделился наблюдениями за реакцией человека на незримые угрозы вроде инфекций.
Ученые во всем мире работают над созданием вакцины против нового коронавируса. Если исследования окажутся успешными, ее выпуск начнется летом 2020 года. Пока что самым действенным способом борьбы остается карантин.
Число жертв эпидемии кори в ДРК втрое превышает число жертв эпидемии Эболы. Это самая масштабная вспышка кори во всем мире, констатирует Всемирная организация здравоохранения.
Власти ДР Конго не могут остановить вспышку Эболы, которая началась год назад. В соседней Уганде также зафиксированы случаи заражения.
ВОЗ зафиксировала первый случай заражения вирусом Эболы в конголезской Гоме, откуда болезнь может распространиться на другие страны региона.
Президент ДРК Жозеф Кабила в интервью DW выразил уверенность, что голосование состоится 30 декабря.
Мужчину приковали к батарее в здании сельской администрации. Он пытался освободиться и сорвал вентиль. Региональное управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По сведениям председателя украинской делегации в ПА НАТО, Москва вернулась к советским разработкам сочетания вируса Эбола со штаммами оспы.
Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что эпидемия Эболы пока остановлена. Эксперты, однако, полагают, что в ближайшие годы следует ожидать новой вспышки смертоносного заболевания.
Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении эпидемии Эболы в странах Западной Африки. Последней страной региона, свободной от смертельного заболевания, стала Гвинея.
Предполагается, что смертельную болезнь удастся победить. Прогнозы оптимистичные, но исследования продолжаются.
Международные доноры окажут помощь западноафриканским странам, наиболее пострадавшим от смертельного вируса. Средства пойдут на восстановление системы здравоохранения и образование.
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