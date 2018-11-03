 Штайнмайер и Макрон открыли торжества в честь столетия окончания Первой мировой | Новости из Германии о Европе | DW | 04.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Штайнмайер и Макрон открыли торжества в честь столетия окончания Первой мировой

Президенты ФРГ и Франции посетили концерт в Страсбурге, который открыл серию мероприятий, посвященных столетнему юбилею окончания Первой мировой войны.

Франк-Вальтер Штайнмайер и Эмманюэль Макрон вместе с супругой

Франк-Вальтер Штайнмайер и Эмманюэль Макрон с женами в Страсбургском соборе

Французский президент Эмманюэль Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 4 ноября, посетили в Страсбурге торжественный концерт, приуроченный к празднованию 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

Контекст

Военнопленные - относительно новое "достижение" человечества. Автор книги "Медицина и война" рассказал DW, как русские и немцы относились к пленным во время двух мировых войн. (16.10.2014)

Планируется, что после торжественных мероприятий в Париже, посвященным 100-летию окончания Первой мировой войны, президенты России и США проведут "нормальную двустороннюю встречу". (23.10.2018)

Концерт в Страсбургском соборе, в программу которого вошли произведения Бетховена и Дебюсси, стал первым в серии памятных мероприятий. Он напоминал, в частности, о возврате Франции Эльзаса и Лотарингии, которыми Германия владела с 1871 года, а по условиям Версальского мирного договора отдала соседней стране.

Архиепископ Страсбурга Люк Равель назвал глубоко символичным, то, что в концерте приняли участие главы обоих государств. По его словам, Страсбургский собор является эпицентром всего плохого и хорошего, что происходило в Эльзасе. Этот регион, долгое время разрываемый между Францией и Германией, за прошедшее время "стал символом примирения бывших заклятых врагов", подчеркнул архиепископ.

Памятные мероприятия, посвященные окончанию Первой мировой войны, будут проходить во Франции до 11 ноября. В этот день в Париже состоится главная церемония, на которую приглашены главы более 60 государств, в том числе президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Смотрите также:

  • На фото - иллюстрация Петера Айкмайера Противогаз.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Графический пересказ

    В антивоенном романе Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" его Пауль Боймер рассказывает об ужасах Первой мировой войны. Своеобразный графический "пересказ" этого романа романа сделали Петер Айкмайер (Peter Eickmeyer) и Габи фон Борстель (Gabi von Borstel). Это живопись, графика, фотографии - как, например, иллюстрация Петера Айкмайера "Противогаз".

  • На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Ядовитый туман

    На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа. Оригинальные снимки, сделанные во время Первой мировой войны, мы публикуем рядом с иллюстрациями Петера Айкмайера: еще один ракурс, еще одно мгновение войны, которая закончилась сто лет назад, в 1918 году.

  • На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Противогазы разных стран

    На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран. Крайний слева солдат надел противогаз американского образца, за ним следуют британский, французский, немецкий.

  • Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа На Западном фронте без перемен отражает страхи его героя.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Зеркало войны

    Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа "На Западном фронте без перемен" отражает страхи его героя. На войне не место романтике, о которой вдохновенно говорили готовящимся уйти на фронт немецким гимназистам их наставники. Война - это ужас, грязь, горе и смерть.

  • На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Война окончена

    Что чувствует солдат, который сдается в плен, какие мысли его одолевают? На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

  • Иллюстрация Маковое поле излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    На полях Фландрии

    Иллюстрация "Маковое поле" излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

  • Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Маки на крови

    Говорят, что маки особенно красивы там, где пролилась кровь. Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

  • Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Возвращение домой

    Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто. А забыть пережитое просто невозможно. Об этом рассказывает другой роман Ремарка - "Три товарища".

  • Роман На Западном фронте без перемен (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Сожженный роман

    Роман "На Западном фронте без перемен" (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией. Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, Ремарку пришлось покинуть родину, а роман нацисты сожгли вместе с другими запрещенными в "третьем рейхе" книгами. На фото: Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке в 1939 году.

    Автор: Ольга Солонарь


Смотреть видео 04:10
Now live
04:10 мин

Первая мировая война: уроки на будущее

Контекст

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

Самая знаменитая книга о Первой мировой - это, безусловно, роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Музей в Любеке представил своеобразный графический "пересказ" этого антивоенного шедевра. (09.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Первая мировая война: уроки на будущее  

Первая мировая: какой войну видели художники  

"Пушечное мясо" 14-го года  

Также по теме

Deutschland 1. Weltkrieg Hartmannsweilerkopf-Schlacht Gedenkstätte

Президенты ФРГ и Франции открыли мемориал жертвам Первой мировой войны 10.11.2017

В присутствии Франка-Вальтера Штайнмайера и Эмманюэля Макрона состоялась церемония открытия музея на горе Хартманнсвайлеркопф во Франции, где во время Первой мировой войны погибли около 30 тысяч человек.

Реклама

Самые читаемые

Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против России  

Комментарий: Почему Ангела Меркель уходит, а Владимир Путин остается  

Плохая погода для "Газпрома": газ проигрывает в ФРГ ветру и солнцу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно