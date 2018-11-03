Штайнмайер и Макрон открыли торжества в честь столетия окончания Первой мировой

Французский президент Эмманюэль Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 4 ноября, посетили в Страсбурге торжественный концерт, приуроченный к празднованию 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

Концерт в Страсбургском соборе, в программу которого вошли произведения Бетховена и Дебюсси, стал первым в серии памятных мероприятий. Он напоминал, в частности, о возврате Франции Эльзаса и Лотарингии, которыми Германия владела с 1871 года, а по условиям Версальского мирного договора отдала соседней стране.

Архиепископ Страсбурга Люк Равель назвал глубоко символичным, то, что в концерте приняли участие главы обоих государств. По его словам, Страсбургский собор является эпицентром всего плохого и хорошего, что происходило в Эльзасе. Этот регион, долгое время разрываемый между Францией и Германией, за прошедшее время "стал символом примирения бывших заклятых врагов", подчеркнул архиепископ.

Памятные мероприятия, посвященные окончанию Первой мировой войны, будут проходить во Франции до 11 ноября. В этот день в Париже состоится главная церемония, на которую приглашены главы более 60 государств, в том числе президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

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