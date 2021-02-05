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Штральзунд

Gorch Fock I, Stralsund, Hafen. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Die Gorch Fock ist ein als Bark getakeltes Segelschulschiff, das 1933 bei Blohm & Voss für die Reichsmarine gebaut und nach dem Schriftsteller Gorch Fock benannt wurde. Von 1951 bis Anfang der 1990er Jahre fuhr das Schiff unter dem Namen Tovarishsh (Towarischtsch) in der sowjetischen Handelsmarine. Aktuell liegt das dem deutschen Verein Tall-Ship Friends gehörende Schiff seit 2003 in Stralsund.

Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока" 05.02.2021

В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Das Segelschiff «Gorch Fock I» liegt im Stadthafen. Die Hansestadt Stralsund will das Segelschulschiff Gorch Fock I kaufen und sanieren. Die Hansestadt, der Eignerverein Tall Ship Friends, das Wirtschafts- und das Innenministerium sowie das Landesförderinstitut haben dafür einen gemeinsamen Weg gefunden. Das 82 Meter lange Segelschulschiff ist dem Verein Tall Ship Friends zufolge 1933 bei Blohm+Voss in Hamburg gebaut worden. Am 30. April 1945 sprengte die Wehrmacht das Schiff im Strelasund vor Stralsund. Das Schiff ging 1951 als Reparationsleistung an die Sowjetunion und wurde auf den Namen «Towarischtsch» («Genosse») getauft. +++ dpa-Bildfunk +++

На ремонт бывшего барка "Товарищ" нашли более 10 миллионов евро (фото) 05.02.2021

Радостная новость пришла из Штральзунда. Здесь наконец-то нашли возможность профинансировать капитальный ремонт легендарного барка "Горх Фок I" - бывшего советского "Товарища".
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff «Audacia» des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Luftaufnahme mit einer Drohne/Copter). Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. (zu dpa Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen ) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Прокладка "Северного потока - 2" может возобновиться в декабре 28.11.2020

В Nord Stream 2 AG отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода. В управлении водных путей в Штральзунде рекомендовали судам с 5 декабря соблюдать осторожность при навигации.
Stadtporträt Stralsund 056. Jakobikirche, St.-Jakobi-Kirche, Hafen, Ozeaneum, Panorama. Blick auf Insel Rügen. Fotoreportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Морской музей "Оцеанеум" в Штральзунде 08.06.2020

8 июня - Всемирный день океанов. И поэтому мы решили рассказать сегодня об уникальном морском музее Ozeaneum в Штральзунде.
News Bilder des Tages Angela Merkel besucht Ozeaneum in Stralsund und füttert Pinguine *** Angela Merkel

Ангела Меркель отдохнула и уже кормит пингвинов (фото) 14.08.2019

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была вновь замечена за кормлением пингвинов в своем избирательном округе.
01.01.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Starker Wind sorgt im Strelasund zwischen der Insel Rügen und Stralsund an der Ostseeküste für niedrige Wasserstände. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Затишье перед бурей на Балтийском море (фото) 02.01.2019

Синоптики предупреждают об опасностях штормового циклона на севере Германии.
07.07.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Parow: Über 1000 Teilnehmer warten auf den Start zum 54. Internationalen Sundschwimmen im Hafen von Parow bei Stralsund. Der Start des 54. Sundschwimmens wurde von den Veranstaltern auf Grund der Witterung von Altefähr (Insel Rügen) nach Parow verlegt. Die Anfänge des traditionsreichen Sportereignisses gehen bis in das Jahr 1837 zurück. Foto: Stefan Sauer/dpa | Verwendung weltweit

Почему в Германии пожелтело Балтийское море? 09.07.2018

Заплыв от деревни Альтефер на острове Рюген до Штральзунда состоялся в этом году в 54 раз. На старт вышло более тысячи человек.
07.03.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Ein Bild eines mit Aufhelltechnik präparierten Schuppen-Drachenfisches hängt im Meeresmuseum in der Sonderausstellung Insightfish, die am 08.03.2018 eröffnet wird. Bei der Aufhelltechnik erscheinen Muskeln, Haut und Organe nach einer speziellen Behandlung transparent, Knorpel werden blau, Knochen erhalten eine rote Färbung. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Впечатляющие фотографии "прозрачных" рыб 08.03.2018

В немецком городе Штральзунде открылась выставка необычных фотографий обитателей морских глубин. Специальная технология позволяет увидеть рыб насквозь.
Insel Rügen, Reisereportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Binz, Seebrücke.

10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию 06.03.2018

Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии.
2018.01.31, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Blick auf die St. Nikolaikirche und das Rathaus (r) in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) zur _blauen Stunde_. Über den sechs Fenstern zum Markt verweisen die Wappen von Hamburg, Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald auf die gemeinsame Hansezeit. Das Rathaus in der Welterbestadt Stralsund ist einer der wichtigsten hanseatischen Profanbauten im Ostseeraum. Weil der Zahn der Zeit an der imposanten Schaufassade des Rathauses nagt, wurde sie jetzt saniert. Die Ersatz-Ziegel stammen aus einer Spezial-Manufaktur in Brandenburg.In dieser Woche sind die Grüste gefallen. Es gibt wieder freie Sicht auf das Rathaus. Die Sanierung der 29 Meter hohen Fassade ist abgeschlossen. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Новые кирпичи для очень старого ганзейского фасада 01.02.2018

Штральзундская ратуша считается одним из важнейших памятников светской архитектуры ганзейского периода в регионе Балтийского моря.
1256191 Russia. 10/08/2012 A worker at the Portovaya booster station, where the second section of the Nord Stream gas pipeline was launched. Alexey Kudenko/RIA Novosti |

"Северный поток-2" получил еще одно разрешение в ФРГ 31.01.2018

В первом квартале 2018 года Nord Stream 2 рассчитывает получить разрешение Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии на прокладку участка "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.
ARCHIV - Im Greifswalder Bodden vor Lubmin werden am 05.07.2010 Rohre für die Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream verlegt. Russland war 2011 mit Warenlieferungen im Wert von 847 Millionen Euro wichtigster Exportmarkt für Mecklenburg-Vorpommern, 526 Millionen Euro davon umfassen die Lieferung von Rohren für die Erdgaspipeline. Die erste Auslandsreise dieser Legislaturperiode führt Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschef Erwin Sellering (SPD) ab dem 15.10.2012 nach Finnland und Russland. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Северный поток -2" получил первое частичное разрешение в Германии 12.12.2017

Строительство газопровода одобрили власти земли Мекленбург - Передняя Померания. В Nord Stream 2 называют это первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Drei Wasserschweinbabys bei ihrem ersten Fototermin im Zoo von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), aufgenommen am 19.10.2017 im Landkreis Vorpommern-Rügen. Sie erblickten am 16.10.2017 im Tierpark das Licht der Welt. Bei den Eltern der Tierbabys handelt es sich um das Wasserschweinpaar Serafine und Sanchio. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Первая фотосессия детенышей капибар 20.10.2017

Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) в понедельник, 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.
Ein halbes Jahr altes Känguru-Baby steckt am 08.06.2017 im Zoo von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) den Kopf aus dem Beutel der Mutter. Es zeigt sich erst seit wenigen Tagen den Besuchern. Ob es sich bei dem kleinen Bennett-Känguru um ein Männchen oder Weibchen handelt, wissen die Tierpfleger noch nicht. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Кенгуренок, рожденный на севере 09.06.2017

Этот малыш (детеныш рыже-серых валлаби), родившийся полгода назад в зоопарке Штральзунда, только сейчас впервые решился выйти на публику. Но на всякий случай - в маминой сумке.
26.09.2016*** Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am 26.09.2016 auf dem Tourismusgipfel des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) im Hotel Adlon in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa (zu dpa «Tourismusbranche: Mittelmeer-Urlaubsregionen an Kapazitätsgrenzen» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Меркель избрана лидером предвыборного земельного списка ХДС 25.02.2017

Делегаты ХДС из Мекленбурга - Передняя Померания выбрали Ангелу Меркель лидером предвыборного списка на осенних выборах в бундестаг. Меркель избирается от этого округа с 1990 года.

Farbenprächtig zeigt sich am 26.01.2017 der Himmel über der Silhouette der Hansestadt Stralsund, aufgenommen von der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) aus. Mit der Marienkirche, der Jakobikirche, den Speichern am Hafen und der Nikolaikirche (l-r) gehört die Stadt zum Weltkulturerbe (UNESCO) der Menschheit. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Красный закат над балтийским Штральзундом 28.01.2017

Такой вид на древний ганзейский город Штральзунд открывался с острова Рюген в один из январских вечеров.
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