Штральзунд

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Радостная новость пришла из Штральзунда. Здесь наконец-то нашли возможность профинансировать капитальный ремонт легендарного барка "Горх Фок I" - бывшего советского "Товарища".
В Nord Stream 2 AG отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода. В управлении водных путей в Штральзунде рекомендовали судам с 5 декабря соблюдать осторожность при навигации.
8 июня - Всемирный день океанов. И поэтому мы решили рассказать сегодня об уникальном морском музее Ozeaneum в Штральзунде.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была вновь замечена за кормлением пингвинов в своем избирательном округе.
Синоптики предупреждают об опасностях штормового циклона на севере Германии.
Заплыв от деревни Альтефер на острове Рюген до Штральзунда состоялся в этом году в 54 раз. На старт вышло более тысячи человек.
В немецком городе Штральзунде открылась выставка необычных фотографий обитателей морских глубин. Специальная технология позволяет увидеть рыб насквозь.
Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии.
Штральзундская ратуша считается одним из важнейших памятников светской архитектуры ганзейского периода в регионе Балтийского моря.
В первом квартале 2018 года Nord Stream 2 рассчитывает получить разрешение Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии на прокладку участка "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.
Строительство газопровода одобрили власти земли Мекленбург - Передняя Померания. В Nord Stream 2 называют это первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.
Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) в понедельник, 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.
Этот малыш (детеныш рыже-серых валлаби), родившийся полгода назад в зоопарке Штральзунда, только сейчас впервые решился выйти на публику. Но на всякий случай - в маминой сумке.
Делегаты ХДС из Мекленбурга - Передняя Померания выбрали Ангелу Меркель лидером предвыборного списка на осенних выборах в бундестаг. Меркель избирается от этого округа с 1990 года.
Такой вид на древний ганзейский город Штральзунд открывался с острова Рюген в один из январских вечеров.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact