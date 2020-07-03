 Зеленый свет для расизма? Немецкий музей в эпицентре скандала | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.07.2020

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Культура и стиль жизни

Зеленый свет для расизма? Немецкий музей в эпицентре скандала

Почему картина, изображающая насилие против чернокожих, вызвала в Германии лавину протестов?

Музей Штедель (Städel) во Франкфурте-на-Майне - один из самых посещаемых художественных музеев Германии

Музей Штедель (Städel) во Франкфурте-на-Майне - один из самых посещаемых художественных музеев Германии

Чернокожий человек пытается увернуться от летящего в него кирпича, брошенного, очевидно, одним из белокожих людей на картине. На светофоре с изображениями людей различной расовой принадлежности горит зеленым светом сигнал с изображением африканца - там, где обычно расположен красный.

Картина называется на немецком "Ziegelneger", что дословно можно перевести как "кирпичный негр". Она была написана немецким художником Георгом Герольдом (Georg Herold) еще в 1981 году, но острую полемику вызвала именно сейчас, после того, как появилась в экспозиции музея Штедель (Städel) во Франкфурте-на-Майне, где ее увидела одна студентка, которая расценила ее как расистский афронт и опубликовала свои критические комментарии в Инстаграме, спровоцировав бурные дискуссии, вышедшие далеко за пределы Сети. Картину можно также посмотреть на сайте музея - sammlung.staedelmuseum.de.

Достоинство человека и право художника

Началом дискуссии послужил пост пользовательницы "rantyluisa", которая написала: "Я бы порекомендовала вам как можно скорее снять эту работу, и, если это слишком больно, хотя бы упомянуть, что это откровенно расистское искусство".

Георг Герольд (Georg Herold), 2017 год

Георг Герольд (Georg Herold), 2017 год

В комментариях к посту не только сюжет картины расценивается как расистский, но и ее название. Музей Штедель в аннотации к картине Георга Герольда указывает ее название полностью, без многоточий или штрихов. В некоторых актуальных публикациях на эту тему в немецкой прессе фигурирует такой вариант: "Ziegeln_ _ _ r".

В дискуссии в Инстаграме пользовательница "Aniela" находит "позорным" то, что музей не подверг цензуре слово на букву "N". "Достоинство человека важнее, чем эго художника - а не наоборот", - пишет она в своем комментарии. "Aniela" призывает музей немедленно снять картину, "по той простой причине, что люди возмущаются и просят об этом, потому что они не хотят, чтобы белые люди могли пойти в музей и смотреть там на расистские стереотипы. Странно, что об этом вообще приходится говорить".

В Германии политкорректность запрещает использовать в общественном контексте определенные слова. И слово "Neger" - одно из них. В немецких переводах литературных произведений, в которых употребляется слово "негр", вместо него появляются нейтральные синонимы. Самый известный пример - немецкий перевод книг Астрид Линдгрен о приключениях Пеппи Длинный Чулок, в которых отец главной героини, негритянский король, именуется "королем Южных морей". "Neger" в современном немецком языке, как, впрочем, и в английском, считается оскорблением расистского характера. Как подчеркнула в интервью DW известная немецкая переводчица Мириам Мандельков (Miriam Mandelkow), "любой современный перевод, сталкивающийся со словом на букву "N", не может избежать комментариев переводчика".

Расистская или антирасистская?

Музей Штедель не считает картину расистской. "Напротив. Мы показываем ее, потому что думаем, что это картина, которая заставляет критически задуматься о проблеме расизма", - отмечает Мартин Энглер (Martin Engler), директор музейной коллекции современного искусства в интервью новостному сайту общественно-правовой телерадиокомпании земли Гессен Hessischer Rundfunk - www.hessenschau.de.

То, что картина Георга Герольда может вызвать дискуссии, в Штеделе, по его словам, понимали еще до ее размещения в экспозиции. Однако, хотя накал дебатов превзошел ожидания, убирать ее из числа выставляемых экспонатов здесь не собираются. Музей должен оставаться местом, где возможна полемика на самые спорные и провокационные темы, подчеркивает Мартин Энглер, и где можно увидеть произведения искусства, которые "не совсем вписываются в наше общество". В официальном заявлении музея Штедель по поводу спорной картины говорится, что она "сложная", на нее "больно смотреть", но это "явно антирасистское произведение искусства".

Протест без политического подтекста?

Разобраться в нравственных вопросах этой дискуссии можно попробовать, если посмотреть на картину в контексте времени, когда она была создана. Георг Герольд принадлежал к движению "Новых диких" в немецком изобразительном искусстве, представители которого осмелились противопоставить постмодернистским концептуализму и минимализму фигуративную живопись, причем в традициях немецкого экспрессионизма эпохи модерна.

Протестуя против навязываемых новой художественной элитой концепций, "Новые дикие" швыряли на свои холсты свастики, грязные трусы и кирпичи. Был ли у экспрессивного жеста "Новых диких" политический подтекст, то есть, можно ли считать их работы социально-значимой критикой? На этот счет у искусствоведов есть сомнения. Свастика Мартина Киппенбергера (Martin Kippenberger) и кирпичи Георга Герольда, безусловно, провоцируют. Но в контексте своего времени они были провокациями, прежде всего, в адрес поколения хиппи и шестидесятников и направлены против табу в изобразительном искусстве.

Художник в индийском городе Мумбаи работает на улице над картиной, посвященной памяти Джорджа Флойда

Художник в индийском городе Мумбаи работает на улице над картиной, посвященной памяти Джорджа Флойда

Упущенный шанс

К актуальной полемике о расизме, обострившейся после недавнего убийства в США белым полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда, картина 1981 года не имеет никакого отношения. Но ее можно, как предлагает музей, считать своего рода предостережением против расизма?

Нет, говорит Эрик Отьено (Eric Otieno). Политолог и культуролог из Кассельского университета, член общества Инициатива чернокожих людей в Германии (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland) не разделяет мнение музея. Неважно, как кураторы интерпретируют картину или каковы намерения художника, сказал Отьено в интервью hessenschau.de. Гораздо важнее, по его словам, эффект, производимый артефактом. И в случае с картиной Георга Герольда эффект однозначно расистский.

"Музеям действительно пора сесть и подумать о том, как поступать с подобными проблемными работами", - резюмировал Отьено. Штедель имел, по его словам, такой шанс, но этим шансом не смог воспользоваться.

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    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Контекст

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Принстон отказывается от имени Вильсона из-за его расизма

Попечительский совет университета решил, что Школа общественных и международных отношений, а также колледж-общежитие не могут носить имя 28-го президента США из-за его расистских взглядов. (27.06.2020)  

В Бристоле участники антирасистских протестов сбросили в воду памятник

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В Германии все чаще обращаются в ведомство по борьбе с дискриминацией

За пять лет число обращений в в Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией более чем удвоилось. В ведомстве считают, что в Германии недостаточно борются с расизмом. (09.06.2020)  

Геноцид до Холокоста: забытая история немецкого колониализма

Расистские законы, геноцид, репрессии - колониальное прошлое Германии долгое время не получало должной оценки. Немецкие историки пытаются это изменить. (24.10.2016)  

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