Штральзунд

Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока"

В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.